Стабілізєц: куди йдуть гроші зі Стабілізаційного фонду

Вистачило року, аби СФ перетворився з резервуару коштів для реалізації проектів загальнодержавного значення на кишеньковий фонд одного з кандидатів у президенти...

«Втілення ідеї здебільшого перетворюється на її пародію». Здається, цей вислів належить Гете.

Влучніше не скажеш про український Стабілізаційний фонд. Задумувався він із благородними й подвижницькими намірами, що були прописані в першому антикризовому» законі «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31 жовтня 2008 року.

Насамперед передбачалося, що кошти, закумульовані в цьому фонді, спрямовуватимуться на «кредитування або співфінансування довгострокових інфраструктурних, інвестиційних та інноваційних проектів загальнодержавного значення». Поруч – не менш важливі напрями на кшталт «здешевлення кредитування проектів малого та середнього бізнесу, зокрема таких, що впливають на підвищення рівня зайнятості населення».

Стабілізаційному фонду (СФ) вистачило року, аби перетворитися з резервуару коштів для реалізації проектів загальнодержавного значення на кишеньковий фонд одного з кандидатів у президенти. Він нагадує торбу, з якої Снігуронька, подорожуючи по регіонах, виймає цяцянки щоразу, коли потрібно сподобатися аудиторії. Снігуронька працює соло, оскільки Дідів Морозів вона вважає відпрацьованим матеріалом.

Інша річ, що ця торба напівпорожня, оскільки спонсори зайняли вичікувальну позицію. Судячи з останніх опитувань серйозних соціологічних фірм (а не бульбашок-одноденнок), у Діда Мороза таки є шанси перетворити Межигір’я на президентську резиденцію.

У розпорядження УНІАН потрапив Звіт про використання коштів СФ станом на 1 листопада 2009 року. П’ятого лютого ц.р., виступаючи у Верховній Раді, прем’єр-міністр наголосила (цитуємо за «Урядовим кур’єром від 6.02.2009): «За результатами переговорів із зарубіжними партнерами нещодавно створений СФ буде наповнено. Він становить понад 21 млрд. грн. і буде спрямований винятково на видатки розвитку».

Що ж до його наповнення констатуємо: за десять місяців 2009 року до нього надійшло з різних джерел 3 млрд. 766 млн. грн., до яких додано ще перехідний залишок близько 4 млрд. грн. з осені 2008 року. Касові видатки станом на 1.11.09 становили 7 млрд. 829 млн. грн. Як бачимо, СФ «наповнений» від сили на третину. І це на краще, враховуючи як ці кошти витрачаються.

Отже чи справді «винятково на видатки розвитку» спрямовувалися кошти СФ?

10 млн. грн. витрачено «на завершення капітального ремонту й придбання обладнання для лікувального корпусу №2 клінічної лікарні «Феофанія». Безперечно, забезпечення комфортних умов лікування слуг народу є магістральним напрямом економічної стабілізації.

13 млн. грн. на «керівництво та управління у сфері митної справи та розбудову й модернізацію митної системи» також є пріоритетними «антикризовими видатками» видатками. Як і 4,.5 млн. на ремонт приміщення Верховного Суду і ще 3 млн. – на ремонт споруди, у якій працює українська Омбудсвумен – і також за рахунок коштів СФ.

5 млн. – на «оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу». Це добре і правильно, але чому саме дітей працівників цієї галузі, а не, скажімо, легкої промисловості, і чому саме за рахунок Стабілізаційного фонду?

Національний університет державної податкової служби отримує 9 млн. грн. «на створення та підготовку об’єктів інфраструктури» – під соусом Євро-2012.

Забезпечення «охорони приміщень державних архівів, бібліотек, музейних закладів і національних заповідників» (13 млн. грн.) – чому за рахунок СФ?

І навіть маленьке селище Михайлівка Запорізької області отримує свою дещицю зі Стабілізаційного фонду на відзначення свого 200-річчя.

Звичайно, ці мільйони тьмяніють на тлі мільярдів (близько чотирьох, або майже половина всіх видатків СФ), що були спрямовані (і продовжують спрямовуватися щомісяця) із СФ на заробітну плату гірникам державних шахт, за прихильність яких прем’єр веде жорстку електоральну боротьбу з Партією регіонів. А ті кошти, котрі ще встигнуть надійти до СФ у листопаді-грудні, будуть переважно витрачені на «безоплатне оформлення та видачу громадянам України державних актів на право власності на земельні ділянки» – такий рядок уже заведено в СФ. Особиста видача актів селянам прем’єром – один із PR-ходів її передвиборчих поїздок по регіонах(село Сінгури на Житомирщині, Кагарлик і Васильків на Київщині, Сєвєродонецьк на Луганщині, далі буде).

Стабілізаційний фонд настільки сподобався урядові, що його передбачили і в проекті бюджету на 2010 рік, і навіть у контроверсійному проекті Бюджетного кодексу.

Якщо є такий, з дозволу сказати, Стабілізаційний фонд, то навіщо взагалі бюджет?

Станіслав Голубенко