Доля виборів вирішуватиметься на Донбасі?

На думку більшості політологів, основна боротьба за виборця на цих президентських виборах розгорнеться у двох регіонах: на заході країни – між колишніми помаранчевими соратниками, і в центрі - між учасниками другого туру. Схід і південь країни, особливо Донбас, - традиційно вважалися вже «поділеними»...

Донбас уже кілька років звично вважали електоральним заповідником Віктора Януковича. У Донецькій та Луганській областях довгий час не могли закріпитися представники жодної політичної сили, за винятком Партії регіонів і комуністів. І контингент виборців тут не найпростіший, і готовність обговорювати проблеми регіону політики демонстрували далеко не завжди. Наприклад, комуністи, які не зуміли запропонувати жителям Донбасу нічого, окрім покритих мохом ідеологічних конструкцій, втратили колишню популярність. «Наша Україна» навіть після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах поводилася на Донбасі так, наче чекала проведення горезвісного партійного з`їзду в жовтні 2003 року. Блок Юлії Тимошенко - що позиціонується як найбільш «універсальна» політична сила серед загальнонаціональних лідерів - на Донбасі довший час робив ставку на маргінальних націонал-патріотів. Як результат, представники БЮТ у Донецькій області фінансувалися. «регіоналами». І служили - їм же.

Сьогодні вся вертикаль влади в Донбасі контролюється Партією регіонів. І вона вже давно не відчуває конкуренції в регіоні, який Леонід Кучма свого часу віддав на відкуп місцевим ФПГ в обмін на лояльність до нього. І все це на тлі нагнітання псевдопатріотичних настроїв неприйняття чужаків, замішаних на страху людей і чиновників. Експерти неодноразово підкреслювали, що тих, хто хоче завоювати серце Донбасу, відірвавши його шматочок у «регіоналів», треба робити ставку на місцевих народженців, які вміють використовувати всі особливості «унікального донбасівського характеру».

До недавнього часу ніхто з учасників президентських перегонів - конкурентів Януковича - особливого інтересу до Донбасу не виявляв, вважаючи за краще працювати в комфортніших, спокійніших областях. Тактика хороша для тих, хто, в принципі, й не збирався вигравати. І тому логічно було чекати активізації від Юлії Тимошенко, яка займає друге місце у президентських рейтингах: для неї має значення кожен голос у базових регіонах, і перемогти, на думку політтехнологів, вона зможе тільки за рахунок збільшення кількості прихильників на Сході й Півдні. Зрозуміло, що ціна успіху на Донбасі досить висока: тут проживає близько 15% українських виборців, які з року в рік демонструють високу політичну активність.

У БЮТ відповідальною за Донбас, як відомо, була призначена «місцева», депутат ВР Наталія Королевська. Це призначення, про яке було оголошено у середині листопада, - крок очікуваний. Більш того, він чітко відповідає рекомендаціям експертів: призначити «свою» для регіону людину. Тепер Королевська мусить на ділі довести, що вона здатна відібрати у Януковича голоси в регіоні на користь Тимошенко. Поки що зроблено тільки перші, за оцінками тих самих експертів, правильні, кроки.

Днями пані Королевська запропонує землякам програму розвитку регіону «Новий Донбас». Прагматичний і практично позбавлений ідеологічних наворотів документ, ймовірно, повинен мобілізувати в першу чергу молодих і небайдужих жителів Донбасу.

Новина про призначення Королевської керівником виборчого штабу Юлії Тимошенко на Донбасі змусила помітно нервувати місцевих «регіоналів». Спочатку соратники Віктора Януковича зустріли звістку про вступ Королевської на відповідальну посаду з погано приховуваною поблажливістю, то буквально за декілька днів поширили заяву про те, що БЮТ збирається робити ставку на адміністративний ресурс. Наступним етапом стала хвиля компромату, яка хлинула в місцеві комунальні ЗМІ. Якось несолідно виходить - як для політичної сили що не тільки називає себе найчисленнішою в країні, але й має у своєму розпорядженні всю повноту влади в Донбасі.

До дня голосування - 17 січня 2010 року - залишається трохи більше місяця. Судячи з усього, Донбас якщо не стане місцем вирішальної сутички між Януковичем і Тимошенко, то, як мінімум, істотно вплине на остаточний розклад сил. Не виключено також, що представники інших політичних сил теж захочуть збільшити свою присутність у регіоні. Як говорив персонаж одного відомого твору: «Лед тронулся».

Чи зуміє Королевська хоч якось вплинути на електоральні симпатії на Донбасі? Чи вдалим у принципі було кадрове рішення щодо непростого для Юлії Володимирівни регіону? На ці запитання відповідають експерти.

Віктор Небоженко, політолог: КОРОЛЕВСЬКА ЗДАТНА ПОЛІТИЧНО ВИЖИТИ В ПРОМЕНЯХ ТИМОШЕНКО

Тимошенко не щастить на хороші кадри. У її променях мало хто політично виживає, люди зазвичай сидять у її тіні. У тіні Тимошенко найбільше скупчується друзів і ворогів. У цьому випадку, Королевська рідкісне виключення. І дуже правильно використовувати своїх соратників на регіональному напрямку, оскільки призначення людей у регіони - одне з найслабших місць БЮТ.

Тому Наталія Королевська, яка родом з Луганщини, зараз абсолютно на своєму місці. Важко розраховувати на те, що вона змінить ситуацію в регіоні. Але коли молоді, перспективні політики й бізнесмени відкрито стають на бік певної політичної сили, в даному випадку на сторону Тимошенко, то це сприятливо впливає на громадську думку. Навряд чи варто очікувати кардинальних зрушень настроїв у регіоні - це, нагадаю, найважчий для БЮТ регіон. Але корисно вже те, що Королевська відкрито займається виборчою кампанією і робить усе, щоб результати були кращими. Тому її призначення - це правильне рішення і Юлії Тимошенко, і самої Королевської.

Віталій Бала, соціолог: НЕ ДУМАЮ, ЩО ДОНБАС МОЖЕ КОМУСЬ НАЛЕЖАТИ

Донецька область - непростий регіон. Хоча не вважаю, що можна говорити про те, що цей регіон чийсь, що він в принципі може комусь належати. Нагадаю, що до 2004 року серйозні позиції там мали комуністи. Але в ідеологічній площині Партія регіонів змогла там серйозно засвітитися: їм вдалося втовкмачити людям, що вони захисники інтересів і що вони виступають проти «насильницької українізації». Думаю, якщо в ідеологічній і соціально-економічній сфері БЮТ зробить зважені кроки, то це може дати серйозний результат.

Можна говорити, що Тимошенко зробила конкретні кроки для поліпшення рівня життя в регіоні. Закони про підвищення престижності шахтарської праці, програми з реформування вугільної галузі можна вважати першим кроком.

Сподіваюся, що в майбутньому і Президент України, і парламентські партії під час передвиборчої боротьби будуть рівно представлені по всій країні, без різких електоральних сплесків. Думаю, призначення в регіон Королевської - вдалий вибір. Вона звідти родом, молода, амбітна, може і хоче вчитися. Вона вже зараз демонструє прогрес у порівнянні з собою більш раннього періоду. І якщо вона серйозно займатиметься питаннями регіональної політики, то зможе ефективно працювати в Донецьку.

Антоніна Плай