Віце-спікер Держдуми РФ про Ющенка, демократію, Німеччину і Україну

Віце-спікер Держдуми Росії Олександр БАБАКОВ вважає, що обрання Президента України у Верховній Раді не означає відходу від демократії.

Про це він сказав у коментарі кореспондентові УНІАН.

«Позиція Президента України щодо питання можливих виборів глави держави в парламенті цілком зрозуміла, проте я б не ставив знак рівності між загальною виборністю як процедурою формування органів влади і демократією взагалі», - сказав О.БАБАКОВ.

Він зазначив, що світ знає багато прикладів демократичних політичних систем, де глава держави обирається в парламенті - в Німеччині або в Італії.

Віце-спікер Держдуми РФ упевнений, що це анітрохи не знижує ані легітимність президентів цих країн, ані ефективність функціонування всього державного організму.

«За великим рахунком, зараз усе це не найголовніше. Україна зараз потребує суспільної злагоди, а не демонстрації навіть найпринциповіших конституційних позицій», - вважає О.БАБАКОВ.

На його думку, розбіжності з цього питання в українській політичній еліті ще раз продемонстрували відсутність політичного консенсусу і більш-менш тривких домовленостей про шляхи розвитку Української держави та суспільства.