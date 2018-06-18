Віктор Пилипишин: Черновецького потрібно прибрати з міста в максимально короткі терміни

Віктор Пилипишин, глава Шевченківської РДА - послідовний супротивник діючого мера Леоніда Черновецького. Сам Леонід Черновецький сказав, що Пилипишин веде планомірну роботу з його дискредитації. У травні в Шевченківському районі столиці пройде референдум щодо довіри мерові. УНІАН поставив Віктору Пилипишину декілька запитань.

Референдум довіри мерові, який ви проводите в травні у Шевченківському районі, - це частина якогось сценарію? Чи просто зразково-показовий захід, покликаний продемонструвати обурення жителів столиці політикою влади?

Я вважаю, що якщо національні політичні сили можуть тільки декларувати, нічого не роблячи, то хтось повинен щось робити реально. Робити хоч би перші кроки, щоб усунути цю команду від управління Києвом. Тому я вважаю, що необхідно використовувати всі ресурси і можливості, щоб прибрати Черновецького з міста в максимально короткі терміни. Мені ось втлумачують, що потрібно почекати, що одразу це не дасть результату. А я питаю: то ви пропонуєте, сидіти і мовчати? Сопіти в дві дірочки і чекати, поки він місто доведе до ручки?

А чому все-таки вище керівництво країни, Президент і прем`єр не шукають можливостей відстронити мера? ТСК Верховної Ради імені зловживань мера у парламенті принишкла. Чому немає активності?

Я ось теж думаю: чому? Можливо, Аделаджа і Черновецький шаманять так, що політики загальнонаціонального масштабу втрачають розум, коли його бачать?

Недавно Київрада ухвалила рішення, яким допустила можливість забезпечувати кредити як майном, так і векселями. Поясніть суть рішення?

В принципі, яка різниця, за якою схемою місто узяло на себе зобов`язання, за вексельною, заставною, через кредити або через іншу схему. Головне, що місто три роки розвивалося в умовах сприятливого економічного клімату і раптом виявилося банкротом. І сьогодні змушене брати кредити, щоб розрахуватися за енергоносії, і на те, щоб розрахуватися по зарплаті. І тут важливий навіть не результат правління мера, а важлива тенденція. А вона як і раніше негативна. І мені складно передбачити, що нас чекає через півроку.

Леонід Михайлович звернувся до Конституційного Суду, щоб той пояснив, чи може він перебувати на своєму посту ще три роки у зв`язку з тим, що був вибраний на дострокових виборах.

У нас у законодавстві стільки пропусків... А суди ухвалюють настільки цікаві рішення, що я нічого не виключаю.

Ми ініціювали збір підписів щодо проведення загальноміського референдуму. Ми вважаємо, що не потрібно зараз чекати, чи дадуть Черновецькому і сімейці просидіти на троні ще три роки. І розраховуватимемо, що великі політики перестануть відмовчуватися з приводу Черновецького, а результати майбутнього референдуму в нашому районі послужать якщо не закликом до дії, то докором сумління.

Недавно Київводоканал звернувся до столичної влади, вимагаючи або підвищити тарифи, або компенсувати різницю між економічно обгрунтованою ціною і існуючим тарифом. Різниця, за словами керівництва Київводоканалу, на сьогодні вже досягла 570 мільйонів гривень. Це практично дорівнює сумі заборгованості “Київводоканалу” перед “Київенерго”. Погрожують перебоями з водою. Хто має рацію в цій ситуації?

Є така російська приказка: “милые бранятся – только тешатся”. Для Черновецького і водоканалу ризиків і страхів - ніяких. У них є тільки один ризик: отримають вони прибуток чи надприбуток. А для Києва нічого не зміниться, заплатить Київ більше або менше цим структурам. Як місту не надійшла туди жодна копійка інвестицій, як не покращала якість питної води, як був бездарний менеджмент, який тільки і вміє красти, так це все і залишилося на тому ж рівні, незалежно від того, які дотації виплачував Київ цим структурам. Для довідки - кияни платять майже 100% за комунальні послуги, київські монополії одержують регулярні дотації з міськбюджету, міська влада узяла кредит в 1,2 млрд. грн. під заставу комунального майна. Результат - половині міста відключили гарячу воду.

Мені здається, що в Києві погіршало ставлення до людей похилого віку. Коли я людям середнього віку говорю про те, що самотніх пенсіонерів зможуть виселяти в притулки, то чую у відповідь: так їм і треба, вони самі зробили цього мера. Ви як кандидат у мери зробили своєю фішкою захист дітей, тепер пора говорити про захист людей похилого віку...

Напевно, зло цієї команди полягає не тільки в тому, що вона грабує Київ. Вона тупо і цинічно використовує людей. І в першу чергу маніпулює людьми старшого покоління. Люди похилого віку вони, як діти. Їх легко не лише образити, але й обдурити. Експлуатуючи особливість менталітету старшого покоління (їх природне почуття подяки, відповідальність - хоч би з цього почуття голосують за того, хто давав пайки) вони намагаються відібрати у них все, що можна. Ми повинні зрозуміти, що те, як намагається чинити з пенсіонерами Черновецький, це горе. Ми повинні проникнутися якнайглибшим співчуттям до них. Де потрібно - вислухати і пояснити, де можна - захистити. Ми повинні розуміти, що ми, молоде покоління, люди з іншої епохи, ми прагматичніші. А наші люди похилого віку росли в системі, у якій кожний з них мав свою хоч і мізерну частину національного багатства і був хоч якось захищений. Вони просто не готові до такої цинічної брехні, вони не могли припустити, у скільки їм може обійтися ця гречка.

Давайте, трохи звинуватимо себе: ми з вами не зуміли створити своїм людям похилого віку умов, і тепер їх «кидають» на кіло гречки.

Недавно Київрада відмінила мораторійна підвищення тарифів на ЖКП. А перед виборами депутати ніколи нічого не підвищують. Народ у Київраді вважає, що йому вже нічого втрачати чи думають, що вибори їм не загрожують?

Київ давно вже платить комунальні тарифи за підвищеними цінами, про що я говорив вище. Якщо ви подивитеся дотації, які платить бюджет, ви зрозумієте, ми давно вже перейшли на підвищені тарифи. При цьому ніхто не контролює їх утворення і відповідність ціни і якості. Крім того, ціноутворення цю владу не цікавить. Ці гроші все одно осядуть у чиїхсь кишенях або за рахунок дотацій або за рахунок бюджету. Вони дуже технічно перевели всі розмови в сферу тарифів, чи то вхід на кладовище, в`їзд у місто чи ЖКП. Тарифи - це всього лише технологія. А ви помітили, скільки земельних і майнових рішень було ухвалено на тій же сесії?

Помітили. Ось, наприклад, там було рішення про виділення 28 гектарів землі для заводу «Вулкан», на території якого знаходиться благодійна столова «Стефанія». Почали говорити, що це їдальня Посольства Божого, для нього і виділяється земля.

Це ще «квіточки». Сьогодні сотні гектарів київської землі розбазарюються. Кияни не одержують від цього зовсім нічого. В той же час інвестори масово залишають Київ. Причина - тотальна корупція міської влади.

У Києві на бігбордах з`явилися якісь київські депутати зі своїми дітками і закликами, що все у нас буде добре. Колишній «помаранчевий» депутат, який активно приклався до земельного дерибану, тепер себе рекламує. Мені здається, що було б правильно зробити люстрацію - заборонити всім депутатам, які були в Київраді в період мерства Черновецького, балотуватися в Київраду. Фракціям Народної партії і блоку Кличка, які не особливо замазалися «земельним» питанням, вирішити, але теж ретельно перевірити кожного з депутатів, чи не обросли вони землями в столиці за час каденції Леоніда Михайловича. Ваша фракція витримала б таку перевірку?

Я повністю підтримую. У багатьох «земельних», майнових і бюджетних голосуваннях брали участь депутати різних фракцій. Зручно так, публічно критикувати мера і відривати при цьому свій шматок хліба. Що стосується нашої політсили, то ми кілька днів тому виключили з партії таких людей, як Голиця і Шовкун, зокрема за їх останні голосування щодо землі і комунального майна. Раніше ми робили їм попередження, люди не послухали. Ну довелося піти на виключення, хоча вони пройшли з нами великий шлях. Крім того, ми доручили виключити цих депутатів зі свого складу і провести міжблокову конференцію для позбавлення Ігоря Шовкуна і Михайла Голиці депутатських мандатів. Отже ми свою люстрацію почали самі. Сподіваюся, інші наслідують цей приклад. Не лише політикам, але і всьому Києву прийшла пора очиститися від того бруду, в який за три роки занурив його Черновецький. Люди сьогодні прагнуть саме до цього. Тому вони підтримують нашу політичну силу. Адже ми пропонуємо не просто Київ без Черновецького, ми пропонуємо стратегію розвитку міста на десятиліття вперед.

Розмовляла Маша Міщенко