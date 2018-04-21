Чому Генсек Ради Європи не зустрівся з прем`єр-міністром України?

Генеральний Секретар Ради Європи Террі Девіс вчора виїхав з Києва. Його зустріч з прем`єр-міністром Януковичем значиться серед невиконаних пунктів візиту. Чому вони не зустрілися? Народний депутат Партії регіонів Ганна Герман звинуватила в цьому український МЗС, який, за її словами, «не зміг організувати візит так, щоб ніхто нікуди не спізнювався». Причинами візиту, що не відбувся, ми поцікавилися у експертів.

Всеволод Самохвалов, науковий співробітник Інституту проблем безпеки Євросоюзу в Парижі:

Європейський дипломат скористався прийомом «накладка в графіку»

На мою особисту думку, з якою може не погодитися моє офіційне керівництво, Террі Девіс і не планував зустрічатися з прем`єр-міністром України. Хоча за протоколом він повинен зустрічатися з офіційними посадовцями країни, в яку приїжджає. «Накладка в графіку», – це найпоширеніший прийом, яким користуються дипломати від Парижа до Пекіна, якщо не хочуть особисто зустрічатися з кимось з політичних діячів. Генерального Секретаря Ради Європи, як будь-якого іншого короля, грає свита. А у оточення Девіса міцна пам`ять про Віктора Януковича як про кандидата в Президенти, який користувався нелегітимними методами боротьби на президентських виборах і був кандидатом від недемократичних сил держави. Команда Девіса, таким чином, просто вирішила захистити Девіса від особистих персональних контактів з прем`єр-міністром Януковичем.

Володимир Музика, кадровий дипломат в ранзі радника:

Ющенко затримав Девіса, а Януковичу оточення підказало не чекати

Ситуація з візитом Террі Девіса, безумовно, цікава. За моєї пам`яті це перший випадок відміни зустрічі такого рівня за весь час існування українського МЗС. Траплялися спізнення, перенесення зустрічей, але відміна – ніколи. Подібні візити опрацьовуються і ретельно узгоджуються. Вони готуються протокольною службою МЗС і представниками Ради Європи. Ті, з ким повинен був зустрітися Генеральний Секретар РЄ, – це традиційний набір: Президент, прем`єр, спікер. І звичайно в таких випадках Президент в графіку стоїть першим. Зрозуміло, Віктору Андрійовичу і Террі Девісу було про що поговорити, ми підписали Меморандум про взаєморозуміння між урядом України і Радою Європи, в Україні був заснований офіс РЄ. (При цьому не згадуватимемо, що це відбулося тільки на одинадцятому році нашого офіційного спілкування з Радою Європи.) На цій зустрічі торкалися цілого ряду внутрішньополітичних питань. Поведінка Ющенка не зовсім зрозуміла Раді Європи. Вони обговорили і призначення Януковича, і коаліцію, що не відбулася. Серед питань, які цікавили Террі Девіса – розслідування справи Гонгадзе, реформування судової системи, політреформа. Вважаю, що Ющенко спробував розповісти детально про його погляди на реформу. Розмова затягнулася, і в цьому не було б нічого страшного, адже коли розглядається широке коло питань і важливі теми, то співбесідники можуть перебрати час. Це викликало збій в графіку зустрічей Террі Девіса.

За графік відповідає МЗС, але у Президента своя протокольна служба, яка повинна була попередити Президента про те, що він перебирає час. Але ж Віктора Андрійовича попередити неможливо. Ну, не могли підлеглі зупинити Президента. Протокол МЗС у цьому випадку мав просто подзвонити протоколу прем`єра. Природно, у прем`єра все розписано. Але я думаю, що зіграли амбіції самого Віктора Федоровича, який міг розцінити це як непрямий знак неповаги.

Звичайно, Ющенко міг би утриматися в рамках часу, точно так, як і прем`єр-міністр міг би змістити графік і почекати Генсека Ради Європи. Загалом, я сприймаю цей інцидент як нестиковку роботи між протокольними службами Секретаріату і прем`єр-міністра. Одні не спромоглися подзвонити, другі не напружилися, щоб переконати прем`єра почекати.

Зрозуміло, відміна зустрічі буде використана проти Бориса Тарасюка, звіт якого в парламенті ще має відбутися. Така метушня навколо міністра закордонних справ може мати цікаві наслідки.

Я вважаю, що не чекати Девіса прем`єра напоумив один дипломат в його оточенні, який спить і бачить себе в кріслі міністра закордонних справ. З другого боку, звіт Тарасюка, якому пригадають і цей візит, з вірогідною відставкою, може знову освіжити тему розпуску парламенту.

Маша Міщенко