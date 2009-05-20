Тимошенко - про ковбасу, курятину і бензин в армії

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдат і закупівлі пального для військової техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на засіданні Кабінету міністрів під час заслуховування звіту Головного контрольно-ревізійного управління про результати перевірки діяльності Міноборони при організації харчування солдат і закупівлі пального.

«Я не говоритиму про те, скільки переплачено армією, але в той же час я хотіла б назвати деякі цифри. Найяскравіший приклад: ковбаса найнижчої якості купувалася по 68,4 грн. за кілограм, тоді як ковбаса кращої якості в роздрібній торгівлі в інших постачальників коштує 36 грн.», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, для організації харчування в армії м`ясо птиці купувалося за ціною 30 грн. за кілограм, тоді як його ціна на оптовому ринку не перевищувала 18 грн.

«Ціна оптової закупівлі пального Міноборони в березні 2008 року становила на бензин А-76 за 1 літр – 6,30 грн. при роздрібній ціні на заправках – 4,75 грн.», - уточнила глава уряду. За її словами, Міноборони здійснювало закупівлі бензину А-95 за ціною 7,05 грн. за 1 літр, у той час, коли роздрібна ціна не перевищувала 6 грн.

«Ми передамо всі ці документи, по-перше, в профільний комітет ВР, по-друге, ми передамо ці документи в Генеральну прокуратуру, і я особисто відстежуватиму, щоб кожна копійка була перевірена, і за наявності фактів винні були радикально покарані, тому що моральність і духовність, яку обіцяли члени «помаранчевої» команди, коли йшли до влади, принижені, всі ті обіцянки дискредитовані, і все це продовжується на всіх рівнях, і, на жаль, під вищим прикриттям», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.