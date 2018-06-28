Хто очолить уряд при новому Президенті?

За Конституцією України, обрання Президента і формування нового уряду жодним чином не пов’язані між собою. Главу держави обирає народ прямим голосуванням, прем’єр-міністра – висуває парламентська коаліція, яка утворюється після виборів Верховної Ради. Проте чимало експертів ставлять у залежність склад майбутнього Кабінету міністрів від результатів президентських виборів 2010 року. Із реальних кандидатів нещодавно на цю тему висловлювався лише Янукович. Натякав на Тігіпка чи Яценюка... Хто ж стане прем’єр-міністром за нового Президента. Це питання ми адресували експертам.

Сергій Соболєв, БЮТ:

ПЕРЕМОГА ЯНУКОВИЧА НЕ ОЗНАЧАЛА Б ЗМІНУ ПРЕМ’ЄРА

Навряд чи після виборів Президента в нас буде інша парламентська більшість, ніж та, яка є сьогодні у Верховній Раді. Це якщо переможе Юлія Володимирівна...

Хто буде прем’єр-міністром? Це питання двостороннього характеру, його неможливо вирішити без консультацій між ВР і Президентом, тому воно питання трохи передчасне. Усе залежить від багатьох факторів. Єдине, кого більшість не запропонує при Президенті Тимошенко, – це Януковича та його команду. Це я можу гарантувати. Узагалі, як на мене, це не обов’язково має бути кандидатура з депутатів. Не називатиму конкретних імен, оскільки це питання має бути адресоване і коаліції, і Президенту...

Чи будуть нові парламентські вибори? Гадаю, наша країна вже наїлася строковими, достроковими і “післястроковими” виборами.

Гадаю, у разі перемоги того ж Януковича почнуться процеси, які ми вже спостерігали в минулому парламенті, тому він і був розпущений. Це спроби залякати, перекупити, створити іншу коаліцію – під інші принципи.

Прем’єр Юля за Президента Януковичу – теж виключено. Проте є один момент: вибори Президента аж ніяк не означають зміну прем’єра. Зміна прем’єра можлива тільки тоді, коли прем’єр стає Президентом. Бо уряд подає у відставку тільки перед новообраним парламентом, а не перед новообраним Президентом. Тому я не здивуюся, якщо в разі гіпотетичного обрання Януковича Президентом, буде опозиція в парламенті, яка матиме більшість голосів проти нього.

Коли я кажу, що Тимошенко не буде прем’єром, то маю на увазі, що вона не буде прем’єром в уряді, який формуватиме Янукович.

Водночас Янукович Президент – це дуже гіпотетично звучить... Важко собі уявити, як двічі судима людина керуватиме європейською країною.

Олександр Єфремов, ПР:

НІ З ЮЩЕНКОМ, НІ З ТИМОШЕНКО ПР ПЕРЕГОВОРІВ НЕ ВЕДЕ

Якщо Янукович буде Президентом, то важко гадати, хто очолюватиме уряд. Давайте доживемо...

Прем’єр Юлія Тимошенко при Януковичі – це маячня якась. Ми жодних переговорів з цього питання ні з Ющенком, ні з Тимошенко не ведемо.

Чи ініціюватимемо нові парламентські вибори? Це залежить від ситуації, яка складеться у ВР. Як на мене, було б логічно, якби в парламенті під нового Президента було сформовану нову більшість. Якщо більшості не буде, то саме життя змусить нас вирішувати це питання...

На сьогодні мені зрозуміло одне – в Україні потрібно завершити політичну реформу, яка розпочалася й зупинилася на півдороги. Яка вона буде? Це вже вирішуватиме новий Президент і нова політична сила.

Михайло Погребинський, політолог:

НЕ ВІРТЕ СЛОВАМ – ЩО НІБИТО ТИМОШЕНКО НЕ БУДЕ ПРЕМ’ЄРОМ ПРИ ЯНУКОВИЧІ

Якщо другий тур закінчиться з невеликим розривом, то це дасть підстави шукати компромісне рішення щодо створення більшості за участю переможця та переможеного. Це означає, що в парламенті буде створено нову широку більшість. Це був би найкращий варіант, оскільки люди вже втомилися від безкінечної боротьби всіх проти всіх. Це один з варіантів.

Але якщо новообраний Президент не матиме більшості, то, звісно, йому буду потрібні нові парламентські вибори, аби мати хоч якийсь вплив на уряд. Тому він працюватиме на дискредитацію цього складу парламенту й шукатиме шляхи для проведення дострокових виборів. Наприклад, організує постійне блокування...

Ви не слухайте, що зараз кажуть лідери президентський виборів, – мовляв, не буде прем’єра Тимошенко при Президенті Януковичу чи навпаки. Це природно, що вони так кажуть. Наша політична культура зобов’язує до такої “демонстрації ворога” (іншої політичної культури немає).

Я особисто, наскільки зможу, переконуватиму, що іншого виходу, ніж шукати компроміс між тими, що є, немає. Бо новий склад парламенту, я б сказав, буде не зовсім прогнозований... Він може бути поганий навіть для самих ініціаторів перевиборів.

Ксенія Ляпіна, НУ–НС (“За Україну”):

ЦЕ БУДЕ НЕДОПРЕМ’ЄР, НЕДОБІЛЬШІСТЬ, НЕДОВИЗНАЧЕНІСТЬ...

Нагадаю, що ми обираємо не царя, а Президента, у межах його сьогоднішніх конституційних повноважень. Президент не визначає кандидатуру прем’єр-міністра.

Чи можна якось переформатувати сьогоднішні пазли в парламенті, які ніяк не складаються? Моя відповідь як реального політика – ні, не можна. Так і буде: недопрем’єр, недобільшість, недовизначеність, тобто потрібно розпустити сьогоднішній склад ВР. Проте я не переконана, що це так просто. У 2008 році Президент Ющенко намагався це зробити, у нього були всі конституційні підстави, проте йому це не вдалося.

Наївні ті, хто думає, що президентські вибори допоможуть вийти з політичної кризи, із цього тупика. На жаль, докорінно вони нічого не змінюють. Вони лише здатні суттєво вплинути на нашу зовнішньополітичну та світоглядну орієнтацію: повести нас під московську імперію чи все-таки під Європу. Але це стратегічні напрямки, а в тактичному сенсі нічого не вирішиться президентськими виборами. Мені дуже шкода, що всі кандидати грають м’язами і не дають виборцям чесної інформації.

Олесь Доній, НУ–НС, (“Народна самооборона”):

ЯКЩО ПЕРЕМОЖЕ ЯНУКОВИЧ, БУДЕ ШИРКА, ЯКЩО ТИМОШЕНКО – ВОНА НЕ ЗАХОЧЕ ДІЛИТИСЯ ВЛАДОЮ

Очевидно, що переможець спершу намагатиметься обійтися малою кров’ю і на хвилі власної перемоги скористається конформістськими настроями частини еліт, яка завжди орієнтується на лідера. Таким чином буде можливість переформатувати парламентську більшість. Мова може йти як про окремі фракції, так і про окремих депутатів.

У разі неуспіху цього плану, доведеться влаштувати перевибори, бо в будь-якому випадку для нового Президента буде потрібна більшість. Це стосується як Януковича, так і Тимошенко. Правда, Юлії Володимирівні дещо легше, бо формально вона вже спирається на сяку-таку більшість.

Для Януковича було б логічно пропонувати на прем’єра когось не з антагоністів. Недаремно спливають такі прізвища, як Тігіпко, які б додали якоїсь “коаліційності” такому уряду.

Та спочатку в разі перемоги Януковича йому все одно доведеться працювати з урядом Тимошенко. І тоді б був підходящий момент говорити про створення широкої коаліції. Принаймні такий варіант – створення широкої коаліції – мені видається імовірнішим, ніж пошук дрібних союзників.

У разі перемоги Тимошенко шансів створення широкої коаліції набагато менше, бо вона не захоче ділитися владою. Сумніваюся, що при Тимошенко хтось може стати прем’єром із союзників, не кажучи вже про опонентів.

Опитала Ксеня Лесів