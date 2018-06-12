Віхи тижня. В Україну несподівано прийшов грип

Епідемія грипу почалася, як багато що в Україні, несподівано. Уряд намагається продемонструвати контроль над ситуацією і не дати Президентові ввести надзвичайний стан. Претендентів на президентське крісло вже більше десятка, і це не межа. Путіна хвилює своєчасність розрахунків України за спожитий газ.

Грип прийшов в Україну не стільки несподівано, скільки несвоєчасно. Нагадаю, що у президентських виборах 2010 року беруть участь і глава держави, і прем`єр, і спікер парламенту, не кажучи вже про лідера опозиції та інших політичних важкоатлетів. Розраховувати в цій ситуації на консолідацію в боротьбі з недугою не доводиться - кожен тягне ковдру на себе. Партія регіонів, певно, спробує розпіарити власну ефективність, представники команд прем`єра і Президента конкурують в інформаційному просторі за право зустріти вантаж антивірусних препаратів. Політична доцільність вкотре б`є здоровий глузд з носака і сльозам не вірить.

Страшним є інше - українці продовжують вмирати, а населення країни не отримує чіткої інформації про те, що відбувається. Юлія Тимошенко прагне продемонструвати керованість ситуації, при цьому публічно жонглюючи термінами «епідемія» і «пандемія» з легкістю непрофесіонала. Не впевнений, що трансляція селекторної наради уряду з губернаторами і телевізійні звернення прем`єра здатні замінити наявність в аптеках ліків і захисних масок. Якщо ще в квітні було виділено 50 мільйонів гривень на боротьбу з епідемією грипу, то чому країна опинилася до неї не готова? Карантин у західних областях і відміна занять в учбових закладах повинні зменшити темпи поширення епідемії, але потрібні й інші організаційні кроки. Юлія Володимирівна та її наближені навідріз відмовляються від перспективи введення надзвичайного стану, адже порушення графіка виборчої кампанії ставить під удар президентські перспективи лідера БЮТ. У цьому контексті не доводиться сумніватися, що опозиція спробує морально лінчувати керівництво МОЗ, а Віктор Ющенко після закінчення тижневого терміну представить власну версію урядових помилок.

Наразі ж глава держави (вже зареєстрований Центрвиборчкомом як самовисуванець) узяв участь в «атракціоні передвиборної щедрості», підписавши закон про підвищення соцстандартів. Віктора Андрійовича не зупинили ані загроза не отримати черговий транш кредиту від МВФ, ані благання уряду ветувати горезвісний закон. За підрахунками, зробленими на Банковій, для підвищення прожиткового мінімуму й мінімальної зарплати в 2009 - 2010 роках знадобиться близько 19 мільярдів гривень, що не виглядає непідйомною сумою на тлі рапортів Кабміну про перевиконання бюджету-2009. До речі, останнім часом бадьорі реляції на цю тему якось перестали звучати, а дані про стан вітчизняної економіки узагалі перестали просочуватися в пресу. Втім, у розпал президентської кампанії куди більш затребуваними є не сухі цифри, а красиві обіцянки.

Слід розуміти: хто б не став переможцем президентських перегонів, навряд чи він ризикне відіграти назад підвищення соцстандартів. Але перспектива зіткнутися з клубком економічних і соціальних проблем зовсім не приводить до зменшення кількості охочих позмагатися за президентське крісло. На кінець жовтня офіційно зареєстрована дюжина тих, хто прагне очолити країну, і процес подачі документів триває. Центрвиборчком одностайно пропускає усіх відомих політиків, але включає червоне світло перед тими, хто нагадує технічних кандидатів. До речі, претендентам на пост глави держави варто подумати, чим себе зайняти в найближчі три тижні, поки діятиме заборона на проведення масових акцій. Судячи з виборчих програм, кожен з кандидатів у президенти бачить Україну під своїм керівництвом щасливою і процвітаючою. Хотілося б для різноманітності почути про непопулярні рішення, необхідність ухвалення яких стає все більш очевидною.

Що бадьоріше йде президентська кампанія, то більше стає дрібних деталей, які формують її дух. Наприклад, перший Президент України Леонід Кравчук назвав Віктора Ющенка «технічним кандидатом Януковича», підкресливши, що підтримує Юлію Тимошенко не за майбутній владний портфель. Майор Мельниченко радісно анонсує результати експертизи його записів розмов у кабінеті Леоніда Кучми, проведеної в Німеччині. Там, мовляв, підтвердили достовірність аудіофайлів. Зрозуміло, що ця звістка не стала благою для Володимира Литвина, який розривається між перебуванням у коаліції і внутрішньою опозиційністю, властивою всім кандидатам у президенти. Спільними зусиллями бютівських споуксменів і пропрем`єрської частини фракції НУ-НС тема переобрання її лідера Миколи Мартиненка майже зійшла нанівець. Але Віктор Балога, який скучив за великою політикою, з «партизанського» Єдиного центру засмутив колишніх союзників, і запевнив, що голосів для звільнення Мартиненка вистачить.

Пильно стежить за ситуацією в Україні Володимир Путін. Російський прем`єр висловив співчуття своїй українській колезі, якій Ющенко цього разу заважає консолідувати кошти для розрахунку за спожитий у жовтні газ. Як і належить відповідальному державному діячеві, Володимир Володимирович попередив про можливі проблеми з поставками газу. При цьому зробив це за тиждень до настання крайнього терміну перерахунку грошей.

Ви ще думаєте, що січнева «газова війна» була останньою? Тоді частіше дивіться російське телебачення.

Євген Магда