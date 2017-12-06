В ГПУ заявили, що оприлюднили не всі докази у справі Саакашвілі

Генеральна прокуратура України оприлюднила не всі докази по справі лідера партії "Рух нових сил" Міхеїла Саакашвілі.

Про це заявив речник ГПУ Андрій Лисенко в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, в якості доказу зв'язків Саакашвілі з біглим бізнесменом Сергієм Курченком ГПУ вже представила відеозйомку з передачею мічених купюр.

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"Це відеозйомка отримання коштів злочинного угрупування Курченка, які передавалися для підтримання Саакашвілі і його соратників для проведення акцій непокори. Щодо доказової бази. Маю повідомити: ті купюри, які фігурували в цій відеозйомці, вони всі переписані ще до того, як їх передавали, це один з доказів. Є письмові докази тих, хто доставляв ці гроші і передавав. Плюс відеозйомка", - розповів Лисенко.

При цьому він наголосив, що правоохоронці мають й іншими доказами у справі Саакашвілі.

"Ще є докази, які ще не оприлюднені. Вони у разі необхідності будуть надані суду. І після цього суд буде приймати рішення щодо винесення вироку цим особам", - зазначив спікер ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 5 грудня, зранку в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

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Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронців, які затримували Саакашвілі.

Пізніше, під час виступу у ВР, Луценко заявив, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів у справі втечі Саакашвілі.

За словами генпрокурора, серед них – діючі народні депутати: Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Олег Петренко, Юрій Левченко, Сергій Лещенко та Віктор Чумак.