Президентські перегони у форматі танго на трьох

Перефразовуючи Льва Толстого, «кожна виборча кампанія нещаслива по-своєму». Майбутні президентські вибори, очевидно, за ступенем драматичності зможуть переплюнути непросту кампанію 2004 року, і дати старт низці перетворень у країні.

Десятирічне правління Леоніда Кучми викликало в суспільстві потребу в зміні політичної обстановки, яка спиралася на стабільне економічне зростання. Помаранчеву революцію називають виступом мільйонерів проти мільярдерів. У будь-якому випадку загальний економічний і соціальний фон в країні був позитивним, а корупція, в порівнянні з нинішнім її рівнем проникнення в систему влади, не виглядала настільки всеохопною. Можливо, тому, що Кучма ніколи не показував руки, які ніколи не крали.

Президентська каденція Віктора Ющенка, яку експерти практично одностайно називають останньою для нинішнього глави держави, породила величезне розчарування як у владі в цілому, так і в окремих її персонажах. Про політичну складову - трохи нижче, але економіка України демонструє позитивні тенденції тільки в урядових звітах. Нехитрі маніпуляції з податками, які збираються в останній день місяця наперед і повертаються назад, дозволять Юлії Тимошенко впевнено рапортувати про успіхи уряду рівно до моменту зміни прем`єр-міністра. Будь-який наступний глава Кабінету Міністрів почне роботу з сеансу викриття дій попередниці. До того ж сьогодні очевидно, що коштів на виборчі кампанії навіть на потреби фаворитів президентських перегонів буде виділено набагато менше, а їх зобов`язання перед спонсорами стануть масштабнішими. Що поробиш - криза змушує політиків бути гнучкішими, а лідерів фінансово-промислових груп змушує боротися за утримання своїх позицій за всяку ціну.

Правда, не слід забувати, що на осінь аналітики передбачають нове загострення кризових явищ в економіці, які включають падіння курсу гривні. Після збору урожаю картоплі деяким громадянам буде більше нічим зайнятися, як заробляти собі на прожиття на політичних акціях. Напучування уряду на них подіють мало, зате можуть з`явитися стихійні популісти, які пропонуватимуть уже готові рішення. Апробоване століття тому гасло «Мир хатинам, війна палацам» не виглядає нереалістичним на тлі зубожіння мільйонів співгромадян. Перетворити елітне коттеджне селище на клапан для скидання народного гніву - технологічно цілком вирішувана задача.

Політичний клімат. Політична погода в Україні нагадує клімат невеликого острова у відкритому морі, з постійними змінами напряму вітру і тривалими опадами. Віктор Ющенко розтратив настільки масштабний кредит довіри, що навряд чи зможе повернутися до кар`єри фінансиста після завершення повноважень президента. Юлія Тимошенко вступила в останній і рішучий бій за владні повноваження в будь-якому форматі - вважаю, від корони і скіпетра лідер БЮТ би теж не відмовилася. Володимир Литвин вже прийняв рішення провести щось на кшталт майстер-класу з участі в президентських перегонах для колег-політиків. Віктор Янукович готується узяти реванш за поразку в 2004 році виключно на класі, докладаючи мінімум зусиль, а Арсеній Яценюк, навпаки, старанно курсує країною. Плюс значна група кандидатів у Президенти, наділена в кращому разі статусом парламентаріїв, вичікує відповідного моменту для ривка до президентського Олімпу.

Втім, цього разу ситуація кардинально відрізняється від розстановки сил напередодні минулої президентської кампанії. Відбувається достатньо енергійне обговорення і перспектив відставки уряду (хай не шляхом вотуму недовіри прем`єрові, а через висмикування окремих міністрів), на цілком серйозно обговорюється і ймовірність проведення дострокових парламентських виборів. Недосконалість системи влади ще раз підкреслила рейдерська спроба БЮТ і Партії регіонів переписати Основний Закон під власні інтереси. Певно, цей «душі прекрасний порив» не був останнім замахом на переписування Конституції. Чесно кажучи, нашим політикам в світлі економічної ситуації варто було би поводитися скромніше, адже вони так можуть і зруйнувати легенду про нескінченне упокорювання українського народу.

Пам`ятається, після подій на Майдані Верховна Рада відмінила ухвалу про затвердження програми уряду Януковича, створивши передумови для його звільнення. Цього разу під час президентської кампанії може скластися ситуація для звільнення прем`єра простою більшістю депутатських голосів. Юлія Володимирівна так енергійно вибиває стільці з-під неугодних міністрів, що їй можна позаздрити. Але раз цього разу проектувати на виборців битву Добра зі Злом, втілених у двох претендентах на президентське крісло, буде скрутно – президентські перегони будуть, як мінімум, у форматі танго на трьох.

Бій після перемоги. Переможцеві президентських виборів, швидше за все, доведеться жити за Пастернаком - «И пораженье от победы ты сам не должен отличать». Розраховувати в ситуації, що склалася, на тріумф окремо взятого політика в масштабах країни не доводиться - будь-яка перемога буде важкою і брудною, а радість від неї швидко зміниться усвідомленням необхідності продовжувати боротьбу. Або протидіяти переписуванню Конституції парламентаріями, або ініціювати дострокові парламентські вибори, або в черговий раз ліквідовувати розкол між різними областями країни. Це, швидше за все, означає, що новому Президентові доведеться пожертвувати рейтингом, щоб добитися хоч би відносної політичної стабілізації. Але об`єктивні труднощі, з якими зіткнеться новий глава держави, зовсім не зменшать кількість учасників президентських перегонів.

Євген Магда