ЄЦ підштовхує Ющенка до відставки

В "Єдиному центрі" вважають, що для припинення спроби конституційного перевороту в країні Віктор ЮЩЕНКО має скласти повноваження Президента. Про це заявив перший заступник голови партії “Єдиний центр”, народний депутат України Віктор ТОПОЛОВ.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ЄЦ, коментуючи наміри Партії регіонів та БЮТ "переписати Основний Закон з метою перерозподілу влади на свою користь”, депутат висловив переконання, що домовленості між Партією регіонів і Блоком Юлії Тимошенко про об`єднання в коаліцію для проведення змін у Конституцію становлять пряму і очевидну загрозу демократичній перспективі України.

В.ТОПОЛОВ підкреслив: “Це ніщо інше, як неприхована спроба конституційного перевороту. "Регіонали" і БЮТ, по суті, хочуть зосередити всю повноту влади у руках двох людей - своїх лідерів. Найголовніше, що втілення такої комбінації позбавляє українців їхніх суверенних прав і свобод”.

Насамперед, заявляє В.ТОПОЛОВ, такий висновок випливає з планів закріпити в зміненій Конституції обрання Президента України у Верховній Раді, і це означає, що в кожного громадянина крадеться його виключне право самому обирати владу. Натомість, підкреслив депутат, “воно закріплене у статті 71 чинного Основного Закону, згідно з якою вибори до органів державної влади, у тому числі і Президента як глави держави, є вільними і відбуваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права”.

В цьому контексті В.ТОПОЛОВ наголосив, що кожен виборець повинен голосувати особисто. “Він особисто делегує свої повноваження і особисто відповідає перед Богом і своєю совістю за свій вибір. Але Партія регіонів і БЮТ вирішили, що три сотні їхніх депутатів цілком можуть замінити увесь український народ. Враховуючи, що нинішня Верховна Рада була сформована за закритими партійними списками, то обраний у такому парламенті Президент буде вдвічі нелегітимним”, - заявив він.

Також В.ТОПОЛОВ відзначив, що розроблені конституційні зміни неприйнятні для громадянського суспільства та правової держави через те, що вони звужують існуючі на сьогодні права людини. Так, стаття 22 чинної Конституції чітко вказує, що будь-які зміни до законів не повинні обмежувати права і свободи. Проте, за його словами, бажання ПР і БЮТ обирати Президента у парламенті не просто утискає, а відбирає у громадянина право особисто формувати владу через свою участь у виборах.

“Очевидно, що наміри перекроїти Основний Закон під інтереси двох політичних сил - не що інше, як замах на узурпацію влади. Але лише народ є джерелом влади і нікому не дозволено бетонувати це джерело. Влада не може бути захоплена ні одноосібно, ні в політичному дуеті чи тріо. Конституційний Суд у жовтні 2005 року однозначно роз`яснив, що тільки народ, тільки змінами до Конституції і тільки через референдум встановлює, який лад має бути в його державі. Тобто жоден "пакт Януковича-Тимошенко" не може підмінити волю 46 мільйонів українців”, - заявив В.ТОПОЛОВ.

Проте, на його думку, нині загроза неконституційного перегляду державного ладу постала на повний зріст, а “заявлена Президентом В.ЮЩЕНКОМ готовність апелювати до думки народу через оголошення референдуму не переконлива, оскільки не має дієвого механізму втілення”. Водночас, зазначив депутат, існують інші способи відвернути руйнівний для української демократії сценарій.

Один із них - складення главою держави своїх повноважень, як тільки відбудеться перше голосування в парламенті щодо розроблених “регіоналами” і БЮТ конституційних змін. З цього приводу В.ТОПОЛОВ зазначив: “В.ЮЩЕНКО, напевно, добре розуміє, чим обернеться для нашої країни її поділ "на двох". Келійно обраний Президент, перенесені на кілька років парламентські вибори, ручний розподіл державних посад ляжуть могильною плитою на демократичному розвиткові країни. Щоб врятувати країну від такого майбутнього, чинний Президент має достроково скласти повноваження, оголосивши відповідну заяву з трибуни Верховної Ради. Після такого кроку чинна Конституція вимагає від парламенту призначити дострокові вибори глави держави, які мають відбутися протягом 90 днів”.

Перший заступник голови партії “Єдиний центр” переконаний, що це - цілком реальний спосіб не допустити згортання демократичного розвитку України, узурпації влади в державі, зміни конституційного ладу.

Водночас, за його словами, такий сценарій стане випробуванням для діючого Президента, адже на кілька місяців скорочує термін його перебування при владі. “Напевно, рішучості В.ЮЩЕНКУ можуть додати його ж слова про Україну як найвищу цінність. Цілком імовірно, що вже невдовзі Президенту доведеться втілити свої запевнення на ділі”, - зазначив В.ТОПОЛОВ.