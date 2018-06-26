Скандал навколо Міноборони: скільки коштуватиме солдатська ковбаса Єханурову?

Вчора Юлія Тимошенко оприлюднила факти корупціїв Міноборони при організації харчування солдат і закупівлі пального. “Найяскравіший приклад: ковбаса найнижчої якості купувалася по 68,4 грн. за кілограм, тоді як ковбаса кращої якості в роздрібній торгівлі в інших постачальників коштує 36 грн.”, - сказала прем’єрка, послуговуючись даними перевірки ГоловКРУ. В Міноборони одразу відповіли, що вважають звіт КРУ “необ’єктивним і упередженим, виявлені окремі недоліки “підганялися” під заздалегідь підготовлені висновки”. “Фактично, йдеться про службовий підлог, здійснений в інтересах однієї політичної сили і спрямований на втягування Міністерства оборони в політичний конфлікт”, - переконані у силовому відомтсві. В політичних і медійних колах почали активно обговорювати можливість відставки міністра оборони Юрія Єханурова.

Щоб з’ясувати ситуацію, УНІАН звернувся до військових експертів.

Анатолій Гриценко, екс-міністр оборони

ЖАРТУВАТИ З СИЛОВОЮ СТРУКТУРОЮ НЕ ТРЕБА

Риба починає гнити з голови, але, на превеликий жаль, чистять її з хвоста...

Я можу говорити про той період, коли був міністром оборони. Кожен новий день починався з вивчення довідки про всі правопорушення, які трапилися, і невідкладно приймалися рішення. Якщо фіксувалися факти хабарництва і фінансових зловживань, я в рамках своїх повноважень знімав погони і звільняв людей зі своїх посад. Крім того, вони підпадали під дії правоохоронних органів.

Зараз у мене на столі лежать папери, які свідчать про факти зловживань в міністерстві, які зафіксовані в документах ГоловКРУ і в окремих зверненнях бізнесових та інших структур. Я їх перенаправляв для перевірки у прокуратуру, в уряд, власне у Міноборони...

Як здійснювалися постачання за мого керівництва? Оголошувався тендер. Умови тендеру були оприлюднені на офіційному сайті Міноборони. Ми намагалися залучити якомога більше фірм-постачальників, щоб отримати найвигідніші умови і найкращі ціни. Я особисто контролював проведення тендеру, дуже прискіпливо ставився до учасників. Ціни, за якими купували продукти за мого керівництва, завжди були нижче ринкових. Інакше і бути не могло – бо і тоді, і зараз постачальники хотіли отримати держзамовлення.

В Міністерстві оборони я не вкрав ні копійки, тому нормально себе почуваю.

Я знаю, що готується проект постанови про звільнення Єханурова. Вже третій. Цього разу фракцією БЮТ. Проект Василя Кисельова лежить ще з грудня місяця. Вчора Рибаков вніс свій.

Думаю, голосування за відставку Єханурова буде результативним. Миритися з тим, що відбувається в армії, парламент не буде. А Президент публічно вчора сказав, що він не буде вносити подання на звільнення Єханурова. Значить, треба взяти комусь відповідальність на себе. Залишати армію без відповіді на ті питання і звинувачення, які прозвучали на засіданні уряду, не можна. Жартувати з силовою структурою не треба.

Валентин Бадрак, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння

ВІДБУВАЄТЬСЯ МАНІПУЛЯЦІЯ ГРОМАДСЬКОЮ ДУМКОЮ, НІБИ-ТО КОШТИ НА АРМІЮ ВИДІЛЯЮТЬСЯ

У мене немає конкретних документів з цього приводу, тому я не можу ані підтвердити факти крадіжок в Міноборони, ані спростувати.

У нас вже тривалий час не відбувається розвитку армії. Я в цьому бачу провину не стільки Міністерства оборони, а саму систему розподілу і виділення коштів. Той самий стабілізаційний фонд, який існує сьогодні, використати його для розвитку збройних сил фактично буде неможливо, тому що понад 70% коштів сплановано виділяти на останній місяць року. Тобто армія ці кошти не буде спроможна освоїти. Це означає, що відбувається маніпуляція громадською думкою, ніби-то кошти на армію виділяються.

За часів, коли міністром був Анатолій Гриценко, було декілька фактів корупції в армії, які він оприлюднив, офіційно довів до громадськості.

Скандал навколо Міноборони - це як раз відголосся тієї непрозорості, яка існує в міністерстві.

Голодні солдати, безумовно, є загрозою безпеці України. Є загрозою склади з боєприпасами, які не утилізуються. Є загрозою армія, яка не переозброюється, яка не може адекватно відповісти сьогодні на виклики військового характеру. Все це становить загрозу.

Армія не розвивається. І це загроза, можливо, навіть більша, ніж потенційні корупційні оборудки, які можуть мати місце.

Думаю, до виборів в армії навряд чи щось може змінитися.

Дмитро Тимчук, керівник Центру військово-політичних досліджень

СИТУАЦІЯ В МІНОБОРОНИ – ЦЕ, СКОРІШЕ, ПОЛІТИЧНЕ ЗАМОВЛЕННЯ

Для того, щоб робити висновки, потрібно мати рішення суду, генпрокуратури чи певних державних інституцій. Заявляти на найвищому рівні, що у Міністерстві оборони корупціонери – неприпустимо, як на мене. Я допускаю, що в нашій країні як в Міноборони, такі в будь-яких інших відомствах, не всі чиновники кристально чисті і чесні. Але для звинувачень є встановлений законом порядок.

Єхануров - гарний менеджер, який здатен сформувати команду, яка працює. В цьому плані, дивлячись на призначення і на алгоритм прийняття рішень, будучи людиною, яка, можливо, у деяких військових питаннях не дуже тонко розбирається, він прислухається до точки зору справжніх фахівців. До рішення важливих завдань, які стосуються розвитку збройних сил, він завжди залучає професіоналів. І це дуже правильно. У нас часто в Збройних силах було так, що чиясь особиста думка відразу концептуально починала впроваджуватися у життя, а потім виявлялося, що це хибна думка, що вона потребує більших ресурсів або взагалі є невиправданою.

Що стосується нинішньої ситуації в Міноборони – це, скоріше, політичне замовлення. Я не виключаю, що факти корупції є, як є вони в будь-якій державній структурі. Армія не є відрізана від суспільства. Не можна сказати, що в усій державі корупції немає, а в армії є. Правова культура держави розповсюджується на всі сфери.

Відставка Єханурова не вирішить проблем армії. Ця система складалася на початку 90-х, коли серйозного контролю за діяльністю таких структур як армія не було. Цю систему потрібно ламати ще дуже довго. Боротьба з корупцією повинна відбуватися не лише в армії, а й в усій державі. Якщо говорити про корупцію, то треба починати від начальників складів. Адже зміна міністра на їхню діяльність не вплине.

Зараз не йдеться про те, що солдати голодні. Більша загроза безпеці країни - це не те, що вони голодні, а те, що вони не навчені, не здатні виконувати поставлені завдання через свою бойову виучку і технічне оснащення, яке вони мають. Минулого року ми казали про те, що грошей на бойову підготовку виділяється недостатньо. Цього року виділили в 24 рази менше. Кошти, які йдуть на продовольче забезпечення, харчування особового складу - це першочергові витрати Міноборони, які фінансуються в повному обсязі. Солдати тільки харчуються і все. Більше вони нічого не роблять. Хіба що здатні підмітати плац чи фарбувати паркани. Вони не стріляють, не їздять – ось в чому проблема.

Опитувала Анна Ященко