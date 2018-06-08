Анатолій Гриценко: Прийшов час хірургії

Про неефективність НАТО, відносини з Росією і майбутню президентську кампанію - в інтерв`ю з головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Анатолієм Гриценком.

Недавно Президент заявив, що необхідно переглянути Будапештський меморандум, яким Україні надано гарантії безпеки в обмін на без`ядерний статус. Чи потрібно це і чи може Україна у підсумку одержати додаткові гарантії безпеки?

Будапештський меморандум дійсно не працює. По-перше, в ньому йде мова про консультації у разі виникнення загрози для України, а не про гарантії її безпеки. По-друге, конфлікт навколо Тузли та «газові війни» останніх років продемонстрували, що ніхто з підписантів, включаючи Росію, не сприймає серйозно закріплені в Будапештському меморандумі зобов`язання. Не вірю я в подібні меморандуми.

Значить, Ви, як і Президент, вважаєте, що гарантії безпеки може дати лише НАТО?

Не може ніхто, і НАТО також. У найближчі п`ять років піднімати питання про вступ до Альянсу безперспективно. Можливо, за цей час наша влада відновить довіру громадян, і тоді декларовані владою пріоритети зовнішньої політики по-іншому, не так агресивно, сприйматимуться суспільством. Але й цього буде недостатньо. Проблема в тому, що саме НАТО не є ефективною системою колективної безпеки. Принцип консенсусу при ухваленні рішень — це класно і дуже демократично, але не для союзу, чиє завдання — оперативно й ефективно реагувати на загрози. Після торішньої війни на Кавказі країни Балтії міцно задумалися, а які гарантії НАТО дає їм, членам Альянсу? І делікатно поцікавилися, а чи є у Брюсселі хоч би плани з колективного відбиття нападу на Литву, Латвію і Естонію? Виявилось, планів немає. А чому? Їм пояснили, що розробка подібних планів образила б східного сусіда. І тоді навіщо воно їм, таке членство, якщо НАТО навіть не має планів із захисту їх держав?

Тому завдання для України — укріплювати власну обороноздатність, паралельно розвиваючи міжнародну військову співпрацю, оскільки протидіяти новим загрозам (тероризму, піратству) можна лише колективними зусиллями.

Але ж ЄС теж побудований за принципом консенсусу...

У цьому була його сила. А зараз — слабкість. Світ не просто змінюється, його штормить. І в цих умовах неповороткі бюрократичні гіганти, такі як НАТО, ЄС, ОБСЄ, ООН, втрачають свою ефективність, мобільність, оперативність при ухваленні рішень. Вистоять країни і союзи з жорсткішою вертикаллю прийняття рішень і оперативного втілення їх у життя.

І як у цьому сенсі виглядає Україна?

Гнітюче. Вертикаль влади в країні відсутня, вона фактично зруйнована. Криза розриває країну на частини, рушаться банки, стоїть промисловість, бюджет тримають на плаву виключно за рахунок боргів, усе нових і нових кредитів, поборів, проїдання ще не зароблених коштів. І на цьому фоні життєво важливі для країни рішення не приймаються. Нíколи — за скандалами, виборами, війною на знищення між першими особами країни. Навіть ті рішення, які приймаються, — не виконуються. І ніхто не несе за це відповідальності. По барабану. У країні все йде шкереберть, і потрібен серйозний струс, щоб повернути державу до життя. Потрібні кардинальні кадрові перестановки і не менш кардинальні системні зміни — в структурах виконавчої влади, в державній підтримці тих, хто здатен створювати робочі місця.

Але найголовніше — в Україні побудована держава, в якій погано живеться саме чесним людям. Це діагноз. І лікувати потрібно інструментами хірургії, а не терапії — припарки такій державі не допоможуть. Доведеться випалювати розжареним залізом корупціонерів і хабарників з судової системи, прокуратури, МВС і СБУ, з Нацбанку...

Часто можна почути думку, що Росія і не збирається виводити Чорноморський флот з Севастополя в 2017 році? Які ваші прогнози з цього приводу?

Думаю, Росія дійсно не зацікавлена у виведенні флоту. Позиція України в цьому питанні повинна бути абсолютно чіткою і базується вона на вимогах Конституції. Пункт перший: наш Основний Закон забороняє постійне базування на території країни іноземних військ, причому неважливо чиїх — російських, польських, німецьких, американських... Пункт другий: у перехідних положеннях Конституції сказано, що виключення для Чорноморського флоту робиться лише до 2017 року. Після цієї пропозиції стоїть крапка. Не знак питання, не трикрапка, а крапка. Це означає, що до 2017 року ЧФ РФ може базуватися в Севастополі, а після 2017-го його там не буде.

Все це справедливо з погляду теорії, але...

Жодних «але»! Направду, Росія повинна бути вдячна за дозвіл базувати свій флот у нашій країні протягом двадцяти років. І цінувати це як виключно дружній крок. Далеко не всі республіки колишнього СРСР так вчинили — більшість з них буквально виштовхали російські війська зі своєї території. Україна вчинила інакше. І двадцять років — це більш ніж достатньо, щоб передислокувати ЧФ на іншу базу.

Ви багато говорите про роль президентської посади і самі плануєте балотуватися на посаду президента, проте при цьому у вас на сайті шапка — «Перший непрохідний». Що це — усвідомлення мізерності своїх шансів на перемогу? А якщо так, то навіщо тоді брати участь у виборах?

Поясню. Постійно спілкуючись з людьми в регіонах, я часто чую: «Так, ви нормальний мужик, але ж непрохідний! Самі кажете: у вас мільярдів немає, олігархи за вами не стоять. Ви — розумний і не злодій. Але хто про це знає? У вас ні реклами, ні ефірів. Навряд чи вас виберуть». Я відповідаю: «Тоді, виходить, прохідний тільки той, за ким мільярди? Той, хто злодій? Той, за ким олігархи?» Якщо так, то це вирок країні.

Я знаю, що у будь-якому випадку президентські вибори не програю. Просто перемоги бувають різні. Є завдання-максимум — вийти в другий тур, і там я «завалю» будь-кого. Завдання-мінімум — отримати гідний результат, який переконає всіх у тому, що наша політична сила гарантовано буде представлена у радах всіх рівнів.

Розмовляв Віталій Пирович, газета "Комментарии"

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