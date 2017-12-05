Луценко назвав прізвища нардепів, причетних до втечі Саакашвілі

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє, що слідство дасть оцінку діям восьми народних депутатів в справі втечі лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді.

Читайте такожВ Раді заслуховують керівництво силовиків через ситуацію з Саакашвілі (наживо)«5 працівників СБУ були зрештою оточені натовпом, ще семеро були відрізані в іншому автомобілі і, на жаль, без достатнього підкріплення з боку Національної поліції закінчилося це все втечею з-під варти самого Саакашвілі, що є само по собі кримінальним злочином. Також кримінальними діяннями ми вважаємо, і про це вже зареєстровано кримінальне провадження, діяння всіх осіб, які перешкоджали законним діям по захисту української держави, правоохоронців СБУ. Серед них – діючих народних депутатів: Ігоря Луценка, Юрія Дерев’янка, Світлани Заліщук, Мустафи Найєма, Олега Петренка, Юрія Левченка, Сергія Лещенка, Віктора Чумака», - сказав він.

Луценко додав, що наразі не може говорити про підозри.

«Слідство обов’язково запросить згаданих народних депутатів, і дасть оцінку їх діям, які привели до втечі з-під варти», - заявив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, вранці в будинку на вулиці Костьольній у квартирі, де проживає Саакашвілі, силовики провели обшуки. Пізніше вони затримали Саакашвілі й посадили в автомобіль, проте активісти заблокували проїзд цього авто. Між правоохоронцями та активістами виникали сутички. Через деякий час, після протистояння активісти розбили вікна, зламали двері в мікроавтобусі й звільнили Саакашвілі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ. Політик і його прихильники прийшли до Верховної Ради.

У СБУ повідомили, що Саакашвілі затримано в рамках розслідування кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (стаття 256 КК).

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка в зупиненні їхнього кримінального переслідування.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо перешкоджання народними депутатами діям правоохоронців, які затримували Саакашвілі.