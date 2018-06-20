ПР і БЮТ: якщо вони все-таки домовляться

Найбільш обговорюваною темою останнього тижня є можливий союз між Партією регіонів і БЮТ. Як відомо, переговори розпочиналися кілька разів, але щоразу цій коаліції щось заважало відбутися. Цього разу коаліція ПРіБЮТ, як багато хто вважає, наблизилася до свого народження. Що чекає Україну, якщо цей союз таки відбудеться? які плюси і мінуси можливої коаліції? – про це ми запитали в політиків та експертів.

Михайло Погребінський, директор Центру політичних досліджень і конфліктології :

ТАКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЗАТРИМАЄ ПРОЦЕС ЗМІНИ ЕЛІТ

ПЛЮСИ. Спочатку хотів би відреагувати на заяви тих політиків, котрі критикують можливе об’єднання… Я був чи не першим, хто публічно сказав: щоб стабілізувати економічну, політичну ситуацію в країні, потрібно створити велику коаліцію БЮТ і Партії регіонів.

Сьогодні я в цьому маю багато однодумців, проте є й чимало критиків. Вони кажуть, що все робиться для того, аби поділити свої кулуарні інтереси.

Хотів би сказати таке: у політичному процесі завжди досягається мета лише за умови, якщо ця мета відповідає інтересам тих політиків, котрі беруть у ньому участь. Не може так бути, аби щось було проти інтересів Януковича, а він на це погодився. Тобто я сприймаю таку критику як суцільну демагогію.

Насправді проблема в іншому – чи в інтересах це українського суспільства?

Я переконаний, що іншим шляхом вийти на рівень узгодження політичних позицій найбільших політичних сил і на цій основі визначити українські національні інтереси, національні пріоритети, погодити напрямки розвитку, неможливо. Я вже не кажу про заходи подолання кризи.

Це були позитиви.

МІНУСИ. Щодо негативів… Наприклад, таке об’єднання на певний час затримає процес зміни еліт, а Україна потребує такої зміни. Проте будь-яка незаангажована людина розуміє, що сьогодні немає тих людей чи нових політичних сил, які могли б замінити нинішню еліту. Їх просто не існує.

Можу відзначити ще один досить важливий мінус… Справа в тому, що в Партії регіонів і в БЮТ наявні бізнес-групи, котрі мають свої інтереси, не пов’язані з державними.

Ці бізнес-групи можуть затримати необхідний Україні процес демонополізації економіки. Потрібно дати можливість розвиватися малим, середнім підприємствам. Для цього треба мати потужну політичну волю, за якою б не стояв стримуючий фактор – бізнес ПР і БЮТ.

Звичайно, потрібна була б сильна соціал-демократична партія, яка спирається на середній прошарок суспільства, на який великий бізнес взагалі не впливає. Але, на жаль, такої партії досі немає.

Парламентаризм сьогодні Україні не тільки підходить, а й, вважаю, іншого шляху немає для утворення української політичної нації. Вибори Президента за сучасного стану, особливо після керування Ющенка і його команди, ускладнили процес створення єдиної політичної нації.

Будь-який Президент, який сьогодні буде обраний всенародно, матиме підтримку половини населення. Якщо Кучма міг піти назустріч іншій частині населення, то Ющенко цього не зробив.

Тарас Чорновіл, народний депутат (ПР):

У ЯНУКОВИЧА НАСТРІЙ МІНЯЄТЬСЯ, ЯК ВЕСНЯНА ПОГОДА

МІНУСИ. Шукати в цьому об’єднанні позитиви – це все одно, що шукати позитиви в колонізації Марса й переселенні частини населення Землі на Венеру. На Марс поки польотів не заплановано, а якщо вони й будуть, то ніхто туди не переселятиметься. Тому обговорювати результати майбутньої коаліції ПР і БЮТ, якої не буде, трохи зайве.

Це могло відбутися у вересні минулого року, коли був якийсь ліміт часу. Сьогодні наближаються вибори. Таке об’єднання могло б виправдати тільки одне, про що всі активно говорять, – зміни до Конституції щодо виборів Президента в парламенті.

Та, на жаль, усі, хто сьогодні багато про це говорить, не читають ні Конституцію, ні рішення “Конституційних судів”, які мають таку саму конституційну силу. А там дуже чітко і ясно розписано, зокрема про те, що конституційні зміни, котрі міняють державний устрій України, систему влади, обов’язково мають пройти референдум! Тому намагання консолідувати зараз БЮТ і ПР втрачає будь-який сенс.

Тож я в таке об’єднання не вірю!

А щодо чуток про це… Хто їх розпускає? Володимир Литвин – людина, яка в такому об’єднанні дуже не зацікавлена, проте дуже зацікавлена в тому, аби, з одного боку, трішки мазнути своїх опонентів, десь там зачепити боляче і втягнути в неприємну дискусію.

Коментує це також група «За Україну». З бютівців серйозно про це говорив тільки Микола Томенко. Тобто галас підняли тільки ті, які хотіли, аби врешті-решт ця тема була похована, дискредитована раз і назавжди.

У самій Партії регіонів ні кому про це домовлятися. У Януковича залежно від того, хто смикає за мотузки, настрій міняється, як весняна погода. У БЮТ, як на мене, теж у цьому зацікавленість мінімальна.

Щодо парламентаризму… Усі форми державного устрою є нормальними, звісно, окрім відвертої тиранії. Але ментальність українців… До речі, у цьому ми категорично відрізняємося від росіян, для нас нехарактерне сприйняття певної одноосібної влади. Тому президентська модель для України абсолютно неприйнятна. Хоча б із тої причини, що в Україні за означенням не може бути мудрого і сильного Піночета. В Україні може бути тільки дурний, примітивний і злодійкуватий піночетик. У нас не може бути сильної потужної постаті, яка б витримала випробування владою.

Згадайте історію, у нас дуже добрі парламентські традиції: Козаччина, князівський період, Литовські статути, Магдебурзьке право – це все ті принципи, які дуже добре працювали. Але коли в нас з’являвся хтось один, хто вважав, що він може бути головою всього і всім керувати, як усе летіло тарарам і ми втрачали державу. Тобто в нас не може бути сильного, мудрого, потужного Президента. У нас може бути сильна, потужна система ухвалення рішень на демократичних засадах.

Та поки що перехід на парламентську республіку не сприймається людьми.

Олександр Волков, екс-депутат:

БЮТ ЗМОЖЕ ПОСТАВИТИ ХРЕСТ НА СВОЄМУ МАЙБУТНЬОМУ

ПЛЮСИ ДЛЯ ПР. Якщо йде мова про об’єднання в коаліцію, то від цього виграє тільки Партія регіонів, тому що вона не зраджує свого виборця, – це по-перше. По-друге, вони почнуть голосувати щодо антикризових питань, які сьогодні найбільше хвилюють народ України. Є багато напрацювань як з одного боку, так і з другого, але ні в кого немає 226 голосів.

МІНУСИ ДЛЯ БЮТ. Якщо БЮТ об’єднається в коаліцію, то втратить абсолютно все, бо БЮТ зраджує свого виборця. Чому? Бо коаліція означатиме зміни до Конституції та обрання Президента в парламенті, а на цю посаду претендує Віктор Федорович.

А Юля Володимирівна залишиться прем’єр-міністром на короткий термін, можливо, до наступних парламентських виборів. Я вам абсолютно чітко кажу, що після обрання Президента парламентські вибори будуть не у 2011–2012-му, а набагато швидше. І ніхто, з будь-якої політичної сили, Юлію Володимирівну з такими повноваженнями прем’єра, які вона має сьогодні, терпіти не буде. У зв’язку з тим, що вона йде на об’єднання з Партією регіонів, вона втратить свого виборця в Західній Україні. Тому піднятися їй на майбутніх парламентських виборах не буде жодної можливості. Тож я кажу, що БЮТ програє все.

Якщо тільки буде прийнято рішення щодо «ширки», Блок Юлії Тимошенко може поставити хрест на своєму політичному майбутньому і на своєму лідерові.

Я прихильник тут іншої позиції: БЮТ і ПР потрібно об’єднатися для того, аби спільно голосувати щодо антикризових законів. Не заради БЮТ, ПР, комуністів чи ще когось, а за народ України. Щоб допомогти людям пережити це горе у вигляді економічної, політичної кризи.

ПЛЮСИ ДЛЯ ЯЦЕНЮКА. Хто виграє? Гадаю, виграє Арсеній Яценюк, він зможе об’єднати всі опозиційні сили… Я розумію, що йому важко сьогодні претендувати на посаду Президента, але якщо Юлія Тимошенко, не дай Бог, піде на таку коаліцію, у Яценюка будуть дуже великі шанси потрапити в другий тур.

Навіть якщо він не виграє президентські вибори, його перспективи на майбутніх парламентських виборах будуть дуже-дуже високі. Я абсолютно впевнений, що в Яценюка на майбутніх виборах у ВР буде найбільша фракція в парламенті. Таким чином, мінімум, на що він може розраховувати, – це на посаду голови ВР, максимум – на посаду прем’єр-міністра, а це відкриває йому шлях до майбутніх президентських виборів.

Ксенія Ляпіна, народний депутат (НУ–НС):

ЦЕ ПРИЗВЕДЕ ДО УЗУРПАЦІЇ ВЛАДИ

МІНУСИ. Можу сказати тільки про мінуси… Нехай вони самі собі шукають плюси.

А з моєї точки зору, тут суцільні мінуси, тому що все це призводить до монополізації не такої вже й легітимної влади. А якщо вони об’єднаються саме з метою внесення змін до Конституції, то це буде пряма узурпація. Тому що вони під себе хочуть легітимізувати себе коханих поіменно, що абсолютно неприйнятно в демократичному суспільстві.

Опитувала Ксеня Лесів