Тимошенко з Януковичем домовилися про спільні дії БЮТ і ПР до 2024 року?
18:47, 31 травня 2009Політика
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«Ширку» попередньо погодили - джерело
Прем’єр Юлія Тимошенко і лідер Партії регіонів Віктор Янукович попередньо погодили проект "Великого договору", який передбачає створення широкої коаліції, а також текст нової Конституції.
Як повідомляють джерела Української правди, це сталося в суботу, коли Тимошенко і Янукович провели чергові переговори щодо створення широкої коаліції.
У останній редакції проект "Великого договору" передбачає спільні дії БЮТ і Партії регіонів до 2024 року, в тому числі участь у парламентських виборах єдиним блоком.
Проектом нової Конституції передбачається обрання президента в парламенті та пролонгація повноважень нинішньої Верховної Ради до 2014 року.
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