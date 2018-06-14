«Яструб Обами» в Україні: вареники з вишнями під кока-колу (фоторепортаж)

Центр Києва - в американських прапорах. Такий знак уваги згідно з українськими нормами протоколу відповідає лише державним візитам президентів. Але заради "яструба Обами", як часто називають віце-президента США Джозефа Байдена, Україна пішла на порушення дипломатичного протоколу.

Цей візит, дійсно, дуже важливий і для перших осіб держави, і для тих, хто мріє ними стати в найближчому майбутньому. У програмі візиту американського гостя - оглядини реальних кандидатів в Президенти України.

Але першу "внутрішню" версію того, що відбувається в країні, Байден, звичайно ж, почув від нинішнього глави держави.

Президент України і віце-президент Сполучених Штатів Америки в Києві поклали квіти і засвічені свічки до Меморіалу пам`яті жертв Голодомору 1932-33 років і посадили кущ калини.

Ющенко не залишився у боргу: у відповідь американському напою наліпили українських вареників з вишнями.А учора Байден зустрічався з Тимошенко. Розмова віч на віч тривала більше години.

Кандидата в президенти Януковича Байден «приймав» там, де і поселився - в готелі «Хайат». У цій будівлі американці орендували три поверхи.

Зустрічався Джозеф Байден і з Арсенієм Яценюком. Журналісти поцікавилися у лідера “Фронту змін”, чи повторив американець, як і на попередніх зустрічах з кандидатами в Президенти України, фразу: “Можливо, я розмовляю з майбутнім Президентом”. Яценюк відповів: “З попередниками була розмова з перекладачем – можливо, щось не так переклали, а зі мною діалог був англійською мовою, тому ми не говорили про президентські гонки – хто буде Президентом, хто не буде, оскільки це визначить народ України”. “У Сполучених Штатах визначають американці, в Росії – росіяни, а в Україні – українці визначать, хто буде Президентом нашої держави”, - додав він.

Не зважаючи на широкі усмішки і тісні рукостискання, українським політикам дісталося від американського гостя. Байден розкритикував їх за існуючий розбрат, оскільки саме це заважає розвитку України. Про це він заявив у ході виступу перед українськими і американськими діловими і політичними колами.

За словами віце-президента США, великі обіцянки, які були дані українськими політиками в 2004 році, все ще не повністю реалізовані.

Байден пригадав Тараса Шевченка і відзначив, що він, якби побачив нинішню ситуацію в Україні, прославив би відвертість, плюралізм, свободу преси.

«Я упевнений, що він би пишався життєдайним громадянським суспільством України. Але він також хотів би знати, чому уряд не демонструє таку ж політичну зрілість, яку демонструють люди. Чому існує розкол в спілкуванні між лідерами до такого ступеня, що цей розбрат заважає прогресу», - сказав він.

Фото Михайла Марківа, Анастасії Сироткиної, Андрія Мосієнка, Олександра Прокопенка, Володимира Гонтара/ УНІАН Підготувала Дарина Терещенко