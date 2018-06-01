Що буде, якщо Тимошенко зіллється з Януковичем

Треба хоч раз прислухатися до того, що каже Ахметов… Він має таку особливість – завжди казати правду. Так ось він жодного разу не сказав, що хоче об’єднання з БЮТ...

У ЗМІ мусується інформація про те, що ПР і БЮТ все-таки домовилися про створення широкої коаліції. Яка насправді ймовірність створення цього союзу? Чи несе він загрози свободам – слова, демократії? Чи можливе економічне зростання, якщо зупиниться політичний розвиток? Чи будуть суспільні протести? Про це ми запитали в політиків та експертів.

Борис Колесников, ПР:

ГОВОРИТИ ПРО ТАКУ КОАЛІЦІЮ НЕМАЄ ЖОДНИХ ПЕРЕДУМОВ

Про це вже говорять два роки. І що? Щось змінилося? Зараз говорити про таку коаліцію немає жодних передумов.

Ось так постійно – хтось випустить якусь маячню, а я змушений коментувати.

Тарас Чорновіл, ПР:

НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ПОЧНУТЬ ЩОСЬ ОГОЛОШУВАТИ, ВСЕ ОДНО НІЧОГО НЕ ВИЙДЕ

Ну не вірю я в це об’єднання, щось не виходить… Навіть якщо вони почнуть щось оголошувати, все одно нічого не вийде, бо там стільки внутрішніх важелів, несприйняття, передчуття кидка.

Я не можу цього аргументувати, але в мене цілковита невіра, що може щось бути.

Чи виступає хтось проти, крім Бойка і Льовочкіна? Гадаю, що проти у вигляді особистої помсти може виступити частина луганської групи – за Тихонова.

Та думаю, проблема буде не в них, а в тому, що сам Ахметов для себе не до кінця визначив, чи хоче він утягуватися в таку коаліцію.

Ми коментуємо все, що кажуть різні політики, але треба хоч раз прислухатися до того, що каже Ахметов… До речі, він має таку особливість – завжди казати правду. Так ось він жодного разу не сказав, що хоче об’єднання. Він лише казав, що хоче нормального політичного та економічного клімату в країні, і потрібно дати можливість уряду подолати цю кризу, а далі як буде, так буде.

Не думаю, що його завданням є пряме підштовхування до створення цієї коаліції.

Та й хто сьогодні говорить про коаліції? Ті, хто найбільше її не хоче.

Повірте, що нема там нічого серйозного. Про щось домовляються, але дійти до об’єднання можуть тільки в тому разі, якщо домовляться чітко про проведення виборів у парламенті. А це – зміни до Конституції.

І знову ж таки – передчуття кидка, зміна Конституції, яку вже точно не пропустить Ющенко. Адже з жовтня 2005 року, пригадується, усі зміни до Конституції, які стосуються державного устрою України, а саме це ПР і БЮТ хочуть зробити, – обов’язково затверджуються на референдумі. Тобто реалізувати це так просто не вдасться. А ще, повторюся, у передчутті кидка…

З іншого боку, виходити на арену таким об’єднанням – відкрити дорогу Яценюку, Тигіпку, Богатирьовій – кому завгодно. Вони тоді виявляться успішнішими за Тимошенко і Януковича разом узятих.

Колесников за чи проти? Зрозумійте, Колесников мав найближчі відносини з Балогою… А Балогу важко назвати прихильником такого формату коаліції. Хіба на зло Ющенкові підтримати Тимошенко, але це навряд чи спрацювало б.

Анатолій Гальчинський, головний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин:

ТАКИЙ АЛЬЯНС ПОВЕРТАТИМЕ НАС У ПЕРІОД КУЧМИ

Я з вами на сто відсотків погоджуюся, що від такого союзу буде згортання демократії, однобокість, повернення до адміністративної системи і так далі. А якщо політичний розвиток зупиниться, це гальмуватиме й економічний розвиток, економічні реформи.

Ось подивіться, у Росії теж реформи не відбуваються, відтворюється адміністративна система. Для мене це однозначно.

Чи зможуть Азаров і Акімова посилити Тимошенко в економіці? Щодо ліберальних реформ, не викликають у мене великих симпатій за своєю економічною ідеологією жодна з цих осіб. Я прибічник протилежного. Я прибічник завершення ринкових перетворень, лібералізації економічних відносин.

Боюся, що такий альянс відтворюватиме структури, які повертатимуть нас назад, маю на увазі, період Кучми.

Володимир Лановий, економіст:

БРАК ПОЛІТИЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ ПОСЛАБЛЮВАТИМЕ МОТИВАЦІЮ ДЛЯ ВИРОБЛЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ

Можна констатувати, що за такої політичної чехарди, протистоянь, які сьогодні відбуваються в Україні, усі забули про необхідність реформ, про інституційний розвиток ринків у Україні.

Наскільки нова політична структура зможе вийти на серйозний економічний темп зростання, дуже важко говорити. Звісно, можна використати таку політичну потугу, аби поставити серйозні завдання для розвитку суспільства та економіки. Але можна їх використати для збагачення окремих фінансових олігархічних сил, які диктують умови й мету урядам і політичним партіям. Що домінуватиме? Важко сказати.

Але серйозні зауваження, застереження є – брак політичної конкуренції послаблюватиме внутрішню мотивацію в партіях для вироблення сучасних економічних стратегій.

Дмитро Видрін, політолог, заступник секретаря РНБО:

ЯКЩО ТАКА ЗМОВА ВІДБУДЕТЬСЯ, ТО З БОКУ МОЛОДІ БУДУТЬ ЗАВОРУШЕННЯ

Такий союз має шанс не більш як 10%. Чому? По-перше, тому що він має великі психологічні обмеження. Є велика недовіра Тимошенко до Януковича і ще більша недовіра Януковича до Тимошенко.

Юлія Володимирівна – чудовий політик, чудова жінка, але ця чудова жінка практично ніколи не виконує своїх обіцянок – перед виборцями, перед партнерами. Особливо перед партнерами.

По-друге, вони мають великі політичні розбіжності. «Регіони» – це фактично консервативна партія, а БЮТ – це популістська ліва партія. Тобто вони нічого не мають спільного, вони не мають спільного майданчика для створення спільної програми, спільних стратегій.

По-третє, вони мають різну геополітичну ситуацію. Тож мені важко уявити, на чому може бути побудований цей «союз» у лапках.

Чому кажу в лапках... Навіть якщо цей «союз» буде, то він буде не тривалий, він міг би проіснувати лічені тижні, у крайньому разі – місяці.

Ви запитуєте про загрози… Загрози несе будь-яка змова, а це якраз змова двох політичних сил. Це змова, тому що сама технологія домовленостей дуже непрозора, нетранспарентна, закрита. Переговори відбуваються тільки вночі, десь у лісі. Весь цей антураж дає нам відчуття того, що йдеться про якусь змову. Де обов’язково будуть порушені права людей: свобода слова, свобода думки, дії. Бо якщо б іщлося про якісь добрі наміри, то навіщо була б така візантійщина? І ця візантійщина нам відверто натякає, що йдеться не про розширення прав людей, а їх звуження.

Як реагуватиме суспільство? Буде гостра реакція, передусім з боку молоді. Є соціологія, і вона каже, що близько 80% людей хочуть, аби Президент обирався всенародно. Це загальна цифра. І 90% молоді хоче, щоб Президент обирався всенародно.

Тому, гадаю, якщо така змова відбудеться, то з боку молоді будуть заворушення, тим більше, якщо ці заворушення очолить якийсь молодий політик.

Опитувала Ксеня Лесів