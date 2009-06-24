Кандидатура посла в Україні внесена для розгляду в Держдуму

Кандидатура Михайла Зурабова на посаду посла Росії в Україні внесена для розгляду в Комітет Держдуми у справах СНД і зв`язках зі співвітчизниками.

Про це повідомив глава комітету Олексій Островський. Він сказав, що питання буде розглянуто найближчим часом і висловив сподівання, що члени Комітету погодяться на призначення Зурабова.

Островський також прокоментував заяви деяких своїх колег з приводу відсутності у Михайла Зурабова дипломатичного досвіду: "Закритість і непублічність пана Зурабова, про яку говорять деякі експерти, на мою думку, є значним плюсом для нового посла, оскільки публічні заяви деяких послів Російської Федерації часто ускладнювали їх діяльність в країні перебування", - сказав Островський.

Ще одним "плюсом", на його думку, є той факт, що Зурабов добре знає бізнес-еліту України.

Эхо Москвы