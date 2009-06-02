Ющенко про "ширку", втрату незалежності, свою відставку, розпуск парламенту, Тимошенко і НУ-НС

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що не допустить обрання глави держави Верховною Радою.

Про це він сказав в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН.

За словами В.ЮЩЕНКА, перед ним не стоїть завдання не допустити створення широкої коаліції з Партією регіонів та БЮТ. Він зазначив, що це виключно справа парламентаріїв. Водночас його турбує мета створення такої коаліції. «Очевидно, що такий спосіб формування коаліції засвідчує, що мова не йде про добрі справи, мова не йде, як принести стабільність в цю країну, мова йде, як розділити країну до 2015-2020 року на двох», - сказав Президент.

Він підкреслив, що це означатиме відмову від демократії, відмова від європейського вибору країни. «Це злочин проти свободи, проти демократії», - сказав В.ЮЩЕНКО, зауваживши, що це схоже на державний заколот.

За його словами, це має стосуватися кожної людини, і громадяни України не можуть бути осторонь цих процесів, вони мають сказати своє слово, в тому числі і через Всеукраїнський референдум, навіть якщо він носитиме лише рекомендаційний характер.

«Якщо нація допустить такий сценарій - це найкоротша дорога до втрати української незалежності, бо з такою владою дорога тільки одна – стати колонією, периферією», - сказав Президент.

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Президент допускає дострокове припинення своїх повноважень за умови реальної реорганізації системи влади.

Зокрема, на запитання, чи може він оголосити дострокові президентські вибори, В.ЮЩЕНКО зауважив, що давав би відповідь на це запитання дуже обережно. Він підкреслив, що готовий йти на компроміси, але якщо йтиметься мова про дійсну реорганізацію системи влади. Президент нагадав про запропоновані ним зміни до Основного закону, про необхідність реформування виборчої системи, про необхідність скасування депутатської недоторканності. «Я б заплатив дуже велику ціну, щоб це відбулося, велику, і пішов би на великі компроміси», - сказав Президент, додавши, що тут не стоїть питання: піде він з посади на місяць раніше, чи на місяць пізніше, тут саме головне - досягти якості побудови системи влади в Україні.

Водночас Президент зауважив, що існує багато варіантів недопущення внесення змін до Конституції, якими пропонується обирати Президента в парламенті та продовжити повноваження поточної Верховної Ради на декілька років.

«Варіанти є і вони всі будуть задіяні», - сказав Президент, відповідаючи на запитання, чи є в нього реальні механізми перешкодити внесенню змін до Конституції, що розроблені БЮТ та Партією регіонів.

При цьому В.ЮЩЕНКО підкреслив, що найбільше БЮТ та її лідер Юлія ТИМОШЕНКО бояться виборів. «З кожним місяцем вони (вибори) стають ще жахливішими, тому потрібно робити всі маніпуляції, щоб дати відповідь, чи можна без виборів представляти саму вищу владу в Україні, і вони, власне кажучи, саме над цим працюють», - сказав Президент, додавши, що відповідь, як захиститись від цього варіанту, знаходиться у 47 мільйонів українців.

Відповідаючи на запитання, чи можливий варіант розпуску парламенту у разі початку процедури внесення змін до Конституції, В.ЮЩЕНКО зауважив, що це мало що змінить. За його словами, прийняти рішення про розпуск парламенту з одного боку організаційно виглядає дуже просто, але з іншого боку - це малопродуктивний шлях, який не вирішить суті проблеми. «Він (розпуск парламенту – УНІАН) не є адекватним», - сказав В.ЮЩЕНКО.

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Президент веде переговори щодо консолідації фракції «Наша Україна – Народна самооборона».

«Я веду сьогодні перемовини, щоб консолідувати фракцію «Наша Україна – Народна самооборона». Спочатку поставити м’які цілі – давайте консолідуємось для того, щоб просто не допустити розвитку такого сценарію через конституційний заколот, а потім будемо формувати вже більш засадничі речі», - сказав Президент.

Він також зазначив, що хотів би звернутись до всіх депутатів і НУ-НС, і БЮТ. «Ще є час вийти з цієї ганьби всім, хто туди зайшов», - сказав Президент.

При цьому він висловив сподівання, що в БЮТ є частина людей, яка не хоче брати участі в тому, що сьогодні планується БЮТ та Партією регіонів.