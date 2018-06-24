Метробудівці копають під Черновецького

Мер Києва поцікавився заробітками. Коли назвали суму в 3–5 тисяч, питає: «Доларів?» Робітники засміялися, він пообіцяв, що скоро зароблятимемо по $5 тисяч...

Тротуар навколо входу до станції метро «Деміївська» неподалік центрального автовокзалу вимощено новенькою червоною цеглою. Це – одна з трьох станцій Київського метро, збудованих ще торік у напрямку Теремків – великого житлового масиву на південних околицях столиці. Будівельна готовність нової ділянки метро – 95 відсотків. Вона розрахована на переміщення 35 тисяч пасажирів щогодини.

Оздоблення «Деміївської» практично завершене. Підлогу й стіни покрито мармуром, скрізь сяє світло, до підземного вестибулю ведуть ескалатори.

Разом з працівником охорони станції оглядаємо приміщення. Навколо – жодної душі. Тишу порушують лише наші лункі кроки.

Спускаємося з платформи і прямуємо по тунелю, що плавно вигинається кудись у темряву. Звідти долинає далекий гуркіт коліс. Десь там, за кілометр, розвертаються поїзди метро – на поки що кінцевій станції «Либідська». А тут, у тунелі, що пахне свіжим бетоном і фарбою, рейок ще немає.

Через стики залізобетонних тюбінгів деінде струменить вода. Двоє робітників працюють на риштуваннях – укріплюють гідроізоляцію.

Обидва метробудівці, досвідчені прохідники, не отримують платню за свою роботу ось уже три місяці. Як, утім, і решта працівників Київметробуду.

– На яку зарплату розраховуєте? – запитую в них.

– Зараз заробітки в середньому дві–три тисячі гривень. Торік заробляли удвічі більше.

– Минулого року приїздив київський мер Леонід Черновецький, – згадує один з робітників. – Він поцікавився заробітками будівельників підземки. Коли йому назвали суму в три – п’ять тисяч, пан Черновецький питає: «Доларів?» Робітники засміялися, а мер пообіцяв, що скоро ми зароблятимемо по п’ять тисяч доларів. Однак невдовзі фінансування припинилося взагалі.

Востаннє гроші від київської мерії надходили в жовтні 2008-го. Протягом року будівельники підземки працювали за рахунок власних коштів компанії та банківських кредитів. Нині ж усі можливості продовжувати роботи вичерпано.

Голова об’єднаної профспілкової організації ВАТ «Київметробуд» Володимир Жижкун налаштований рішуче:

– Ми створили штаб з проведення безперервної акції пікетування Київської міської держадміністрації, – каже він. – Крім того, метробудівці не виключають можливості оголошення страйку й голодування в разі, якщо КМДА не поверне нам борги.

– Про які суми йдеться?

– Заборгованість із заробітної платні (їй понад три місяці) – 40 мільйонів гривень. А загалом борги мерії за минулий рік сягають 217 мільйонів. Наприклад, місто не розрахувалося з нами за станцію «Червоний хутір», яка вже півтора року працює, плюс за перегінний тунель до неї від станції «Бориспільська», заборгувало за другий вихід зі станції метро «Дарниця», який ми збудували... Тож якщо до кінця жовтня не отримаємо гроші – підемо на Хрещатик страйкувати.

– Проблема ще й у тім, що ми не можемо просто так зупинити будівництво, яке не фінансується замовником, і просто змушені працювати за власний кошт або позичати, – продовжує Жижкун. – Бо ж ми відчуваємо відповідальність перед киянами. І це не красиві слова. Влада не хоче навіть усвідомлювати того, що без фінансування ніхто не гарантований від техногенних аварій на недобудованих і залишених напризволяще підземних об’єктах і навколо них. Тож ми щодня здійснюємо роботи з вентиляції, нагляду за електромережами, охорони. А головне – відкачуємо ґрунтові води, бо вони можуть залити тунелі метро.

Сумним наслідком фінансових негараздів стало й те, що з Київметробуду за останній рік звільнилися сотні досвідчених працівників. Фахівців з підземного будівництва охоче приймають комерційні компанії, пропонуючи їм незрівнянно вищу зарплатню. За словами самих метробудівців, для підготовки кваліфікованого прохідника необхідно три-чотири роки. Але невдовзі навчати молодих робітників вже не буде кому.

Між тим, у порядку денному чергової сесії Київради – останньої у поточному місяці, – питання про фінансування будівництва столичної підземки немає. Можливо, тому що перший заступник київського міського голови Анатолій Голубченко заперечує суму боргу перед метробудівцями (217 мільйонів гривень). За його даними, борг становить близько 49 мільйонів. Саме цю суму мерія розраховує погасити протягом жовтня.

Пан Голубченко у ЗМІ наголосив, що боргу перед Київметробудом за виконані у 2009 році роботи, немає, оскільки будівництво в цей час не велося. “Цього року не будувалося метро, немає актів виконаних робіт, тому що не виділялися під це кошти”, – сказав він.

...На сесії Київради депутати мають намір розглянути близько 120 питань про чергове відведення столичної землі під будівництво. Одним з важливих для міста стане також питання про підвищення зарплати мерові Черновецькому.

У приміщенні профспілки Київметробуду стіл завалено білими будівельними касками. Окремо складено мегафони, по кутках стоять згорнені транспаранти й прапори.

– Ми почекаємо ще кілька днів, – каже Жижкун. – Не буде грошей – заблокуємо мерію. Нас підтримають залізничники, робітники інших споріднених організацій. Тож нас буде багато.

Володимир Шаров, для УНІАН