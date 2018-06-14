Байден їде в Україну відновити дипломатичний баланс

У Києві від яструба Обами чекають неприємних для Москви заяв... Це буде підтримка планів євроатлантичної інтеграції... Може пролунати застереження Росії щодо неприпустимості нових газових воєн...

Один з провідних українських експертів з міжнародних відносин Валерій Чалий заявив, що не чекає проривів в українсько-американських відносинах від візиту до України віце-президента США Джозефа Байдена. Проте Чалий відзначив два дуже важливих моменти. По-перше, це демонстрація важливості України для США як з огляду на забезпечення стабільності в регіоні, так і з точки зору перспективи партнерства між нашими країнами. По-друге, США показують не лише Україні, а й іншим державам, що зовнішньополітична лінія, стратегічні цілі найпотужнішої держави світу залишаються незмінними.

Така, нехай великою мірою символічна, демонстрація зараз є просто необхідною. І для України, і для всіх держав Східної та Центральної Європи. З точки зору багатьох топ-політиків нашого геополітичного регіону нещодавній візит Барака Обами до Москви, месиджі про „перезавантаження російсько-американських відносин”, про „несприяння євроатлантичним прагненням України й Грузії”, домовленості з військових, антитерористичних, геополітичних питань із Кремлем означає те, що офіційний Вашингтон значною мірою „хитнувся” у бік Росії. А значить – сталося небезпечне порушення балансу американської політики в Східній та Центральній Європі.

Саме про це йдеться в листі до Барака Обами, підписаному цілою низкою колишніх керівників держав регіону, зокрема, екс-президентами Польщі Лехом Валенсою та Олександром Кваснєвським, Чехії – Вацлавом Гавелом, Литви – Валдасом Адамкусом, Румунії – Емілем Константінеску, Словаччини – Міхалом Ковачем та Латвії – Ваїрою Віке-Фрайбергою. Як відзначила польська „Газета виборча”, публікуючи цей лист, усі підписанти – американські симпатики. Але слова в листі – зовсім не компліментарні щодо США.

Автори листа підозрюють чиновників адміністрації Обами в тому, що ті вважають, ніби при визначенні пріоритетів своєї закордонної політики вони вирішили, що „наш регіон... можна проігнорувати та сконцентруватися на інших стратегічних справах. Багато хто думає, що проатлантичне ставлення регіону, його стабільність та добробут триватимуть вічно. Це передчасний погляд", – зазначають екс-лідери країн Центральної та Східної Європи.

"Центральна та Східна Європа – на політичному роздоріжжі, а в регіоні зростає нервовість", серед іншого, через те, що "НАТО стало осторонь", коли Росія під час торішньої війни з Грузією "ґвалтувала міжнародне право", підкреслюють автори листа.

Досвідчені політики застерігають Обаму від надмірних поступок Росії: "З нашого досвіду відомо, що більш рішуча політика щодо Москви не тільки зміцнить безпеку Заходу, а й приведе до того, що Москва буде більш схильна до співпраці".

Ці побоювання можуть здатися перебільшеними лише тим, хто не мав справу з „російським ведмедем”, який останніми роками зібрався на силах і знайшов новий засіб підкорення навколишніх „пасік” – енергоносії.

Тому й виглядають візити Байдена до найбільш вразливих, дипломатично висловлюючись, щодо „російських впливів” України й Грузії спробою відновити порушений, на думку багатьох, дипломатичний баланс. Тим паче, що Грузію, на території якої „ґвалтувалося міжнародне право”, у регіоні Східної та Центральної Європи вважають „своєю”, незважаючи на географічне положення.

Потрібно сказати, що кандидатура Джозефа Байдена для виконання цієї місії виглядає чи не оптимальною. Недарма його називають в американській пресі „яструбом Обами”. Ще тоді, коли перед виборчою кампанією була підібрана кандидатура віце-президента для Барака, оглядачі відзначали, що вона є вдалою саме за принципом „злого слідчого”. Якось негоже молодому прекраснодушному лібералові Бараку Обамі робити жорсткі зовнішньополітичні заяви. Зате вони цілком личать політикові, який не те що в демократів, навіть у республіканців був би серед достеменних „яструбів”.

У 2002 році сенатор Байден підтримав резолюцію про військову інтервенцію в Ірак. У 1997 році саме політика глави міжнародного комітету Сенату Байдена стосовно Югославії відіграла велику роль в ухваленні жорстких рішень президентом Білом Клінтоном. Байден першим назвав Слободана Мілошевіча військовим злочинцем, також він запропонував озброїти мусульман-боснійців, розпочати розслідування військових злочинів югославського керівництва й потім був активним прихильником повітряних ударів по Сербії.

Байден зарекомендував себе як багаторічний жорсткий критик російської політики. Не дивно, що після початку вторгнення російської армії до Південної Осетії сенатор Байден виступив із заявою, піддавши критиці дії Росії, а потім з 16 по 18 серпня першим з американських законодавців відвідав з візитом Грузію, де зустрівся з Михаїлом Саакашвілі. Тоді ж напарник Обами повідомив про намір добиватися в Конгресі США виділення для Грузії допомоги в розмірі мільярд доларів. Протягом 2008 року Байден виступив автором двох критичних резолюцій щодо Росії.

Під час виборчій кампанії Джозеф Байден виступив із промовою, у якій передрік, що в разі перемоги Обами у світі буде спеціально "згенерована" міжнародна криза, щоб "перевірити" молодого президента-демократа. Він „не виключив” участі в цьому сценарії Росії.

І сьогодні саме Байден робить заяви на кшталт того, що США не будуть чинити ніяких перепон Ізраїлю, якщо той вживе якісь (читай – воєнні) заходи проти Ірану.

Саме Байден заявив, що США ніколи не погодяться на визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії. Крім того, американський віце-президент підкреслив, що Штати не визнають виключне право Москви на російський вплив на пострадянському просторі.

«Ми не змиримося з тим, що у якоїсь держави можуть бути сфери впливу. Наші погляди з цього приводу незмінні. У суверенних держав є право самим ухвалювати рішення й вибирати союзників», – підкреслив Байден на конференції з безпеки, яка проходила кілька місяців тому в Мюнхені.

Тому й у Києві від „яструба Обами” чекають низки жорстких і неприємних для Росії заяв. Про зміст деяких з них можна здогадуватися, якщо судити з прес-конференції помічника віце-президента США з національної безпеки Тоні Блінкена. Насамперед, це буде підтримка планів євроатлантичної інтеграції України та Грузії. Месиджі Байдена стосуватимуться також енергетичної сфери, і тут може пролунати застереження Росії щодо неприпустимості ініціювання нових „газових воєн”.

Байден проведе свого роду „оглядини” основних кандидатів у президенти, зустрінеться з Тимошенко, Януковичем, Ющенком, Яценюком, Литвином.

До речі, Блінкен відразу попередив – грошей Україні виділяти не збираємося (тобто, і не просіть).

Так, проривів не буде. Грошей не дадуть. „Свого” кандидата в президенти не назвуть. Але навіть символічний візит віце-президента США – це добрий знак для України.

А коли нарешті після 17 січня 2010 року Барак Обама приїде вже для набагато серйозніших розмов з новим Президентом України, йому можна буде нагадувати месиджі Байдена. Тим паче, що доти якихось сподівань та ілюзій щодо поліпшення відносин з Росією в Обами явно стане набагато менше...

Микола Писарчук