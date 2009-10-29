Кабмін дозволив платити зарплати бюджетникам з добродійних внесків
15:09, 29 жовтня 2009Політика
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У бюджеті закінчилися гроші?
Кабінет міністрів України дозволив використовувати бюджетним установам добродійні внески для виплати зарплат співробітникам.
Як передає кореспондент УНІАН, про ухвалення такого рішення на сьогоднішньому засіданні Кабміну журналістів повідомив виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ.
Він відзначив, що можливість використання зазначених коштів з дозволу тих, хто робить такі внески, на ці цілі визначено законодавством.
«Ці гроші можуть бути використані для виконання статутних цілей, у тому числі і для виплати заробітної плати», - сказав І.УМАНСЬКИЙ, відзначивши, що, насамперед, це стосується установ освіти, культури і охорони здоров`я.
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