Тарифи на послуги ЖКГ у Києві підвищуються з 1 червня

У Києві з 1 червня 2009 року відбудеться перший етап підвищення тарифів на послуги житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов’язки голови Київської міської державної адміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

“Учора було прийнято рішення про скасування мораторію (на підвищення тарифів на послуги ЖКГ – УНІАН). Тобто депутати Київради сказали: так, можна приводити тарифи до економічно обґрунтованих – приводь, влада, будь ласка, тарифи до економічно обґрунтованих”, - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, додавши, що це відбуватиметься “уповільнено, поетапно, із одночасним забезпеченням соціального захисту населення”.

У зв’язку з цим він повідомив, що найближчим часом вийде відповідне розпорядження КМДА про поетапне приведення тарифів на послуги ЖКГ до економічно обґрунтованих.

“Але воно буде дуже помірковане, дуже м’яке і матиме декілька етапів: три або чотири – і обов’язково будуть виділені особливі пункти із соціального захисту”, - запевнив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Як він пояснив, розпорядження буде видано до 1 травня, далі упродовж одного місяця воно буде розміщено на офіційному сайті КМДА, вступить у силу з 1 червня, а, відповідно, квитанції з новими тарифами до споживачів надійдуть вже у липні.

Він також уточнив, що етапи підвищення тарифів триватимуть упродовж поточного та першої половини наступного року.

Говорячи про конкретні коефіцієнти підвищення, А.ГОЛУБЧЕНКО зазначив, що це відбуватиметься для кожних споживачів по-різному.

Як повідомляв УНІАН, учора, 23 квітня, депутати Київської міської ради cкасували мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві та надали повноваження щодо здійснення тарифної політики в місті Київській міській державній адміністрації.