Міноборони закликає Тимошенко не використовувати армію

Міністерство оборони України закликає керівництво уряду бути стриманими і виваженими в публічних заявах та відмовитися від практики використання неперевірених і сумнівних даних задля вирішення політичних завдань.

На цьому наголошується у переданій УНІАН заяві Управління прес-служби Міноборони.

У документі нагадується, що сьогодні під час засідання Кабінету міністрів “з вуст прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на адресу керівництва Міністерства оборони пролунали звинувачення у корупції і нераціональному використанні коштів”.

Як зазначають у Міноборони, при цьому Ю.ТИМОШЕНКО керувалася результатами перевірки роботи військового відомства впродовж 2008 року, здійсненої Головним контрольно-ревізійним управлінням.

”Вважаємо доречним зауважити, що стаття 4 закону України “Про боротьбу з корупцією” визначає, що боротьбу з корупцією ведуть: Міністерство внутрішніх справ, податкова міліція, Служба безпеки, органи прокуратури та Військової служби правопорядку у Збройних Силах”, - йдеться у заяві та уточнюється, що в разі виявлення корупційного діяння вони складають відповідний протокол, який у триденний термін передається до районного або міського суду за місцезнаходженням органу, що склав відповідний протокол.

”І лише за рішенням суду та чи інша посадова особа може бути кваліфікована як корупціонер, по відношенню до якої можуть бути застосовані правові та організаційні санкції”, - наголошується у заяві.

Міністерство оборони вважає, що “звіт ГоловКРУ є необ’єктивним і упередженим, виявлені окремі недоліки “підганялися” під заздалегідь підготовлені висновки”.

“Фактично, йдеться про службовий підлог, здійснений в інтересах однієї політичної сили і спрямований на втягування Міністерства оборони в політичний конфлікт”, - переконані у відомстві.

Таким чином, вважають у Міноборони, “звинувачення в корупції на адресу Міністерства оборони мають бути розцінені як прояв правового невігластва. Закиди прозвучали на підставі документа, складеного органом, який не має на це відповідних повноважень і без жодного судового рішення”.

”Відтак, звинувачення прем’єр-міністра є суто політичними. Їхня мета – відволікти увагу від реальних проблем армії, пов’язаних з катастрофічним недофінансуванням Збройних сил і неспроможністю та небажанням керівництва уряду забезпечити належний рівень підтримки української армії”, - підкреслюється у заяві.

У зв’язку з цим Міністерство оборони вважає неприпустимими політичні маніпуляції довкола Збройних сил та спроби дискредитувати армію в політичних цілях.

”Міністерство оборони України закликає керівництво уряду бути стриманими і виваженими в публічних заявах та відмовитися від практики використання неперевірених і сумнівних даних задля вирішення будь-яких політичних завдань. Армія була, є і буде поза політикою”, - наголошують у військовому відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні уряду були обнародувані результати перевірки ГоловКРУ господарської діяльності Міністерства оборони. Зокрема, було заявлено про виявлені масштабні порушення в земельній сфері, про корупцію в Міністерстві оборони при організації харчування солдатів і закупівлі палива для військової техніки.

Після цього прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО попросила Верховну Раду і МВС створити спеціальну групу з розслідування фактів корупції в Міноборони і заявила про намір звернутися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням відправити Ю.ЄХАНУРОВА у відставку з посади міністра оборони.

У свою чергу, глава держави заявив, що не бачить підстав для відставки Ю.ЄХАНУРОВА і назвав обвинувачення в корупції на адресу міністра політичними маніпуляціями.