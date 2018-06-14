Байден: США завжди стоятимуть поруч

Україна є найбільш демократичною державою регіону... Обіцянки, що давалися у 2004-му, потрібно ще виконати... Шевченко хотів би знати, чому влада не демонструє політичну зрілість, як і її люди?..

Україну відвідав віце-президент США Джозеф Байден. Завершуючи візит, сьогодні пан Байден виступив в Українському домі з лекцією-доповіддю. На лекцію запросили українську еліту: банкірів, бізнесменів, дипломатів, політиків, культурних діячів та вище духовенство. Високий гість у своєму виступі, крім того що дав чіткі месиджі для українців, наголосив, що сьогоднішня адміністрація Президента Барака Обами залишається щирим другом України. Подаємо виступ пана Байдена.

“Для мене особлива честь виступати перед вами. Знаю, сьогодні часи дуже складні для багатьох, але події, які відбулися більш як п’ять років тому, надихають мене й сьогодні. Море помаранчевого кольору, який заполонив майдан Незалежності, сотні людей, які прибули з різних куточків України, пам’ятатимуться довго.

За сорок років до подій 2004-го колишній президент США Ейзенхауер стояв у центрі Вашингтона, де відкрив пам’ятник великому українському поетові Тарасу Шевченку. На восьмиметровому пам’ятнику викарбувано такі слова: «Присвячений визволенню, волі і незалежності всіх поневолених націй». У 1964 році ми дивилися на Шевченка з надією, тому що він продовжував мріяти про вільну Україну. Й у 2004 році ми побачили, чого можуть добитися люди, вимагаючи справедливості. Сьогодні українці повинні пишатися тим, чого вони досягли.

Вільні та справедливі вибори стали нормою, у країні практикується свобода слова.

Україна сьогодні є найбільш вільною та демократичною державою цього регіону.

Майже в кінці свого життя один з авторів американських свобод Томас Джеферсон, який написав декларацію про незалежність, надіслав листа до свого старого друга й політичного соратника Джона Адамса. Там він сказав: «Покоління, яке починає революцію, рідко її завершує».

У будь-якій правдивій демократії свобода є тільки початком, а не кінцем. І тут в Україні ваша свобода є революцією в дії. Обіцянки, які давалися тоді, потрібно ще виконати.

У поступі України на шляху до свободи, демократії і процвітання США завжди стоятимуть поруч. Це ваш вибір... Але я вас хочу запевнити: ми стоїмо поруч з вами у вашому виборі.

Адміністрація Обами не відступить від своєї підтримки сильної та незалежної України. Визначити курс майбутнього України, безумовно, народові України, не будь-кому іншому за межами України.

Ми хочемо бачити Україну такою, якою вона хоче бачити сама себе – демократичною, процвітаючою, європейською державою.

Мій візит до Києва відбувся незабаром після візиту Обами в Москву… До речі, вони планувалися водночас. Були деякі судження щодо перезавантаження зв’язків із Росією, про що я говорив у виступі в Мюнхені. Знаю, що ця думка викликала деякі дискусії, начебто покращення відносин з Росією якимось чином завадить нашим зв’язкам з Україною…

Хочу чітко сказати таке: з перезавантаженням наших відносин з Росією ми повторно підтверджуємо нашу підтримку незалежній Україні. Ми розуміємо, що не має бути сфери впливу чи можливості будь-якої іншої нації накласти вето на вибір, який зробила незалежна держава. Ми не віримо, що партнерство з однією країною може бути за рахунок іншої країни. Так не було, нема і не буде.

Як я вже казав у Мюнхені, ми відхиляємо принцип сфер впливу як ідею XIX століття, якій немає місця у XXI столітті.

Ми дотримуємося принципу – суверенні держави мають право прийняти своє власне рішення, визначити власну зовнішню політику та обрати власних союзників. Президент Обама два тижні тому в Москві ще раз це підтвердив.

Ми також підтверджуємо запевнення про безпеку, яку висловили США, Росія і Великобританія в Україні в 1994 році в рамках Будапештського меморандуму. Наша зацікавленість Україною підтверджується нашою допомогою – 120 мільйонів доларів для підтримки миру і безпеки, посилення демократичних заходів, просування економічного розвитку, модернізації ваших Збройних Сил, укриття Чорнобиля, боротьби з ВІЛ/СНІДОМ, покращення здоров’я дітей.

Ми також продовжуємо підтримувати рішення Міжнародного валютного фонду щодо надання 16 мільярдів доларів на допомогу Україні для виходу з надзвичайно складних часів. Ми працюємо з Україною над зміною її Збройних Сил, аби вони могли захистити свою Вітчизну і зробити свій внесок у глобальну безпеку.

Ми сьогодні сумуємо, сумуємо разом з вами через смерть шістьох українців, які загинули в авіакатастрофі минулого тижня в Афганістані... Ми, на жаль, маємо досвід сумування…

У грудні минулого року США погодили Хартію про стратегічне партнерство. Сьогодні ваш Президент і я погодили: Комісія стратегічного партнерства США – України почне засідати цього року у Вашингтоні, аби поглибити нашу співпрацю в галузі безпеки, економіки, торгівлі, енергетики та верховенства закону.

США підтримують Україну в її поглибленні зв’язків з НАТО та ЄС. Проте ми визнаємо, що це ваш вибір. Ми розуміємо, як далеко і як швидко Україна зробила поступ на своєму шляху. Це унікально.

США не хочуть мати сферу впливу, ми намагаємося побудувати світ багатостороннього партнерства, у якому ми працюватимемо з країнами-однодумцями, аби подолати спільні виклики. Чим сильнішими будуть наші партнери, тим ефективнішим буде наше партнерство. І в цьому дусі партнерства я хочу запропонувати вам щиру думку, бо дружба вимагає щирості… А щира правда така – великі обіцянки 2004 року ще не повністю реалізовано.

Знову ж таки, якщо б поет Шевченко був сьогодні тут, то що б він написав про цей момент? Я переконаний, він би прославляв відкритість, плюралізм, свободу преси, що є взірцем для ваших сусідів. Я впевнений, що він би пишався животворним громадянським суспільством України, вашими виборами. Але він також хотів би знати, чому влада не демонструє політичну зрілість, як її люди? Чому є розкол у спілкуванні між лідерами до такої міри, що політичні суперечки заважають прогресу, особливо в складні економічні часи?

Україна, вважаю, має звернутися до уроків історії…

Ефективний, відповідальний уряд – це єдиний спосіб забезпечити стабільні, передбачувані умови для інвестицій, що є двигуном економічного розвитку. Діюча демократія більш здатна впроваджувати економічні реформи, часом навіть болючі реформи, але які потрібні для економічного зростання.

Чи можете мені сказати, де демократія розвивається, а економічна система провалюється?

Зрілі демократичні суспільства виживають тому, що вони розвивають інституції – такі, як вільна преса, незалежна судова система, ефективна законодавча влада. Це все є контролем корупції, яка підживлює цинізм і припиняє зростання.

У будь-якій країні, включаючи вашу, компроміс – це не є ознака слабкості, а доказ сили.

Під час моїх зустрічей учора було чітке визнання того, що залишається багато зробити, аби Україна стала конкурентноздатною і привабливою для інвесторів, починаючи з реформи вашого податкового кодексу.

Моя мати каже, що кожна криза дає певні можливості. І сьогоднішня криза – це ваша можливість. Міжнародний фонд вимагає, аби ваш уряд (і ваш уряд погодився) упровадив реформи зі скорочення бюджету, відновив банківську систему й скоротив субсидії в галузі енергетики. Як політик я розумію, наскільки складні ці рішення, але це необхідно. Необхідно для вашої конкурентноздатності.

Іноді потрібно запитати себе: «Чому ти взагалі прийшов у політику?» Коли молода людина йде в політику, я їй кажу: «Спершу постав собі запитання, що тебе хвилює, що ти можеш втратити». Бо якщо є тільки амбіції… Кожна країна потребує політиків, які бояться щось втратити заради діяльності.

Коли ви працюватимете, ви працюватимете не самі, США стоятимуть поруч із вами.

Звісно, ми не маємо відповіді на всі запитання, але якщо всі працюватимуть, демократія і вільний ринок процвітатимуть, то забезпечать людям те, що вони хочуть: чесність, усунення корупції, хорошу роботу, можливість піклуватися про своїх батьків і виховувати дітей, фізичну безпеку та економічні можливості. Коли демократичне суспільство й вільний ринок забезпечують ці основні потреби, тоді ті, хто просуває альтернативні форми уряду зсередини чи ззовні, не зможуть добитися успіху.

Ніде відносини між демократичними суспільствами не є більш важливими, як у галузі енергетики. Україна має величезні запаси енергоресурсів. Реформа вашого сектора енергетики має скоротити вашу залежність від зовнішніх постачальників. Перехід до ринкового ціноутворення на енергоносії – це є хоробрий, необхідний крок. Підтримка енергоефективності та її збереження також сприятимуть незалежності України.

Україна використовує втричі більше енергії, ніж у середньому країни в ЄС, включаючи Польщу.

Час інертності та безтурботності минув. Зараз час дій. Мені дуже приємно сказати, що США й Україна погодилися провести зустріч з питань енергобезпеки, аби ми шукали рішення щодо наших великих викликів. Лідери наших держав у 2004 році зібралися, бо знали, що вільна і квітуча Україна більш важлива, ніж будь-який політик чи будь-яка політична партія.

У мене немає сумніву, що українці зберуться разом і об’єднаються… Коли Шевченко мріяв про свободу, він дивився на молоду Американську революцію. У 1858 році він написав таке: «Чи діждемося Вашингтона з новим і праведним законом?» Сьогодні Американська революція не настільки молода… Коли сьогоднішні шевченки уявляють собі свободу, їм не обов`язково дивитися на США, вони можуть подивитися на Україну, на її мирну революцію.

Україна залишається натхненником для світу і для цього регіону. Ваша Помаранчева революція не закінчилася в 2005 році й вона не зупинилася на ваших кордонах, ми чуємо її відлуння скрізь, де люди вільно стоять і вимагають, аби їхні голоси почули.

Я ніколи не бачив жодного українця (а я народився в штаті Пенсільванія, де багато американців українського походження), який би не думав у форматі століть.

Питання зараз стоїть так: що Україна скаже сьогодні, що вона скаже своїм лідерам – вони повинні повернутися до минулого чи скажуть, що початок ХХІ століття запустив нову еру процвітання, волі та надії для всіх українців?

Сподіваюся, ви оберете шлях прогресу для своїх дітей і для світу, який спостерігає за вами.

Справді, сьогодні такий період історії, якого ще ніколи не було у вашій країні. Сьогодні великий шанс для вашого народу створити справді сильну, квітучу країну з чіткими кордонами ХХІ століття.

Коли ваші діти дивитимуться назад, що вони скажуть про нас? Що вони скажуть про США: що зробили чи що не зробили США, аби допомогти? Я молюся за те, аби вони сказали, що це було початком (реалізації) мрії, того, про що ми мріяли 400 років.

Ще раз повторюся: ми не знаємо відповідей на всі запитання, але ваша відповідь заснована на свободі.

Ми стоїмо з вами!”

Враженнями від виступу Байдена ми попросили поділитися запрошених.

Євген Марчук, екс-прем’єр-міністр:

ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ ВІДНОСИН З РОСІЄЮ НЕ НЕСЕ ЖОДНОЇ ЗАГРОЗИ ПІДТРИМЦІ АМЕРИКОЮ УКРАЇНИ

Було кілька ключових моментів. Один з них – перезавантаження відносин з Росією не несе жодної загрози підтримці Америкою України. Це віце-президент повторив кілька разів. Друге – риторичне запитання, яке він задав для тих, хто хоче займатися політикою. А що, власне, вас хвилює в Україні, пане політику, громадянине України? Тобто, чого повинен остерігатися політик – щоб Україна не втратила... Гадаю, це хороша рекомендація, хоча й проста в словах. Мабуть, багатьох політиків угорі, яких я знаю, ця рекомендація поставила в кут.

У промові містера Байдена я відчув хорошу тональність щодо того, що народ України має вирішувати, чи він в НАТО чи не в НАТО. Мені сподобалося, як він сказав, що демократія, Помаранчева революція – це тільки початок. Він нагадав лист Адамса: «Ті, хто починає революцію, її ніколи не завершують»… Проте є ще фраза з Французької революції: «Революція поїдає своїх дітей».

Добре, що він звернув на це увагу, бо сьогодні є багато розчарувань. Усі, хто були мотором Помаранчевої революції, провалилися в усіх напрямках... Дуже добре, що він звернув увагу людей на те, що коли вони обиратимуть наступну владу, то мають можливість подумати, куди вони хочуть: назад чи вперед. Гадаю, це сигнал.

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ:

США ПОГЛИБЛЮВАТИМУТЬ СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО Й НАДАЛІ

Позитивне враження справило те, що пан Байден знайшов можливість виступити перед широкою громадськістю й послати декілька основних месиджів.

Перший – США й надалі приділятимуть належну увагу Україні. Це, очевидно, основний політичний месидж.

Щодо подальшого розвитку нашої держави, можливості виходу з економічної кризи, то було визначено кілька основних галузей. Серед них – енергетична галузь. Я б навіть сказав, газова галузь, яка, як було підкреслено, потребує серйозної реформи.

Інші месиджі – щодо ефективності роботи нашої влади. Як було сказано, сильна влада дасть можливість бачити Україну розвиненою, демократичною і процвітаючою країною.

Загалом його візит залишає дуже приємне враження. Ми побачили спокійний, аргументований виступ. Ми побачили доброзичливе ставлення до України. Сподіватимемося, що ці слова будуть підкріплені конкретними справами. Тобто ми ще раз переконалися в тому, що США є стратегічним партнером України і вони готові, аби це стратегічне партнерство поглиблювати й надалі.

Сергій Круглик, директор департаменту зовнішньоекономічних відносин Нацбанку:

НАМ НАГАДАЛИ, ЩО НАША СВОБОДА ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОБСЯГІВ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Я почув для себе велике нагадування, що ми сьогодні використовуємо втричі більше енергетичних ресурсів ніж країни ЄС. Наша свобода напряму залежить від енергопостачань. Тому якщо ми приймемо радикальну програму енергозбереження й використання енергетичних ресурсів, це буде наш прорив. Навіть якщо ми скоротимо споживання енергоресурсів хоча б на третину, а не втричі, як у ЄС, – то все одне ми і економічно, і політично відновимо свою незалежність.

Друге серйозне питання, яке порушив пан Байден і яке нам треба врахувати, – це корупція державної влади.

Якщо це буде зроблено, то можна буде переходити до іншого рівня демократії. До того рівня, коли вже буде економічне процвітання. Бо без цих базових речей неможливо рухатися далі.

Записала Ксеня Лесів