Петро Порошенко: Оновлення партії – не самоціль

Петро Порошенко: Оновлення партії – не самоціль

09:10, 11 листопада 2006
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“Ні за які пряники я не брав би участі в жодних авантюрах. Не треба ототожнювати Президента і партію. Партія перебувала під атакою. І партія опинилася недостатньо консолідованою, щоб цю атаку відбити”... Інтерв`ю

Інтерв`ю з членом президії ради партії «Народний Союз Наша Україна” Петром Порошенком

Петре Олексійовичу, які Ваші прогнози щодо майбутнього з’їзду НСНУ?

На майбутньому з`їзді партія продемонструє свою єдність. Дуже багато поставлено на карту. З`їзд закріпить рішення партії про перехід в опозицію. А консолідація і координація зусиль в рамках парламентської опозиції з нашими партнерами не допускає жодних дій, які можуть бути подані як серйозні розбіжності в партії. Партія не зрадить своїм демократичним принципам. Вона від початку формувалася як партія, у якій було чутно голос кожного делегата.

Я задоволений, що ці два тижні між першим і другим етапом пройшли плідно. Що були створені програмна і статутна комісії. Пропозиції щодо зміни Статуту партії дають змогу говорити про підвищення ролі регіональних партійних організацій, продовження демократичних традицій. При цьому важливо, що Президент був і залишається почесним головою партії. Я вважаю, що Партія має розробити й прийняти нову стратегію перебування в опозиції.

Найбільш згадуваним словом у зв`язку з вашим з`їздом є слово «оновлення». Чи пройде зміна керівництва партії?

Почесним головою партії є Віктор Ющенко, який ним і залишиться. Між з`їздами партією керує її рада. Я думаю, що її буде істотно оновлено. Більш як половина складу ради безпосередньо обиратиметься регіонами, на регіональних конференціях. Без будь-якої ревізії в центрі. Тому склад ради буде істотно оновлений. Оновлена рада формуватиме, виходячи зі свого розуміння та бачення, президію. Ну а оновлення не є самоціль, це – інструмент. Партія має серйозно активізувати свою роботу. Незважаючи на те, що до виборів ще далеко, має їздити по регіонах, пояснювати позиції. На жаль, було дуже багато наносного, була безліч сценаріїв і справа і зліва, спрямованих на дискредитацію позиції «Нашої України». Дуже часто наші лідери, замість того, щоб відстоювати позицію партії не зовнішніх напрямах, вступали в безплідні дискусії. Партія повинна згуртувати лави. Левова частка партійних дискусій була присвячена внутріпартійним проблемам. Хоча набагато корисніше було б презентувати програмні положення на зовнішніх ринках.

Ви за таємне голосування чи за відкрите?

З`їзд може ухвалити будь-яке рішення. Кожний з варіантів рішень має свої «за і проти». Я вважаю, що партії бракує відкритого й чесного діалогу. Не можна будь-які проблеми обговорювати подібно до соціалістів, які обговорювали створення демократичної коаліції з дулею в кишені. Вони публічно ставили підписи під нашими документами, а непублічно вели переговори з «Регіонами». Не буде користі від того, що хтось, хто, не бажаючи висловити публічно й відкрито свою позицію, висловлюватиме свою думку в таємному режимі. Та атмосфера, яка панує в партії, дає змогу чесно про все говорити. Відкриті й публічні дискусії дозволяють виробляти позиції. І якщо ми сьогодні обиратимемо наполеона, царя, бонзу, що не залежатиме від демократичних позицій ради партії, поведе партію на «свій розсуд», це буде ознакою згортання демократичних процесів у партії. У деяких партійців питання – куди рулюємо? – підміняється питанням – хто рулює? Такий хід думок навряд чи корисний для партійного будівництва.

Партія має виробляти й проводити свою позицію, незважаючи на те, що вона може входити в конфлікт з думкою керівництва партії.  

І все ж таки незвично, коли Президент, інститут влади, істотно позбавлений повноважень, перебуває в опозиції до уряду.

Президент Буш плоть від плоті республіканець. Але на сьогодні він перебуває в опозиції до демократичної більшості в конгресі.

Партія, яка займає чітку ідеологічну нішу і яка асоціюється з Президентом, перебуватиме в опозиції. Це не означає, що Президент бореться з урядом. А партія може і критикуватиме Кабмін. Не треба ототожнювати Президента і партію. Президент – почесний голова, але при цьому партія має право на свою позицію.

Як Ви прокоментуєте обмін люб`язностями ваших лідерів Катеричнука і Третьякова в пресі? Образність і точність висловлювань ваших лідерів радує, але чи корисно це  «Нашій Україні»?

Як внутрішню дискусію я це допускаю. Це означає, що люди відверто одне з одним розмовляють. Як винесення в інтерв`ю – я категорично не поділяю позицій ні Катеринчука, ні Третьякова. Це, безумовно, шкода. Але, інша справа, які цілі в цій дискусії переслідуються: задоволення особистих амбіцій, реалізація сценарію отримання постів чи підвищення ролі партії. Якщо ж це недосвідченість і особисті емоції, то партія має реагувати на такі речі.

У Вас у фракції вісімдесят багнетів, а сіяє лише десяток колишніх парламентських зірок. Де нові зірки? Не рахуватимемо Руслану, яка в ролі парламентарія найяскравіше виступила на святкуванні СКМ в трусах...

Я не поділяю ваших оцінок нашої фракції. І вважаю, що для молодіжного електорату Руслана є тим авторитетом, який може донести позицію партії і популяризувати її ідеї. З іншого боку, тут є недоробка «Нашої України». Партії потрібно закріпити народного депутата за певною ділянкою роботи і спитати його за виконання. Не всі народні депутати задіяні в цій роботі. Але сам формат роботи припускав чітку визначеність: опозиційність, участь коаліції. Після того, як цей етап завершено і з`їзд підтверджує правильність обраних рішень, робота з кожним окремим депутатом буде істотно активізована.

Що їм зараз заважає їздити по регіонах і проводити прийоми?

 

Ті, з них хто має досвід, їздять і проводять. Інша справа, з депутатами, що не мають досвіду, потрібно працювати.

Іноді здається, що для Президента партія – валіза без ручки: і нести важко, і кинути шкода.

У мене жодного разу не склалося такого враження. Президент без партії буде слабкіший, так само, як і партія без Президента. Не знаю, на підставі чого могло скластися таке твердження.

Ходять чутки, що Сергій Тарута прикупив для Президента два проекти – «Віче» і «Вперед, Україно!» Навіщо вони потрібні, якщо Президент зі своєю партією?

Ну, я думаю, що це питання треба поставити Таруті – навіщо витрачати гроші на подібні проекти. Досвід показує, що партія не може бути створена як штучне ерзац-формування. У нас неодноразово терпіли поразку подібні технологічні проекти. І я не бачу їх перспективи в майбутньому. Окремі політики в нашій партії вважають, що, угробивши свій політичний проект, політичний аналітик Тарас Стецьків (радник Президента. – Ред.) програв вибори. Замість того щоб об`єднатися з нами і разом іти на вибори, він забрав близько двох відсотків виборців (мова про «Пору»–ПРП. – Ред.), при цьому сорок з гаком відсотків цих голосів були віддані комуністам і «Регіонам». Відзначу: дуже необхідних нам голосів, без яких демократична коаліція не була створена. І замість того, щоб нести відповідальність, цей політичний аналітик (хоча мені складно сказати, які поради він може дати) звинувачує і ПРП, і “Регіони”, і при цьому береться за нові проекти. Людина займається самопіаром.

Але ж і Ви, мабуть, винні в низькому відсотку «Нашої України». Хіба Ви не були одними з батьків-засновників цієї партії?

Партія перебувала під атакою. І партія опинилася недостатньо консолідованою, щоб цю атаку відбити. Тому що атаки проходять на всі партії. Була атака на Партію регіонів, на БЮТ. Згадані політичні сили тільки консолідувалися в результаті цих атак. Але в нас знаходилися «слабкі ланки», які в цій ситуації використовували атаки виключно для задоволення особистих амбіцій. Партія пройшла очищення і дала відповідну оцінку таким людям.

На з`їзді ваш програмний комітет заявить про посилення євроатлантичного вектора партії. Як це буде реалізуватися в політиці й  популяризуватися регіонах?

Ми передбачаємо прийняти в парламенті Стратегію національної безпеки країни, а однією з її складників буде євроатлантична інтеграція.

Якщо вибудовувати ланцюжок подій: перенесення другого етапу з`їзду, зустріч Президента з фракцією НУ і ваша заявка про скасування політичної реформи, – то складається враження, що Президент домовився з вами не чіпати керівництво партії і зберігати статус-кво в обмін на те, що ви скасуєте реформу.

Теза перша. Я – самодостатня людина. І я доводив це всім своїм життям. І за жодні пряники я не брав би участь ні в яких авантюрах. Я не допускаю сам факт подібної розмови з собою, тим більше з боку Президента. Я дуже добре знаю Президента, щоб не допустити подібної розмови і з його боку. І я ніколи в політиці не торгуюся.

Теза другої. Я не досидів до кінця зустрічі з Президентом, і в жодних діалогах не брав участі. Я пішов на засідання комітету, де розглядалися питання щодо СОТ.

Теза третя. Ніякого впливу на розробку принципів програмного комітету ми не чинили. Були принципи, які проголосовані програмним комітетом, а після голосування озвучені мною.

Далі, я заявляю: на сьогодні політреформа в тому вигляді, у якому вона прийнята, не дає можливості парламентові контролювати уряд. Прикладів більш ніж достатньо – ось голосування з мораторію на підвищення житлових тарифів. Парламент проголосував, на нього цитьнули з уряду, парламент тут же відміняє це голосування. І ми одержали безконтрольну владу. Раніше владні повноваження уряду балансувалися за допомогою повноважень Президента. У нас була домовленість з партнерами з очікуваної коаліції, що ми протягом короткого часу дозволимо підготувати зміни до Конституції. Але оскільки коаліції немає, і ми спостерігаємо відступ від домовленостей, то партія підтримала рішення програмного комітету про внесення згаданих змін. Підкреслю, ні в партії, ні в парламенту немає повноважень щодо скасування політреформи. Це винятково компетенція Конституційного суду. Але партія має зробити перший крок –Конституційне подання. Друге. Ми не збираємося повертати стару модель управління суспільством. Але в нас є свої конституційні пропозиції. Вони готові? Так. Вони дивні для Мороза, Януковича і Тимошенко? Ні. Ці пропозиції були частиною нашої угоди. Це що, велика новина, що існують всі підстави для конституційного подання про неконституційність процедури ухвалення змін до Конституції? Тимошенко про це говорить півтора року. І якщо вона ще не подає з якихось мотивів, то це зробить наша партія. Для того, щоб дамоклів меч не висів над Конституцією, для того, щоб Конституційний суд дав свою оцінку. Мені й у страшному сні не могло приснитися, що це може бути потрактовано як результат якихось торгів.

Можна ще пару слів про ідеологію? Ви представляєтеся як ліберальна партія, яка є виразником загалом великого капіталу.

Ніде в жодній програмній позиції ми не позиціонуємося як партія великого капіталу. Великий капітал сам здатний себе захистити. Ми з тими, хто був у найважчі моменти держави. З нами був не електорат Вітренко, не люди, які втратили надію і не збираються займатися собою, з нами була активна частина суспільства, яка сама себе зробила. Це дрібний бізнес і середній клас, який за період нашого перебування у владі чисельно зріс, оскільки зросли доходи населення. І я не упевнений, що ми за всіма критеріями відповідаємо їхнім сподіванням, але ми на сьогоднішні готові робити все, аби ці люди відчували, що ми – їхній захист і цей захист – реальний. Плюс до цього – національно-демократична позиція.

Опозиційний статус партії порушить перед нею нові питання. У цьому середовищі вже є одна королева, яка любить тільки перші ролі.

Ми були достатньо ефективні в опозиції. Я вже наводив приклад Великобританії, коли в опозиції до лейбористів перебувають ліберальні демократи й консерватори, і ніхто не каже про те, що вони повинні злитися. У кожного з них є свої електоральні симпатії. Є люди, які проголосують за «Нашу Україну» і ніколи не проголосують за наших партнерів по опозиції через позиції, гасла, принципи, які вони сповідують. Точно так, як і є цілий ряд виборців, які проголосують за Тимошенко швидше, ніж за нас. Навіщо розчаровувати виборців? Розчарувань отже було багато, нам потрібно боротися за їхні (виборців) голоси.

Розмовляла Лана Самохвалова

 

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