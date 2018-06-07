Дострокові парламентські вибори: будуть - не будуть, кому вигідні...

Про те, що Партія регіонів готується до дострокових парламентських виборів, у парламентських кулуарах говорили ще минулого тижня. Непрямим підтвердженням є абсолютна і стовідсоткова передвиборча риторика регіоналів. Якщо вже Микола Азаров зібрався піднімати зарплати, то це не просто так. У суботудеякі ЗМІ повідомили, що це Раїса Богатирьова переконала Віктора Андрійовича реанімувати минулорічний указ від 9 жовтня про дострокові вибори. Які юридичні підстави та політична доцільність дострокової парламентської кампанії? Про це УНІАН запитав експертів.

Володимир Фесенко, голова правління центру політичних досліджень “Пента”:

ЦЕ КОНТРГРА ПРЕЗИДЕНТА, ЯКИЙ МРІЄ ПРО ПРЕМ’ЄРСТВО

Реальним може бути відновлення минулорічного указу президента про розпуск Верховної Ради. Це така контргра. Чув, що нібито такий проект був і у Віктора Балоги, але від нього відмовилися. Напевно, зараз до нього знову повернулися. Очевидно, що Ющенко небайдужий до цієї ідеї. Напевно, він думає, що зміг би вирішити якісь питання на майбутнє, спробувати провести власну фракцію до Верховної Ради, усунути Тимошенко. У цьому зацікавлено багато претендентів на посаду Тимошенко. Для Віктора Ющенка, який ще хоче поборотися за посаду Президента, дострокові парламентські вибори - це перша фаза цього процесу. Крім того, члени команди Віктора Ющенка розраховують: якщо Наша Україна матиме представництво у Верховній Раді, то Ющенко матиме шанс обійняти посаду прем’єр-міністра. Але це такі дуже приблизні розрахунки, які можуть розбитися при зіткненні із суворою практикою.

Бо чи вдасться Президенту провести ці вибори, це велике запитання. Можливість їхнього проведення залежатиме від політичної згоди головних гравців, не лише від Партії регіонів, а й від БЮТу. Якщо БЮТ погодиться на ці вибори, то вони можуть і відбутися. А якщо знову пройде жорстка боротьба, і БЮТу вдасться заблокувати їхнє проведення і на рівні ЦВК, і на рівні судів, то повториться минулорічна історія. Тим більше, що з юридичної точки зору ці вибори видаються сумнівними. Залишилося зовсім небагато часу до конституційної заборони на проведення парламентських виборів, маю на увазі заборону на проведення дострокових парламентських виборів за півроку до завершення повноважень Президента. Якщо відштовхуватися від дати 23 січня, коли Ющенко вступив на посаду, то з кінця липня розпустити Верховну Раду буде не можна. На сьогодні немає прямих конституційних підстав для проведення цих виборів. Президент думає, що він виграє від того, якщо пройдуть вибори, а я гадаю, що особливих зисків не буде. Хоча шанс на проходження є, так само як є ризики. Гадаю, що якщо він оголосить указ, а вибори не відбудуться, Віктора Ющенка чекають серйозні репутаційні втрати, тоді стане очевидною не лише його неспроможність, як кандидата у Президенти, але й як голови держави, який не здатен реалізувати власні політичні ініціативи.

Вадим Карасьов, директор Центру глобальних стратегій:

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ БУТИ ПРОМОУТЕРОМ ДОСТРОКОВИХ ВИБОРІВ

Відновити минулий указ про розпуск Верховної Ради неможливо. Потрібний новий указ, оскільки після минулорічного указу була сформована нова коаліція. Тому всі підстави, на яких видавався жовтневий указ минулого року, зникли.

Навряд чи Партія Регіонів зможе добитися таких підстав до 17 липня. Звичайно, можна скликати чергову сесію, проголошувати якісь рішення. Але ситуація така, що Юлія Тимошенко у дострокових виборах не зацікавлена. Віктор Ющенко через цілий ряд обставин не за дострокові вибори. Але він не буде проти, якщо Партія регіонів зможе “продавити” цю ідею. Але це нехай буде проектом Партії регіонів, рішенням Верховної Ради. Президент ініціювати цей процес не буде. Так само, як він не збирається бути його промоутером. По-перше, я не впевнений, що “Наша Україна” готова до реальної конкурентної виборчої кампанії. Партія Регіонів каже про одночасні дострокові парламентські та президентські вибори. Чи не вийде так, що за ідеєю дострокових парламентських виборів з’явиться ідея дострокових президентських виборів?! Не виключено, що у такому сценарії одночасні парламентські та президентські вибори спланують на 17 січня 2010 року.

Існує багато спекуляцій, що Ющенко не проти дострокових виборів, бо це нібито дасть можливість використовувати адмінресурс на користь “Нашої України”. Але чи є сенс його приймати, поки не внесені зміни у закони, які б дозволили одночасно балотуватися і у Президенти і до Верховної Ради майбутнього скликання? Тобто, реально у проведенні дострокових парламентських виборів зацікавлена лише Партія регіонів. Зрозуміло чому - це дає можливість їм отримати більшість у новій Раді та забезпечити інший склад коаліції та уряду. Не хочуть кампанії БЮТ та Литвин, від якого багато що залежить. І поки що не помітно, які бонуси отримає Ющенко у випадку підписання указу. Тож, я думаю, що дострокові вибори залишаться ідеєю, проектом, сценарієм. Але чи розвернеться за цим сценарієм реальний політичний сюжет, тут більше запитань.

Валерій Димов, директор центру суспільно-інформативних технологій "Форум":

БАЖАННЯ РЕГІОНІВ НЕ ЗБІГАЄТЬСЯ ІЗ БАЖАННЯМ ПРЕЗИДЕНТА...

У кулуарах Верховної Ради з вуст регіоналів ми чуємо, що Президент хоче реанімувати минулорічний указ про дострокові вибори та ввести його в дію. Про це неодноразово заявляли члени Партії регіонів, але з вуст самого Президента та Марини Ставнійчук неодноразово лунали заяви, що немає підстав для розпуску Верховної Ради, але якщо вони будуть, то це було б доцільно, враховуючи, що коаліції немає. Тобто де-юре вона є, але де-факто в неї немає голосів, тож їм щоразу доводиться йти або на ресурсні або на кадрові поступки Компартії, яка додає їм голоси на голосування. Але, не думаю, що відверте бажання Партії регіонів збігається із бажанням Президента. Так само я не думаю, що бажання окремих політиків з конкуруючих груп, які оточують Президента, можна ототожнювати із бажаннями самого Президента. У Президента ще є час для відновлення цього указу, але немає правової чистоти введення його в дію. 17 січня мають відбутися президентські вибори відповідно до постанови Верховної Ради. За півроку до закінчення повноважень президента Верховна Рада не може бути розпущена. Тож, деякі юристи вважають, що після 17 липня оголошувати вибори буде вже не зовсім бездоганно. З іншого боку, ще не з’явилося вивіреного юридичного формулювання про те, яку саме дату можна вважати завершенням повноважень Президента, другий тур чи день інаугурації чи день по тому? А це означає, що відносно останньої дати 17 липня можна сперечатися. І цей той випадок, коли політична риторика та юридична практика не збігаються. Я гадаю, що вибори неможливі не через брак часу, а через інші причини. Президент прекрасно розуміє, що проведення виборів під час кризи - це вкрай непопулярна ідея. Власне вона не дала йому провести вибори восени минулого року. А за цей час криза ніде не зникла. За великим рахунком, коли йдеться про державні видатки, люди не вслуховуються в суми, чи це сотні тисяч гривень, чи сотні мільйонів гривень, їх дратує сама ідея видатків, у час коли все дорожчає та зростає безробіття. Тож не думаю, що Президент знову дасть можливість вийти на трибуну тендітній жінці і дати їй змогу розповідати, як вона сама бореться із кризою, а всі політики борються проти неї. Крім того, я переконаний, що далеко не всі депутати парламенту з тих, кого Президент вважає своїми, будуть в захваті та підтримають ідею дострокових парламентських виборів. А тому це потягне за собою нові старі проблеми, перша з яких - фінансування кампанії. Якщо вибори не вдалося восени минулого року, коли указ повністю відповідав Конституції, то зараз навряд чи цю ідею можна зреалізувати.

Андрій Єрмолаєв, президент Центру соціальних досліджень «Софія»:

ЙДЕ ВЕЛИКА ГРА...

Такий розвиток подій маловірогідний, тому що юридична небездоганність й політична конфліктність можуть призвести до того, що ці дії можуть зустріти осуд із боку Єврокомісії й провідних країн Європи. Тому навряд чи Віктор Ющенко ризикне в останній рік свого президентства на такого роду дії.

Зараз формальних підстав для оголошення дострокових виборів немає. Президенту так і не вдалося довести, що нинішня коаліція юридично недієздатна й недійсна. А тому гасло про дострокові вибори для Президента залишається всього лише гаслом. Хоча, звичайно ж, виключати такий указ не можна, невелика вірогідність існує. Але навіть у разі рішення Президента про розпуск Верховної Ради, по-перше, його указ не виконуватиметься і повториться трагедія минулих указів, а по-друге, я не виключаю, що буде зустрічна хвиля протестів проти дій Президента, включаючи спробу організації процедури імпічменту, й для цієї постановки у парламентаріїв з`являться підстави, тому що Президента буде відразу ж звинувачено у порушенні Конституції та в неправових діях, а це означатиме право парламенту розглянути питання про те, що Президент переступив закон.

Указ глави держави про розпуск парламенту викличе активізацію політичних процесів. Це природно каталізує політичні процеси, гарантуючи нам політичну кризу - й літню, й осінню, яка ще більше ускладнить роботу парламенту. Президент також буде змушений думати про те, як зберегти єдність у власній партії. Таке рішення може остаточно розвалити партію «Наша Україна».

І хоча Партія регіонів дуже активно пропагує тему дострокових парламентських виборів, вона все ж зацікавлена в тому, щоб ці вибори були легітимними й, очевидно, вони орієнтуватимуться на політичні рішення самого парламенту. Адже користуватися сумнівними юридичними рішеннями Президента – це фактично підривати власну репутацію. Навряд чи регіонали підтримуватимуть сумнівні рішення, вони шукатимуть спосіб організувати вибори на легітимній основі.

Сесія буде закрита вчасно. Я думаю, що для цього трибуна буде вчасно розблокована. Зараз йде велика гра легітимності й політичних символів. Дійсно, деяким силам було б вигідно, щоб дії Ющенка й Партії регіонів сприймалися як узгоджені. Але я вважаю, що це не так, узгодженості немає, в кожного своя стратегія.

Експертів опитували Маша Міщенко, Олена Литвинова