Спроби затримання Саакашвілі та барикади під Радою: що зараз відбувається у Києві (онлайн)

Як повідомляв УНІАН, вранці, 5 грудня, у квартирі в будинку на вулиці Костьольній, де проживає лідер партії "Рух нових сил" Михеїл Саакашвілі, силовики провели обшуки.

Пізніше силовики затримали Саакашвілі і посадили в автомобіль, проте близько 100 мітингувальників заблокували проїзд цього авто. Правоохоронці намагаються розблокувати дорогу на Костьольній і вивезти Саакашвілі, але прихильники Саакашвілі ламають паркан, розбирають бруківку і знову будують барикади.

Як повідомили в СБУ, Саакашвілі затримали в рамках кримінального провадження щодо сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Саакашвілі проводив акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента України Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування.

6 грудня Саакашвілі оголосили в розшук за трьома статтями. Силовики штурмували наметове містечко під Радою, проте невдало - політика вони там не знайшли.

Наразі акція Саакашвілі під Радою продовжується, він залишається на свободі.

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