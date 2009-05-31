Тимошенко з Януковичем домовилися про спільні дії БЮТ і ПР до 2024 року?

Прем’єр Юлія Тимошенко і лідер Партії регіонів Віктор Янукович попередньо погодили проект "Великого договору", який передбачає створення широкої коаліції, а також текст нової Конституції.

Як повідомляють джерела Української правди, це сталося в суботу, коли Тимошенко і Янукович провели чергові переговори щодо створення широкої коаліції.

У останній редакції проект "Великого договору" передбачає спільні дії БЮТ і Партії регіонів до 2024 року, в тому числі участь у парламентських виборах єдиним блоком.

Проектом нової Конституції передбачається обрання президента в парламенті та пролонгація повноважень нинішньої Верховної Ради до 2014 року.

Українська правда