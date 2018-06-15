Віхи тижня: президентська «коректність», прем'єрська «звітність» і спікерська «самовідданість»

Між закликом Віктора Ющенка вести виборчу кампанію коректно і новою порцією звинувачень на адресу опонентів не минуло й тижня. Юлія Тимошенко звітувала про урядові успіхи за кожної слушної нагоди. Володимир Литвин задушевно пропонує прийняти бюджет-2010 і закон про вибори у Верховну Раду за відкритими списками.

Новорічні свята збили напруження політичної боротьби. Хоча президентська кампанія вийшла на фінішну пряму, багато претендентів на вищий державний пост ведуть кампанію формально, просто відбувають номер. У інших не вистачило сили і ресурсів – Арсеній Яценюк почав «демобілізацію» співробітників виборчого штабу за два тижні до дня голосування, і вельми сумнівно, що цей процес позитивно вплине як на його прихильників, так і на підсумковий результат лідера «Фронту змін». Зате Арсеній Петрович в новорічному зверненні з`явився перед співгромадянами без краватки, практично повернувшись до образу інтелектуала і висловив надію на прихід не тільки нового року, але і нової ери.

Треба сказати, що скласти конкуренцію в телевізійному новорічному зверненні Президентові Ющенку зважилися далеко не всі офіційні учасники президентської кампанії. Найбільш ефектно це зробила Юлія Тимошенко, яка вийшла в новорічну ніч на Майдан у компанії зі співаками, які підтримують її у змаганні за пост глави держави. Юлія Володимирівна намагалася поєднати амплуа масовика-витівника і чиновника, який доповідає про виконану роботу. Вийшло дещо сумбурно, зате тема вкраденого у держави «Міжгір’я» цього разу не звучала. Мабуть, це був новорічний подарунок Вікторові Януковичу. Той записав телепривітання на тлі Києво-Печерської Лаври, наче демонструючи, що не збирається відновлювати політичні відносини з лідером БЮТ. Володимир Литвин і Сергій Тігіпко, хоч і різними словами, висловили впевненість у незмінній мудрості українського народу.

Віктор Ющенко виступив на тлі Софії Київської, напевно, раніше обкатаний майданчик біля Маріїнського палацу, його команда визнала нефартовим. Віктор Андрійович останнім часом виступає динамічно, ось і цього разу закликав українців сміливо йти вперед і позбутися залежності від гнітючої інформації. Звитяжний оптимізм Ющенка спирається, мабуть, на якісь приховані резерви, широкій громадськості невідомі. Глава держави вразив співвітчизників своєю непослідовністю: в кінці 2009-го він закликав опонентів до коректного ведення виборчої кампанії, а вже на початку січня 2010-го назвав Тимошенко і Януковича «московським проектом», а лідера БЮТ – власницею найбільшої офшорної компанії на Кіпрі. Не виключено, що після завершення виборчої кампанії Ющенку доведеться в суді відповідати не тільки за свою словесну нестриманість. Шеф юридичного департаменту БЮТ Андрій Портнов, про якого Віктор Андрійович під час зустрічі з виборцями висловився, що той, мовляв, має проблеми із законом, пообіцяв добитися відновлення кримінальної справи про розкрадання в банку «Україна».

Прем`єр в останні дні 2009 року намагалася донести до виборців декілька важливих месиджів. Перший – проти неї бореться решта всіх претендентів на президентське крісло, але Юлія Володимирівна «відповідає за країну» і не збирається відмовлятися від цієї почесної ноші. Парламентська більшість заробила чимало невтішних слів з вуст прем`єра, хоча її не залишає упевненість, що відразу після виборів Верховна Рада запрацює як треба. Тимошенко вголос висловила стурбованість тим, що Віктор Янукович у разі приходу до влади може вкрасти стратегічний запас газу України, і так і не змогла відповісти, скільки коштує оренда її «скромного житла» в елітній Конча-Заспі.

Мабуть, у штабі БЮТ спостерігають тривожні симптоми електоральної ситуації, тому в рейд обласними й районними центрами Західної України вирушив «штрафник» в ранзі міністра Юрій Луценко. Лідерові «Народної самооборони» після численних «подвигів» нічого не залишається, окрім як агітувати за принципом «тільки не зек». Правда, надміру схильний до імпровізацій Юрій Віталійович норовить додати процесу агітації зайвої барвистості, не узгодженої з леді Ю. В результаті йому довелося дезавуювати виявлену ним упевненість, що при президентові Тимошенко прем`єр-міністра в країні не буде.

Тим часом Володимир Литвин гарантує, що в країні не буде продажу землі. Принаймні, поки живий Володимир Михайлович. Він, до речі, кокетливо натякає, що не збирається балотуватися в наступне скликання Верховної Ради, так що у разі чого ухваленню рішення про продаж землі завадити не зможе. Але поки Литвин озброєний повноваженнями голови Верховної Ради, він пропонує перед другим туром президентських виборів прийняти закон про парламентські вибори за відкритими списками і затвердити Державний бюджет-2010. Шкода, що в прийнятті цих рішень окрім спікера зацікавлені одиничні слуги народу.

Несподівано лояльним до України виявився «Газпром». У Москві без зайвих емоцій оголосили ціну газу в першому кварталі 2010 року і навіть припустили, що ймовірність штрафних санкцій мінімальна. Схоже, російська енергетична монополія на нинішньому етапі гратиме роль «доброго слідчого». Ось і Юлія Тимошенко божиться, що в році, що почався, ціна газу для жителів і теплокомуненерго не зміниться. Її б слова – та Міллеру у вуха.

Євген Магда