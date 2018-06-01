Ющенкові не допоможе відставка?

Віктор Ющенко заявив у вівторок в інтерв`ю УНІАН, що є багато варіантів недопущення внесення змін до Конституції, якими пропонується обирати Президента в парламенті і продовжити повноваження нинішньої Верховної Ради на кілька років. «Варіанти є, і вони всі будуть задіяні», - сказав, зокрема, Президент, відповідаючи на запитання, чи є у нього реальні механізми перешкодити внесенню змін до Конституції, які розроблені БЮТ і Партією регіонів.

Повідомив глава держави і про причини свого наміру протидіяти можливим конституційним ініціативам зазначених політичних сил. «Очевидно, що такий спосіб формування коаліції свідчить, що не йдеться про добрі справи, не йдеться, як принести стабільність в цю країну, йдеться, як розділити країну до 2015-2020 року на двох. Якщо нація допустить такий сценарій - це найкоротша дорога до втрати української незалежності, тому що з такою владою дорога тільки одна – стати колонією, периферією», - розповів він журналістам.

Утім, є ще одна важлива причина, про яку Президент промовчав. У разі внесення зміни до Основного закону, яка передбачатиме обрання президента у Верховній Раді, про дострокові парламентські вибори більше, зрозуміло, не йтиметься. Якщо ж пройдуть всенародні вибори президента – хоч у січні 2010 року, хоч раніше (у зв`язку з достроковою відставкою Ющенка) – то вельми вірогідним є сценарій проведення і дострокових виборів до Верховної Ради. І в цьому випадку Наша Україна, якою нині опікається Віра Ульянченко, має шанс потрапити до парламенту, а Віктор Андрійович, відповідно, зможе стати депутатом і навіть лідером невеликої фракції.

Та чи є у Президента насправді реальні можливості не допустити конституційної реформи, якщо на її проведення таки надумають піти БЮТ і ПР?

Одним з таких способів міг би стати розпуск парламенту, проте Віктор Ющенко не вважає його дієвим. За його словами, ухвалити рішення про розпуск парламенту з одного боку організаційно видається дуже простим, але з іншого боку - це малопродуктивний шлях, який не вирішить суті проблеми. «Він не є адекватним», - заявив Президент.

Як розповів минулого понеділка заступник голови секретаріату президента Ігор Попов, президент Віктор Ющенко поки що не має підстав для розпуску Верховної Ради. «Поки що цей варіант не є основним, і ми не повинні ворожити на кавовій гущі. Поки парламент працює, і немає підстав для розпуску парламенту, якщо парламент сам створить ці підстави - застосовуватимемо план «Б», - багатозначно пообіцяв він. Утім, політичні експерти вже розгадали механізм, який може передбачити Віктор Ющенко для блокування конституційних ініціатив своїх опонентів.

Завадити Партії регіонів і БЮТ реалізувати сценарій зміни Основного закону може відставка Президента.

Не виключено, що заява Віктора Ющенка про відставку буде зачитана вже найближчими днями, якщо буде створена широка коаліція, - вважають деякі експерти. У цьому випадку для ухвалення нової Конституції у парламенту практично не залишиться часу. Згідно із 103-ю статтею чинної Конституції України, у разі дострокового припинення повноважень президента нові вибори повинні відбутися протягом 90 днів. Як пояснив керівник Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, ця графа Основного закону зобов`язує у відведений термін обрати нового президента, а не просто запустити механізм виборів. Таким чином, якщо, наприклад, у четвер Президент складає повноваження, то крайня дата виборів розділу держави може бути призначена максимум на 2 вересня цього року.

Таку ж думку виклав і перший заступник голови партії «Єдиний центр» Віктор Тополов. «Щоб врятувати країну від такого майбутнього, діючий Президент повинен достроково скласти повноваження, оголосивши відповідну заяву з трибуни Верховної Ради. Після такого кроку чинна Конституція вимагає від парламенту призначити дострокові вибори голови держави, які повинні відбутися протягом 90 днів», - заявив депутат у середу.

Проте якщо в цьому і полягає ідея президентської сторони, то вона має одне дуже слабке місце. У статті 109 Конституції України записано: «Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні

Верховної Ради України». Отже, просте оголошення Віктора Ющенка про відставку і навіть публікація його заяви в офіційних виданнях в цьому випадку не означатимуть факта відставки. Треба неодмінно виголосити це рішення на засіданні парламенту.

Ось у цій обставині і може бути головна закавика. Верховна Рада цілком здатна не дати можливості Вікторові Ющенку виступити на сесійному засіданні з відповідною заявою. Пригадаймо, як депутати з Партії регіонів або БЮТ успішно справлялися із завданням блокування роботи Верховної Ради, коли їм було це потрібно. Тепер, якщо дві названі політичні сили об`єднають свої зусилля, парламент не працюватиме стільки часу, скільки їм заманеться. Або депутати блокуватимуть роботу Верховної Ради тільки тоді, коли туди прибуде Віктор Ющенко, а після його від`їзду зніматимуть блокування.

Отже план «Б», на який сподівається Президент і його прихильники, може не спрацювати.

Юрій Глухов