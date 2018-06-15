Чи вистачить у Порошенка цукерок, щоб задобрити всіх партнерів?

Сьогодні Верховна Рада України за поданням Президента Віктора Ющенка призначила міністром закордонних справ Петра Порошенка Ми запитали в політиків та експертів, як вони оцінюють таке призначення

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ:

ПОЛІТИЧНИЙ ДОСВІД ПОРОШЕНКА КОМПЕНСУЄ ВІДСУТНІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОГО ДОСВІДУ

Спершу хотів би відзначити той факт, що призначення міністра закордонних справ закриває ту невизначеність, яка триває уже сім місяців, коли зовнішньополітичне відомство знаходиться без свого керівника. Це позитивний фактор.

Петро Олексійович має фахову освіту. Він свого часу закінчив Інститут міжнародних відносин з відзнакою. Тобто в цьому контексті не виникає жодних питань.

Він знає іноземну мову, що допомагатиме йому в роботі міністра.

Звичайно, що Петро Порошенко, у першу чергу, є політиком. Але політика й дипломатія тісно між собою пов’язані. Як правило, доповнюють одне одного. Тому, гадаю, його політичний досвід, його робота свого часу на посаді секретаря РНБО певною мірою сприятиме роботі на посаді керівника МЗС. Це дасть можливість на перших порах компенсувати відсутність досвіду в дипломатичній сфері Петра Олексійовича.

Також, як на мене, відсутність суто дипломатичного досвіду може бути компенсована за рахунок апарату МЗС. Там є люди, на яких він може спиратися в ході реалізації зовнішньополітичних завдань.

Ще з головного – той досвід, який накопичений Петром Порошенком у бізнесовій сфері, може бути надзвичайно ефективно використаний для реалізації такої концептуальної основи зовнішньоекономічної діяльності, як економічна дипломатія. Оскільки економічна дипломатія передбачає залучення інвестицій в економіку України.

Сподіваюся, це призначення дасть можливість активізувати роботу МЗС. Гадаю, це також припинить те невпинне падіння міжнародного авторитету України у світі.

Головне для Петра Порошенка сьогодні – виявити проникливість до тих процесів, які відбуваються загалом у світовій політиці. Йдеться про перезавантаження між деякими міжнародними суб’єктами, переорієнтацію глобальної зовнішньої політики на нові засади: відступ від одонополярного до багатополярного світу. У цьому контексті проникливість дасть можливість активізувати участь України в цих процесах.

Голова української делегації в ПАРЄ Іван Попеску (ПР):

ЦЕ БУДЕ НЕ НАЙГІРШИЙ МІНІСТР ЗАКОРДОННИХ СПРАВ

Щодо фаховості Петра Порошенка, то це дуже фахова людина. У нього є відповідна освіта, вільно володіє англійською мовою. Він не має проблем як на західному, так і на східному фронті.

Гадаю, це буде не найгірший міністр закордонних справ.

Надалі все залежатиме від того, яку він провадитиме політику. Якщо він себе дистанціюватиме від виборчої кампанії і керуватиметься виключно стратегічними інтересами України, і для нього всі наші сусіди будуть стратегічними партнерами, тоді, гадаю, МЗС отримало гідного керманича, який налагодить роботу міністерства.

Я, як голова делегації в ПАРЄ, думаю, що знайду спільну мову з Петром Олексійовичем.

Дмитро Корчинський, лідер партії «Братство»:

НАША ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА НАМАСТИТЬСЯ ШОКОЛАДОМ, І БУДЕ СМАЧНІШОЮ, СОЛОДШОЮ НА СМАК

Призначення Петра Порошенка головою МЗС – це дуже добрий крок. Тепер сподіватимемося, що українська зовнішня політика піде значно жвавіше, позаяк МЗС уже не жалкуватиме цукерок на пригощання і задобрювання іноземних дипломатів, зовнішньополітичних відомств і урядів. Чому? Тому що в Петра Порошенка є хороше виробництво таких цукерок на фабриці імені Карла Маркса. Порошенко – цукерковий король. Гадаю, він зможе користуватися власними ресурсами.

Тобто наша зовнішня політика намаститься шоколадом і буде смачнішою, солодшою на смак.

Петро Порошенко, мабуть, буде не гіршим міністром закордонних справ, ніж усі попередні. Власне кажучи, країна, яка немає своєї зовнішньої політики, може дозволити собі мати міністром зовнішніх справ кого завгодно.

Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій:

У НАШІЙ ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ СЬОГОДНІ МАЄ БУТИ ТРОХИ МЕНШЕ ІДЕОЛОГІЇ І БІЛЬШЕ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ

Це призначення дуже важливе й знакове в контексті світової фінансової кризи й формуванні нової світової фінансової архітектури.

Зараз змінюється арифметика, геометрія міжнародних відносин: двійка, вісімка, двадцятка, тридцятка плюс США, Китай, ЄС, нові глобальні регуляторні механізми, щодо яких сьогодні дискутують.

Україні потрібно вмонтуватися в ось цю нову посткризову світову архітектуру і в новий економічний порядок. Тобто робляться нові акценти, виникають нові маневри.

Сьогодні не потрібно акцентувати увагу на вступі України в НАТО, бо ця проблема вирішена. Нас туди приймуть. Це питання лише часу.

На часі питання вступу до ЄС, умонтування в ці нові міжнародні фінансові економічні механізми. Тому тут потрібен такий міністр закордонних справ, який би мав: перше – фахову освіту, а в Порошенка вона є, друге – був спеціалістом в області банкінгу, національних і світових фінансів, третє – мав досвід вести бізнес. Це дає можливість підходити з прагматичної точки зору до багатьох зовнішньополітичних проблем. Порошенко міг би, використовуючи свою ділову хватку, переорієнтувати нашу дипломатію на дипломатію економічну, торговельну і фінансову.

Тобто в нашій зовнішній політиці сьогодні має бути трохи менше ідеології і більше політичної економії. Тому такий міністр як Порошенко Україні й потрібен.

Леонід Кожара, заступник голови Комітету ВР закордонних справ (ПР):

ЯКЩО НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ У МЗС НЕ БУЛО Б МІНІСТРА, ТО Й МІНІСТЕРСТВО Б ЗНИКЛО ЯК ТАКЕ

Звісно, наша партія не голосувала за призначення Петра Порошенка. Хоча Петро Олексійович підготовлений до такої роботи.

Гадаю, йому навряд чи вдасться зробити якісь видимі зрушення, бо на сьогодні дипломатична служба недофінасована, вона на межі виживання й розпаду.

Ви знаєте, що керівником дипломатичної служби в нас є не міністр, а згідно Конституції (стаття 106, пункт 3) керівництво зовнішньополітичною діяльністю здійснює Президент. Тому який би міністр сьогодні не був, зовнішня політика формується не на Михайлівській, а на Банковій. Тому дуже очевидних політичних зрушень я не передбачаю.

Я в цьому питанні трохи заангажований, бо ми з Петром Порошенком вчилися в одному вузі. Правда, він молодший за мене на кілька років, тому я не пам’ятаю його студентом, але я пам’ятаю рівень того радянського факультету міжнародних відносин, зокрема міжнародного права. Це був один з найкращих вузів на той час у світі.

Я, як професійний дипломат, вважаю, якщо найближчим часом у МЗС не було б міністра, то й міністерство б зникло як таке.

Опитала Ксеня Лесів