Кандидатам у Президенти не обов’язково йти у відпустку, кажуть у Ющенка

Високопосадовці, які балотуються на пост Президента України, не зобов’язані йти у відпустку на час виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила заступник глави Секретаріату Президента, представник Президента в ЦВК та Конституційному Суді Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона нагадала, що існує рішення Конституційного Суду, згідно з яким, передвиборча відпустка для кандидатів у Президенти, в тому числі й тих, які займають найвищі державні посади, є необов’язковою.

Водночас М.СТАВНІЙЧУК підкреслила, що кандидати мають чітко розділяти свою посадову діяльність і діяльність як кандидата у Президенти.

«Зрозуміло, що для осіб, які будуть балотуватись на виборах Президента, під час виборчої кампанії необхідно чітко відділяти свою посадову, службову, державницьку діяльність від тих форм, які передбачені як форма передвиборчої агітації», - сказала вона.