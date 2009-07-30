Луценко просить західняків бути чемними з Кирилом - на зло ворогам

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО закликає жителів Рівненської, Тернопільської та Волинської областей під час візиту Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА поводитись толерантно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Незважаючи на певну політизацію цього візиту з боку Партії регіонів, я просив би жителів Західної України на зло ворогам нашої держави показати високу моральну культуру, навіть в акціях протесту: політика політикою, релігія релігією... Ми маємо бути вищими за замовну з-за кордону картинку «варварів-націоналістів», - сказав міністр.

При цьому він зауважив, що на даний час жодних інцидентів, крім незначного київського, під час візиту Патріарха КИРИЛА в Україну, не відбулося, але немає підстав для притягнення учасників цього інциденту навіть до адміністративної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня у Києві біля Українського дому виник конфлікт між представниками УНА-УНСО, які проводили акцію протесту проти візиту в Україну Патріарха Кирила, та представниками козацтва.

Останнім не сподобались гасла, з якими стояли активісти УНА-УНСО, і вони зробили спробу відібрати у них плакати. Втім, працівники міліції не дали розгорітися конфлікту, відтіснивши козаків та унсовців по різні боки.

Внаслідок інциденту нікого затримано не було, оскільки конфлікт був незначний і не мав жодних серйозних наслідків, повідомили у столичній міліції.