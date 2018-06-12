Мер Львова: Замість розвішування біг-бордів по всій країні, краще б побудували лабораторії

Люди вже не хочуть безкоштовної медицини – коли за все треба платити... Без хабара нічого не можна зробити... Я нічого не чув про 50 млн. грн., виділених урядом…

УНІАН продовжує стежити за перебігом епідемії та подій у західному регіоні України, де й почалися масові захворювання на грип. Сьогоднішній співрозмовник міський голова Львова Андрій Садовий. Львів – один із трьох міст, котрі на цей час найбільше постраждали від епідемії.

Пане Андрію, як виглядає ситуація у Львові сьогодні?

На 6 листопада у Львові захворіло 42502 чоловік. З пневмонією госпіталізовано 468 осіб, у реанімації перебуває десятеро. Померло 14 чоловік. З медичних працівників на вчора захворіло 966, із них 346 лікарів. На стаціонарному лікуванні перебуває 22 особи.

У реанімації перебувають ті люди, котрі пізно звернулися по медичну допомогу. Наприклад, учора чоловік зі Львова втік лікуватися до себе в село. Швидка привезла його в критичному стані, у лікарні він і помер.

Хто звертається вчасно по допомогу, того нормально лікують.

На 1 листопада в нас було зареєстровано 1025 викликів на станцію швидкої допомоги, а вчора – 690. Це менше, проте все одно багато, бо “норма” – близько 300.

Коли був пік, ми сформували 20 додаткових бригад, залучили військові машини й таксі, які возили лікарів на виклики.

Тобто пік епідемії у Львові вже минув?

Про це поки що важко сказати, бо та ситуація, яку ми мали на 1 листопада, була зумовлена ажіотажем. Ви ж пам’ятаєте, як дехто сказав, що поширюється «невідома хвороба», і всі, у кого десь щось заболіло, почали дзвонити...

Увесь негатив, хвилювання люди сьогодні отримують від політиків, коли ті починають демонструвати, які вони фахівці з медицини.

Чи вважаєте виправданими той ажіотаж (це надто м`яке слово), який створила, зокрема, влада? Пам’ятаєте – селекторні наради, відеозвернення тощо...

Поки що не готовий це коментувати. Через 3–4 тижні, усе проаналізувавши, я відповім на це запитання... Я теж вживаю багато різних заходів, які, можливо, не всім подобаються. Наприклад, строго заборонив публічні акції. Переконаний, що це дало свій результат.

Гадаю, все ж таки якась користь із тих нарад суспільству була, проте чи потрібна населенню вся інформація, яка звучала? Ви ж знаєте, що інформація – наче отрута: в обмеженій кількості лікує, а як багато – убиває.

Чи задоволені ви тим, як уряд відреагував на ситуацію з епідемією у Львові?

Якщо говорити про Тимошенко, то вона відреагувала адекватно. Міністр охорони здоров’я теж був присутній у цьому процесі. У мене багато питань до певних клерків середньої ланки. Маю на увазі обласне управління охорони здоров’я. А також до чиновників СЕС із обласного та державного рівня. Обласна СЕС не підпорядкована міському управлінню, проте я бачив наскільки вони не готові.

Губернатор Тернопільщини Юрій Чижмарь сказав, що їх ніхто не готував до епідемії. У Львові теж?

Це правда. Стратегічний запас ліків у нас був, але він мав бути в будь-якому разі – щодо будь-яких епідемій. Завжди є план на випадок якихось епідемій. І цей план було запущено в роботу. Ми мали достатню кількість резервних ліжок, варіанти «А», «Б». Тобто були готові. Це я кажу лише про те, що стосується міського підпорядкування. А готовності СЕС не було.

Цього разу я як ніколи чітко побачив, що місту потрібна нова сучасна лабораторія, яка має моментально розпізнавати той чи інший вірус, інфекцію. У Львові немає лабораторії, яка могла б щось чітко визначити. Та це питання не лише Львова, а й усієї України.

Перша людина померла в суботу тиждень тому. Зробили розтин, побачили щось незвичне з легенями. Якби ми одразу у своїй лабораторії все протестували, то мали б більше інформації в перший же день. На жаль, цей процес затягнувся на декілька днів.

А при цьому грипі дуже важливо почати лікування саме в перші дні.

Вартість такої лабораторії приблизно 1,2 мільйона євро. Я про це говорив з Президентом і прем’єр-міністром. Також звернувся до всіх кандидатів у президенти, аби вони замість того, щоб вішати біг-борди зі своїми фейсами по цілій країні, краще б побудували людям лабораторії.

Кожен грип має свою специфіку, цей теж. Наші лікарі підібрали певний спектр антибіотиків, якими й лікують хворих на пневмонію (як ускладнення). Бо класична формула не працювала.

Не думайте, що важку пневмонію лікують «Таміфлю». Цей препарат допомагає тільки в перші два-три дні після захворювання на грип, але коли людина в критичному стані – ним зовсім не лікують. Бо якщо грип перейшов у пневмонію, то «Таміфлю» не дає жодного результату. Принаймні так мені казали лікарі.

Чого сьогодні бракує в лікарнях Львова?

Звісно, що потрібно більше коштів, сучасне медичне обладнання… Це проблема не сьогоднішнього дня, не сьогоднішньої епідемії.

Гадаю, зараз тисячі людей скажуть, що вони не хочуть безкоштовної медицини. Такої як в Україні – точно. Проте держава каже нам: «Ні, ні, тільки безплатна медицина». Візьмімо елементарне – жінка йде народжувати. Скажіть, хіба хтось колись не платив, маю на увазі, неофіційно? Тобто ми й так платимо, але така плата нам вилазить боком.

Ми навіть не можемо ввозити медичне обладнання з-за кордону, бо воно в нас не ліцензоване. Потрібно виходити по інстанціях.… Без хабара нічого не можна зробити.

А якщо надходить гуманітарна допомога, то теж потрібне ліцензування?

Та нам такої гуманітарної допомоги ніхто не дає. Слава Богу, ліцензія на марлеві пов’язки не потрібна.

Зарплата медикам має бути зовсім інша.. Подивіться сьогодні на того лікаря!.. Ви б працювали за тисячу гривень?!

Що місто отримало з 50 мільйонів гривень, які уряд виділяв на протидію епідемії свинячого грипу ще навесні?

Я про ці гроші взагалі не чув. Ні, нічого.

Скільки сьогодні прийшло коштів з резервного фонду?

Прем’єр-міністр доповіла, що на Львівську область виділено 10 мільйонів гривень. Скільки саме перепаде Львову, не знаю. Ми чітко сказали, що для міста потрібно 7,5 мільйона. Це на медикаменти й на додаткову зарплатню людям, котрі працювали в екстремальному режимі. Нам бракує тридцяти карет швидкої допомоги, діагностичного обладнання...

А що змінилося від початку епідемії за рівнем забезпеченості лікарень усім необхідним, адже глава уряду відвідала Львів?

Нічого абсолютно не змінилося. Ми ж не маємо радикального покращення з медикаментами чи обладнанням. Так, справді прем’єр-міністр подарувала нам декілька апаратів штучної вентиляції легень. Це дуже корисно, але це крапля в морі. Та й за це дякуємо.

Апаратів штучної вентиляції нам начебто вистачає, але знову ж таки вони є іноземного виробництва та нашого. Звісно, що іноземного – кращі. Наприклад, в дитячих лікарнях ми ставимо тільки імпортні. Різниця колосальна...

Зараз представники Всесвітньої організації охорони здоров’я перебувають на Львівщині. Що вони кажуть?

Я розмовляв з керівником обласного управління охорони здоров’я, він сказав, що представники ВООЗ задоволені нашими діями – включно з першого дня.

Чи не здається вам, що епідемію грипу занадто політизували?

Ми зараз – у фазі виборів Президента, яка потім плавно перейде у вибори до місцевих рад, а далі – до парламенту. Тому будь-яка річ буде політизована.

Розмовляла Оксана Климончук