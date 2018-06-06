Навіщо Росії посол Зурабов

Кремль розглядає Україну не як політичного партнера, а як територію для експансії російського бізнесу... Зурабов займатиметься забезпеченням інтересів чиновництва і капіталу...

Міністр “здравоумєрщвлєнія”, головний горлохват країни, цвіль нацпроекта «Здоров`я» - такими заголовками пістрявіли матеріали центральної російської преси, де головним героєм незмінно фігурував нинішній радник Президента Росії Дмитра Медведєва, екс-міністр охорони здоров`я і соціального розвитку, екс-глава Пенсійного фонду РФ Михайло Зурабов. Останніми днями його ім`я звучить все частіше, коли йдеться про наступника Черномирдіна. Кандидатура Михайла Зурабова на посаду посла Росії в Українівже внесена для розгляду в Комітет Держдуми у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками. Глава цього комітету Олексій Островський не сумнівається, що комітет дасть добро на таке призначення. І не біда, що у Зурабова відсутній дипломатичний досвід. Йому не звикати до розміщення в новому кріслі, не маючи професійної підготовки. Михайло Юрійович був першим у російській історії міністром охорони здоров`я, який не мав профільної освіти.

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПОРАДНИК

Економіст-кібернетик за освітою, Зурабов і в школі зірок з неба не хапав - тихоня-трієчник з усіх предметів, окрім іноземної і фізкультури

Багато солідних московських видань свого часу давали невтішну характеристику чиновникові. Ось лише деякі витяги з матеріалів про Зурабова.

“Всі зурабовські реформи - чи то монетизація пільг чи закупівля карет “швидкої допомоги” - незмінно відрізняються мільярдними масштабами і розмахом. Працювати з дрібницями міністр не звик. Цей принцип він виніс ще з часів свого заняття бізнесом: чим більше грошей, тим менше їх рахують... Щорічно стараннями Зурабова об`єм бюджетних коштів, які виділяються на медицину, пухне, наче пацієнт, що хворіє на свинку. А ось що відбувається з цими мільярдами далі, мало кому відомо”.

“Створені свого часу або самим Зурабовим, або його родичами і знайомими фірми всі як одна працюють у сфері охорони здоров`я і соціального захисту: займаються ліками і пенсіями, забезпечують лікарні медичною технікою і предметами догляду за пацієнтами. Загальне відчуття таке, що ім`я Михайла Зурабова супроводжує людей від народження до смерті. Під його крилом вони одержують пільги і позбавляються пільг, приймають ліки і відчувають їх нестачу, лежать у лікарнях і навіть вирушають у кращий світ. Такий язичницький бог, єдиний в багатьох лицях і тримає в руках людські долі: від сперматозоїда до вінка”.

“Михайло Зурабов ніколи не відповідає на кинуті йому в обличчя звинувачення. Які б скандали не стрясали Мінохоронздоров`я, міністр наполегливо вдає, ніби нічого особливого не відбувається. Ані арешти у фонді медстрахування, ані обшуки в Пенсійному фонді - ніщо не може вибити Зурабова з рівноваги. Навіть коли з`ясувалося, що одну п`яту всіх контрактів на постачання медобладнання він віддав фірмі своєї дружини (так, принаймні, стверджують наші джерела), міністр не промовив у відповідь ні слова”.

Чим же заслужив Михайло Юрійович таке ставлення до своєї персони з боку мас-медіа?

Зурабов прийшов у велику політику давно і став універсальним порадником для перших осіб Російської Федерації. У 1998 році його призначили радником Президента Бориса Єльцина. Глави держави змінювалися, за Путіном прийшов Медведєв, але Зурабов на цій посаді перебуває і донині. Протягом понад десятка років він, звичайно, не тільки роздавав поради, а й встиг побувати в кріслі голови правління Пенсійного фонду РФ і міністра охорони здоров`я і соціального розвитку РФ. І слід по собі залишив.

КОРУПЦІЙНИЙ ШЛЕЙФ

Незважаючи на солідний пост чиновника, Зурабов частенько опинявся в центрі великих корупційних скандалів. Будучи гендиректором страхової компанії «МАКС-М», він провів експеримент з обов`язковим медичним страхуванням, який обійшовся Москві, за даними столичної Рахункової палати, в 60 мільйонів доларів. Йому дорікали монополізацією ринку страхової медициниі безпосередньо пов`язували з корупційним скандалом, який розгорівся у Федеральному фонді обов`язкового медичного страхування, що відповідає за закупівлю ліків для пільговиків. Головний заарештований, директор фонду Андрій Таранов, був не просто підлеглим міністра Зурабова, а його давнім діловим партнером за страховою компанією «МАКС».

Говорили, що в рамках програми додаткового лікарського забезпечення (ДЛЗ) держава купувала ліки у фірм, пов`язаних з ім`ям Зурабова, при цьому ціна медикаментів часто перевищувала ринкову. Причому в результаті такої діяльності, міністр теоретично збагачувався на $770 млн.

За часів перебування Зубарова на посаді міністра охорони здоров`я, галузь явно не процвітала. Фінансування лікувальної науки, лікарень і поліклінік почало знижуватися, а вартість ліків, навпаки, різко поповзла вгору. Серед найбільш руйнівних новацій Зурабова - спроба ліквідовувати мережу дитячих поліклінік і сільських фельдшерсько-акушерських пунктів.

Зараз російські журналісти намагаються дізнатися долю 32-х мільярдів, виділених державою на будівництво 15 федеральних центрів високих медичних технологій. У 2006 році Зурабов обіцяв, що вони почнуть працювати за два роки (тобто у 2008 році). Поки побудований тільки один центр серцево-судинної хірургії в Пензі, а два зведених поспіхом центри в Красноярську і в Краснодарі з`їв грибок, тепер їх, скоріше за все, доведеться зносити. Окрім скандалів, пов`язаних з професійною діяльністю, Зурабов відзначився і майновим скандалом. У 2002 році дружина майбутнього міністра Юлія Зурабова одержала в оренду 7 гектарів землі в Підмосков`ї, а потім оформила їх у власність. За ділянку заплатили смішні гроші. Кожен квадратний метр обійшовся їм в 23 рублі 44 копійки (кажуть, комерційна ціна землі в цьому місці складає як мінімум тисячу триста доларів за сотку.) Після депутатських звернень прокуратура встановила, що земля була видана незаконно, оскільки захоплює територію річки Мала Істра, що є джерелом питного водопостачання.

- Призначення пана Зурабова - відставного міністра, “героя” руйнування систем соціального забезпечення і охорони здоров`я Росії і загалом одного з найодіозніших “діячів” - послом РФ у Києві буде, поза сумнівом, сприйняте і російським, і братнім українським народами як образа, - висловив свою думку з приводу можливого призначення Зурабова головний комуніст країни Геннадій Зюганов.

На його думку, “ця ідея має сенс лише в тому випадку, якщо в Кремлі вирішили діяти за принципом “клин клином вибивають” і в умовах «прославляння в Києві націоналістів» послати їм Зурабова у вигляді “подарунка” у відповідь.

Чому вибір Кремля впав на Зурабова і як вплине його призначення послом у Києві на подальший розвиток українсько-російських відносин, ми запитали у московських експертів.

Станіслав Бєлковський, російський політолог, директор Інституту національної стратегії:

ЗУРАБОВ ЗАЙМАТИМЕТЬСЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ІНТЕРЕСІВ РОСІЙСЬКОГО ЧИНОВНИЦТВА І КАПІТАЛУ

Призначення Михайла Зурабова послом Росії в Україні цілком логічне. Воно відображає нинішній стан, рівень і якість російсько-українських відносин.

Зурабов - це професійний бізнесмен, який фактично на всіх державних постах, куди направляла його батьківщина, займався власним бізнесом - страховою компанією “МАКС” і ще декількома компаніями, підконтрольними впливовим людям, які висували його на великі державні пости.

Сьогодні Кремль вже розглядає Україну не як політичного, а тим більше геополітичного партнера, а як територію для експансії російського великого капіталу. Сьогодні Росію в першу чергу цікавлять питання бізнесу, а не політики. І Михайло Зурабов, як бізнесмен, який добре знає, як домовлятися з великим капіталом і який особисто знайомий з найбільшими російськими бізнесменами, що мають інтереси в Україні, може бути в цьому випадку вельми корисним. Зрозуміло, що Віктор Черномирдін, який зайняв цей пост у 2001 році як особистий друг Леоніда Кучми, спочатку був орієнтований на політичні питання. А Зурабов - яскраве віддзеркалення сприйняття України сьогоднішнім Кремлем. На політичну складову розвитку двосторонніх відносин це призначення не вплине. Він займатиметься забезпеченням інтересів російського великого капіталу, у тому числі й питаннями приватизації, зокрема таких підприємств як Укртелеком і Одеський припортовий завод.

Корупція сьогодні є основою основ існування російського чиновництва і великого російського бізнесу. У цьому сенсі Зурабов нічим особливим не вирізняється. Скоріше, він замішаний був не стільки в корупційних скандалах, скільки в розробці і реалізації соціальної політики Кремля у 2000-і роки. Як міністр охорони здоров`я і соціального розвитку і як реформатор соціальної сфери і системи пенсійного забезпечення Зурабов був не стільки ідеологом, скільки виконавцем.

Для Кремля відсутність дипломатичного досвіду - це благо. Якби Москва призначила професійного дипломата, такого, як, наприклад, Григорій Карасін, кандидатура якого обговорювалася, то його не змогли б задіювати у вирішенні бізнес-питань і побудові делікатних фінансових схем. А Зурабов у цій галузі може бути цілком ефективний.

Євген Мінченко, директор Інституту міжнародної експертизи, віце-президент Російської асоціації зв`язків із громадськістю:

РАЗ НЕ БУЛО СУДУ, ЗНАЧИТЬ, НЕ БУЛО КОРУПЦІЇ

Посол в Україні - це, звичайно, важлива фігура, але все-таки ключові питання зав`язані на перших особах. Україна для Росії входить до числа пріоритетних країн, цією темою займається особисто президент, і в неї активно залучений прем`єр-міністр. Не можна переоцінювати значущість посла в Україні.

Рішення про призначення готувалося в достатньо закритій атмосфері, розглядалися різні варіанти. Складно коментувати кандидатуру Зурабова, оскільки раніше в російсько-українські відносини він не був залучений.

Зурабов як міністр охорони здоров`я і соціального розвитку в Росії дійсно має не дуже хороший імідж. З його ім`ям пов`язують знамениту реформу з монетизації пільг, яку потім довелося коригувати. Якоюсь мірою Зурабов грав роль такого собі громовідводу, як Чубайс за Єльцина.

Губернаторський корпус характеризує Зурабова як доволі жорсткого менеджера з чітко зрозумілою концепцією, зрозумілою системою ухвалення рішень.

До корупційних скандалів є питання. Але я так розумію, корупційний скандал - це коли є рішення суду. А я про такі рішення нічого не знаю і прагну не робити висновків про корумпованість тих або інших людей на підставі повідомлень ЗМІ. Якщо нічого не було доведено, то можна припустити, що ці факти не відповідали дійсності.

Досить багато буває послів, які не мають дипломатичного досвіду. Робота посла - в першу чергу - робота політична. Ключовий момент для посла Росії в Україні і взагалі для російської політики в Україні сьогодні - це неефективна практика ставок на якісь конкретні персоналії, неефективна практика кулуарних домовленостей, оскільки вони все одно не дотримуються. Схеми елітних змов не працюють.

Анна Ященко