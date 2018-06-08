Президент заявив журналістам, що перед ними - «Віктор Ющенко 2004 року»

Сьогодні Віктор Ющенко дав прес-конференцію. Президент розповів журналістам, що в України є два варіанти: з кандидатом Ющенком - вперед, або з будь-яким іншим - назад... Що зміни до Конституції можна внести і без участі Верховної Ради... Скільки учать роботі на асфальтоукладальнику, і багато чого іншого...

ПРО ПОЛІТИКУ

"Я виграю вибори, а якщо ні - трагедії не буде"

Віктор Ющенко впевнений, що виграє президентські вибори.

“Якщо говорити просто - я виграю вибори, в мене немає великого сумніву по цьому”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він підкреслив, що не робитиме для себе трагедії, якщо цього не трапиться. “Якщо я цього не зроблю, повірте, в мене ніколи не буде трагедії. Але я маю до кінця поступати як громадянин, який любить свою державу, і сказати: “Шановна громада, у вас є два варіанти: або йти назад з іншими кандидатами, або йти вперед з кандидатом ЮЩЕНКОМ”.

Президент підкреслив, що не дивлячись на те, що у нього ніколи в парламенті не було більшості, за час його перебування на цій посаді зроблено багато. Перш за все, він наголосив на демократичних перетвореннях в країні, забезпеченні свободи слова, приділив увагу економічним здобуткам, в тому числі зростанню інвестицій, сказав про великий прогрес в інтеграції до євроатлантичних структур.

Говорячи про те, яким чином він збирається перемогти на виборах з таким низьким рейтингом, В.ЮЩЕНКО сказав, що планує це зробити виключно законним і демократичним чином - пояснюючи свою позицію і надалі відстоюючи національні інтереси.

“Це не моє питання, я сплю спокійно”, - сказав він про свій рейтинг. В.ЮЩЕНКО підкреслив, що на своїй посаді втілює в життя те, з чим прийшов у політику. “Віктор ЮЩЕНКО, який сидить перед вами – це Віктор ЮЩЕНКО 2004 року, який йшов на вибори – я із свого пакету (передвиборчого – УНІАН) жодної тези не викинув, і сьогодні я у сто разів більше переконаний, що саме такою дорогою треба йти Україні”, - сказав він.

“У нації має бути шанс – якщо я і є частиною цього шансу, моя родина ЮЩЕНКІВ – діди, прадіди, буде горда, що моя родина стільки зробила для української політики”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

“Я не буду опікуватись тим, як той рейтинг піднімати – це ви піклуйтесь, це не моя тема, я можу лише ваші інтереси представити та захистити, або ви їх можете погубити з іншими кандидатами... думайте самі, вирішуйте самі”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

1 грудня стане рубіконом у конституційній реформі

Президент України не виключає, що зміни до Конституції можуть бути винесені на референдум без розгляду у Верховній Раді.

ЮЩЕНКО нагадав, що до 1-го грудня триватиме всенародне обговорення запропонованих ним змін до Конституції. “Потім ми разом з вами як громадяни скажемо, що ми будемо робити далі з цими ініціативами - проводимо всенародний референдум чи ми подаємо їх у парламент і даємо другий шанс парламенту виконати те, що вимагає Конституція – розглянув і передав на висновок Конституційного Суду”, - сказав Президент.

Він назвав дуже важливим, щоб парламент взяв участь у конституційному процесі, якщо Україна позиціонує себе як правова держава.

“1 грудня це буде тим рубіконом, який буде виводити нас на подальшу долю дискусії - або ми виходимо на ухвалення змін та доповнень і через парламент, і через всенародний референдум, або ми будемо давати шанс іншим силам робити це через закулісні домовленості”, - сказав Президент, нагадавши при цьому нещодавні плани БЮТ та Партії регіонів внести свої зміни до Основного закону.

Ющенко - до журналістів: чому ви сидите, чому ви спите?

Президент України наголошує, що не намагається зірвати вибори, оскаржуючи новий закон про президентські вибори в Конституційному Суді.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що головний мотив його звернення до Конституційного Суду з приводу закону про вибори Президента України - забезпечення прав громадян. “У мене була одна мотивація – ваші права, ваші права як громадян”, - сказав глава держави.

Він підкреслив, що цей закон звужує демократичні основи, і саме на це він звертав увагу парламенту, застосовуючи вето до цього документа.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що Конституційний Суд підтримає його правову позицію, і парламент протягом одного - двох днів внесе необхідні зміни до закону про вибори Президента.

Він розкритикував принцип формування списків виборців, передбачений в цьому законі. Зокрема, можливість внесення змін до списку в день голосування. Президент вважає, що це може стати основою для фальсифікацій.

“Коли ми читаємо зараз, що виборчі комісії, які, до речі, будуть формуватися з двох політичних сил - на сході з Партії регіонів, на заході – з БЮТ, і ці дві сили, у приватних, по суті, комісіях отримають право вносити зміни в списки в день голосування”, - наголосив він. При цьому В.ЮЩЕНКО зауважив, що необхідно пам’ятати уроки 2004 року, коли через фальсифікації мільйони людей вийшли на вулиці.

Також він не погоджується з тим, що у новому законі журналісти можуть бути позбавлені права перебувати на дільниці за рішенням відповідної комісії. “А хто буде представляти третю сторону - суспільство? Партія БЮТ чи Партія регіонів?”, - запитав глава держави. Він переконаний, що це не просто технічне упущення в законі: “це йде в тому самому ряду, що вам (журналістам – УНІАН) заборонили критикувати партію прем’єр-міністра, бо це партія завжди ідеальна, прем’єр-міністра, або те, що називається “вона”, не можна критикувати, уряд не можна критикувати”.

Він запитав журналістів, чому вони не реагують на це рішення суду: “чому ви сидите, чому ви спите, ви знаєте я можу десятки разів хвалити уряд, але ніколи не вибачу, коли будуть забирати моє слово, право сказати”.

В.ЮЩЕНКО розкритикував і принцип оскарження ходу та результатів виборчої кампанії. Підсумовуючи ті чи інші недоліки в законі про вибори Президента, чинний глава держави наголосив, що він є “основою для маніпулювання, це не є правова стезя, як провести чесні й законні вибори”.

Скільки коштує політична реклама на 10 стовпах у Києві

Президент України доручив Генеральній прокуратурі надати правову оцінку сьогоднішній рекламно-агітаційній діяльності українських політиків, які братимуть участь у президентській виборчій кампанії.

Глава держави повідомив, що дав доручення Генпрокуратурі оцінити з правової позиції, наскільки сьогоднішня рекламно-агітаційна діяльність деяких українських політиків відповідає законодавству, адже проводиться ще до офіційного старту виборчої президентської кампанії.

«Я з нетерпінням чекаю висновків Генпрокуратури, хоча розумію, що люди, які так рекламують себе «солодко», будуть спекулювати тим, що це є соціальна реклама, що це не політична реклама, що вони не збираються бути Президентами. Це так, при нагоді, вони хочуть сказати про свої заслуги і мрії щодо майбутнього України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що покладається у цьому питанні на прокуратуру, яка повинна поставити в цьому крапку.

На переконання глави держави, «вочевидь, йдеться про політичну рекламу, про некоректну політичну поведінку, як і звикли ці товариші і товаришки поводитися в українській політиці». У зв’язку з цим В.ЮЩЕНКО наголосив, що йому прикро, що, наприклад, українська книга у держбюджеті-2009 року отримала підтримку у розмірі лише 1,2 млн. грн., а реклама одного із кандидатів вже обійшлася вдвічі дорожче.

«Десять реклам на стовпах у Києві коштує як один шкільний автобус. Упродовж річної програми «Шкільний автобус» не профінансовано жодного. Це в нас грошей немає чи немає української влади? Я схильний до другого», - зазначив Президент.

ПРО ЕКОНОМІКУ

«Під час депресії ніхто не продає активи»

Ющенко вважає Кабмін недостатньо моральним для приватизації ОПЗ

Президент України вважає, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» доцільна після проведення президентських і, можливо, парламентських виборів.

«На моє переконання, після проведення президентських виборів, після можливого проведення парламентських виборів ми одержимо конструкції стабільної політичної влади з новою Конституцією, і це буде кращий крок для проведення такого роду приватизації», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці дії уряду, що зважився на реалізацію цього активу в умовах світової економічної кризи.

«Під час депресії ніхто не продає активи, не тому що він не хоче, а тому що це найбільш невигідний продаж. Країна, у якої 18% падіння ВВП, не повинна вітати продаж національних активів», - додав він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вказав на низький рівень передприватизаційної підготовки конкурсу з продажу підприємства, зокрема, відсутність спроб уряду визначити реальну ціну об`єкту на світових торгових майданчиках. «Жодна країна не продає такий завод, якщо вона перед цим місяців 12–15 місяців не пропрацювала на ринку, не підняла баланс цього підприємства, не врегулювала його проблеми і не провела 3–4 road-show, починаючи з Лондона, Брюсселя, і закінчуючи західними діловими ринками», - пояснив Президент.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що початкова ціна, запропонована урядом за об`єкт, була в 2,5 разу нижче за ціну, названу різними експертами в липні поточного року. «Моя думка: приватизувати такий завод за ціною 600 млн. (дол. - УНІАН ) – це повторити помилку першої приватизації «Криворіжсталі». За півтора року завод дає такий прибуток, так чому ж тоді нації і державі не почекати ці 1,5 року і одержати ці 600 млн. (дол), не втративши власність. Яка логіка за такої ціни йти на такий компроміс?», - спитав Президент.

«Нинішній уряд професійно, морально, етично не може забезпечити приватизацію такого роду національних активів. Це не ті люди, які можуть сумлінно розпорядитися такого роду активами згідно із законом, публічно і за тими мотивами, які найбільш цінні для нації», - резюмував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ООО "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Д.ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною 5 млрд. грн.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати конкурсу з приватизації ОПЗ, звинуватила у змові претендентів на купівлю ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в результаті дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА і українських судів, кількість претендентів на купівлю підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, що залишилися, вступити в змову.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.

Витрати України на обслуговування боргів у 2010 р. перевищать сумарні витрати на оборону, освіту і медицину

Наступного року витрати бюджету на обслуговування боргів і відсотків за ними будуть більші, ніж витрати на оборону, освіту і медицину разом узяті.

«У бюджеті ніколи не було 22 млрд. грн. тільки на обслуговування державного боргу, створеного в 2009 році», – сказав Президент.

За його словами, некомпетентно складений бюджет на 2009 рік, у якому 50% витрат не забезпечено джерелами надходжень, привів до того, що уряд за сім місяців ц.р. збільшив борги бюджету в 2,6 рази - з 85 млрд. грн. на початок року до 187 млрд. грн. за січень-липень ц.р. При цьому наступного року планується збільшення держборгу до 380 млрд. грн.

За оцінкою В.ЮЩЕНКО, дефіцит державних фінансів України становить 104-105 млрд. грн., зокрема він назвав 31 млрд. грн. – дефіцит державного бюджету, 43 млрд. грн. – рекапіталізація банківської системи для економічних програм, 40 млрд. грн. – завищені надходження, 13 млрд. грн. – дефіцит Пенсійного фонду, який покритий дефіцитом бюджету країни, а також 33 млрд. грн. – дефіцит НАК «Нафтогаз України».

«Складіть ці цифри, і виходить, що приблизно 104 млрд. грн. ми маємо дефіциту державних фінансів. Це приблизно 10% ВВП», – сказав В.ЮЩЕНКО.

ПРО АРМІЮ

«Це бюджет розвалу Збройних Сил України»

Президент України вимагає від уряду і Верховної Ради радикально переглянути підходи до фінансування Збройних Сил України.

«Я не буду підписувати бюджет, задекларований урядом на 2010 рік, який передбачає фінансування армії у розмірі 8,3 млрд. грн. Це бюджет розвалу Збройних Сил України», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що вже висловив свою позицію з цього питання прем’єр-міністру і також повідомить її народним депутатам, за його словами, «так званій більшості».

«Це не бюджет Збройних Сил України як незалежної держави. Це є дискримінацією солдатів, офіцерів і оборонної функції держави», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що вимагає від прем’єр-міністра і парламенту радикально переглянути підходи до фінансування армії.

В.ЮЩЕНКО навів приклад, що у 2009 році український військовий льотчик має нальот лише 4,7 годин (середній норматив у країнах НАТО є 120 годин на рік – УНІАН).

«Мені здається, що на асфальтоукладчику, там, де є лише три важелі: вперед, назад і стоп – там, здається, навчають 25 годин людину, яку хочуть посадити за асфальтоукладчик», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент критично наголосив, що така урядова політика у сфері національної безпеки і оборони не спрямована на відстоювання української незалежності.

«Я ідеологічно не можу з цим погодитися. Не той час, щоб не звертати увагу на військових, тому що це буде велика помилка», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня під час громадського обговорення проекту державного бюджету на 2010 рік прем`єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що уряд у 2010 році збільшує фінансування сфер оборони та безпеки до 38,7 млрд. грн. проти 35,2 млрд. грн. у 2009 році.

Разом із тим, експерт Інституту міжнародних відносин Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ повідомив, що на фінансування Збройних сил України у 2010 році уряд запланував лише 8 млрд. 279 млн. 100 грн. за загальним фондом, за спеціальним фондом в бюджеті ЗСУ передбачено 4,756 млрд. грн., заробити які Міноборони має самостійно.

ПРО УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ ВІДНОСИНИ

«Українська доля в українських руках»

Президент переконаний, що український і російський народи ніколи не конфліктуватимуть.

Про це В.ЮЩЕНКО заявив, відповідаючи на запитання журналістів, чи не вважає він за доцільне відповісти на загальновідоме звернення Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА різкіше й жорсткіше.

«Для мене у цьому зверненні нічого несподіваного не було. Скоріше за все, це відповідь, що ми робимо правильну роботу, що так і треба йти. Українська доля в українських руках», - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він висловив переконання, що поява заяви такого змісту зумовлена не лише «чиєюсь політичною культурою, але й єдністю нації, консолідацією та порозумінням усередині нації, якій адресоване таке послання».

Президент України звернувся до українців із закликом шанувати інші нації, зокрема «великий російський народ».

«Я переконаний, що там є мільйони людей, які дбають про Україну і які хочуть бачити Україну вільною, незалежною, рівноправною. Це прекрасна нація, з якою у нас, переконаний, конфліктів ніколи не буде», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня на сайті Президента РФ було розміщено звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА, в якому Д.МЕДВЕДЄВ назвав політику України в роки президентства В.ЮЩЕНКА відходом від принципів дружби і партнерства з Росією. Російський Президент аргументував свою заяву тим, що українське керівництво зайняло “антиросійську” позицію під час торішнього конфлікту РФ з Грузією, наполягає на вступі до НАТО і на переоцінці спільного історичного минулого часів СРСР. Окрім цього, Д.МЕДВЕДЄВ вказав на “згубну практику втручання” державної влади України у справи православної церкви і “штучно створювані перешкоди” напередодні і під час візиту до України Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА.

13 серпня на офіційному сайті Президента України було оприлюднено листа В.ЮЩЕНКА до Д.МЕДВЕДЄВА.

Глава Української держави писав, що розчарований недружнім характером листа Д.МЕДВЕДЄВА до нього, відкидав його закиди, висловлював сподівання на відновлення діалогу з Росією на найвищому рівні.