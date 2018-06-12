Чи вдасться оновити українську владу?

“Український форум” у журналістів асоціюється із Леонідом Кучмою, дехто каже, що за його фінансуванням стоїть один з фундаторів ІСД Сергій Тарута. Врешті-решт, важко повірити, що офіційний лідер цієї структури Володимир Семиноженко претендує на роль самостійної фігури. Але, на кого б з конкретних політиків не працював “Український форум”, виглядає так, що у цьому конкретному заході він працював на інтерес України. Підстави так думати дають оцінки, які пролунали з вуст політиків і експертів. Тема круглого столу цього разу: "Варіанти оновлення української влади". УНІАН пропонує вашій увазі найбільш цікаві, на нашу думку, виступи.

Микола Шульга, заступник директора Інституту соціології НАНУ

ВЛАДА ВЕДЕ СЕБЕ ЯК ОКУПАНТ

Інститут соціології нещодавно закінчив загальноукраїнське дослідження, в якому ми розглянули різні сторони життя суспільства. Вивчивши матеріал, який ми отримали, мені стало сумно. Ми з вами потрапляємо у пастку: весь час говоримо про політичні процеси. Підкидається якась тема, можна 10 років говорити про депутатську недоторканість, про Конституцію, - таких тем вже у нас напрацьовано вдосталь. І об’ємне складне багатовекторне суспільне життя перетворюється у площину політичного життя. Під нього прилаштовуються всі ЗМІ, і воно стає публічним життям. А все реальне життя, яке відбувається в суспільстві, залишається поза нашою увагою. Все, що у нас відбувається, я називаю безподієвою подієвістю. Здається багато подій, а нічого не відбулося. І це вже не півроку і не рік.

На початку 90-х частина наших громадян зуміла скористатися подіями і багато собі набрати. Але тоді вона боялася суспільства і робила хоча б вигляд діалогу з ним. А потім вирішила, що можна не звертати увагу на це суспільство. Будувалися у Кончі-Заспі паркани, відгороджувалася еліта. І перестали ці представники еліти бачити те, що поза парканами відбувається. А там відбувалася, на жаль, не активізація і не спроби вплинути на тих, хто за парканами, а відбувалося поступове розмивання, атомізація суспільства, роз’їдання моралі, посилення корупції. А корупція можлива лише тоді, коли деморалізоване суспільство. Корупція проникала з верхніх ешелонів у нижні. І зараз ви вже і кроку не можете ступити, щоб комусь щось не дати.

Влада настільки самовпевнилася, що веде себе, як окупант. Вона працює тільки на відсмоктування, а не на відтворення. Люди вже не бачать жодного суб’єкта чи то офіційного державного інституту, чи громадської організації, на яких вони можуть покластися, кому вони можуть довіритись. У рамках нашого дослідження (гранична вибірка – 1800 осіб, похибка – 2,5% - ред.) ми спитали респондентів: хто, на вашу думку, захищає інтереси таких людей як ви. Більше 8% нікому не дали. Партія Регіонів отримала - 7,8%, Президент - менше 4%, Верховна Рада – 2%, прем’єр-міністр – 6%, уряд – 3%, БЮТ– 4%, КПУ – 3%, НУНС -0,3%, ЗМІ – 6%, профспілки – 4%, навіть церква – 8%. Людям немає на що спертися. Ми перебуваємо в апатичному розмитому суспільстві людей, які нікому не вірять. Коли ми запитуємо, що найбільш вірогідно у найближчі 10 років і чи можливі жорсткі конфлікти, то респонденти відповідають, що дуже вірогідно - 18% і вірогідно - 54%. Вже починає переважати у суспільстві думка, щоб без жорсткого конфлікту вийти з сьогоднішньої ситуації не можна.

Володимир Семиноженко, лідер громадянського руху “Нова Україна”

ПРОВАЛ КОАЛІЦІЇ БЮТ І ПР - НАЙВАЖЛИВІША ПОДІЯ ОСТАННІХ П`ЯТИ РОКІВ

Два тижні тому всі ми спостерігали головний детектив часу – очікування створення нової коаліції ПР і БЮТ. Це анонсувалося як грандіозний проект для спасіння України, для стабілізації, наведення порядку. Але врешті-решт, коли був опублікований документ і стали відомі всі деталі цього об’єднання, воно було сприйнято українським суспільством як грандіозна авантюра. Якщо був би оголошений рейтинг на найкращу і найважливішу політичну подію не тільки року, а останніх 5 років, то, безперечно, виграла б подія - провал цієї коаліції. Отже, без участі, без схвалення українським суспільством будь-яка важлива політична подія в Україні сьогодні, в принципі, не може відбутися.

Тепер робиться ще одна велика помилка. Конституція від Президента пішла не на обговорення до української громадськості, а до Венеціанської комісії. Якщо попередня Конституція писалася для двох осіб чи двох політичних партій, то нова Конституція пишеться для Венеції чи для України?

Не треба кожному робити свій документ, особливо неякісний, суто пропагандистський і проголошувати гасла, які ніхто не збирається виконувати. Ми можемо оголосити всеукраїнський тендер на краще виконання існуючої Конституції. І обирати тих майбутніх Президентів, хто краще може виконати цей стратегічний документ. Ми зараз бачимо боротьбу людей, боротьбу кандидатів в Президенти, а не боротьбу ідей.

Микола Азаров, народний депутат ( ПР):

200 МІЛЬЙОНІВ НА ВИБОРИ – ЦЕ КОПІЙКИ, ПОРІВНЯНО З ЩОДЕННИМИ ВТРАТАМИ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ УРЯДУ

Я був і залишаюсь прихильником проведення дострокових парламентських виборів, і як можна швидше. Чим швидше ми їх проведемо, тим краще. Деякі починають говорити про затрати на вибори. 200 мільйонів витрат на вибори – це копійки, порівняно з тим, що ми втрачаємо через абсолютно непрофесійну, бездарну, популістську діяльність уряду щоденно. Дострокові парламентські вибори потребують суттєво іншої (якщо ми ставимо задачу оновлення влади) структури політичного суспільства. Якщо політична структура збережеться у тому незмінному вигляді, про який ми говоримо, якщо на арену не вийдуть нові політичні гравці, то які б закони там не приймалися, відкриті чи закриті списки, ми не зможемо суттєво обновити політичну еліту.

Ми зацікавлені, щоб на авансцені нашої української політики з`явилися нові політичні сили, яким цікаво вступати у змагання, і які ці змагання будуть проводити не за принципом боротьби компромату, а за принципом конкуренції ідеологій, програм, стратегій. Мені доводиться констатувати, що в українській політиці існує дефіцит нових політичних структур.

Навіть побіжний аналіз того, що пропонували бютівці по нормах нової Конституції, викликає не тільки глибокий сум, а і настороженість. Одні розмови про імперативний мандат чого варті. Одна тільки норма про 226 місць, які в результаті другого туру виборів отримає партія-переможець. Тому мислячі люди в Україні повинні задуматися, куди ця політична сила тягнула Україну...

Записувала Анна Ященко