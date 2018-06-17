Голова комітету виборців: Фальсифікатори шукають більш витончені механізми

Те, що відбулося, не прикрашає наше ЦВК... Процес виборів серед ув’язнених контролюють авторитети й злодії в законі, а не адміністрація...

На запитання УНІАН відповів Олександр Черненко – голова Комітету виборців України, організації, яка протягом п’ятнадцяти років уважно спостерігає за процесом народного волевиявлення в Україні.

Олександре, експерти та спостерігачі зробили висновок, що перший тур виборів в Україні пройшов плюс-мінус чесно. Ви поділяєте цю оцінку?

Ті небезпеки фальсифікацій, на які ми очікували, не справдилися. Поодинокі випадки, коли з дільниць виносилися чисті бюлетені, були. Але це не набуло масового характеру. Водночас такий спокійний характер першого туру не означає, що ймовірні небезпеки знімаються з порядку денного. Думаю, що якісь технології маніпулювання випробовувалися на першому турі як пілотні проекти. І гадаю, у другому турі такі речі будуть застосовуватися.

Які саме технології ви маєте на увазі?

Це і підкуп виборців, і каруселі, і зрив виборів на окремих дільницях, де є очевидною підтримка одного з кандидатів. На тих дільницях зриватимуться вибори. Шляхи для зриву можуть бути різні.

Також не виключено, що проштамповуватимуться бюлетені, де навпроти якогось із кандидатів значитиметься: “Вибув”. Такі випадки зафіксовано в першому турі в Сумській області з Анатолієм Гриценком, а також у Миколаївській і в Донецькій областях з іншими кандидатами. Це спрямовано не так проти кандидата, як для того, щоб зіпсувати бюлетені, щоби вчасно не розпочати голосування.

Як ілюстрацію можу навести зрив виборів у 91-му окрузі – через відсутність кворуму на дільниці. Це коли певний кандидат відкликає своїх представників, перекуповує представників іншого кандидата й комісія просто не може зібратися, аби розпочати голосування. На таких дільницях вибори можуть визнаватися недійсними.

Знову ж таки, цього разу ми не побачили фальсифікацій під час голосування на дому, але це тому що загальна картина по Україні була більш-менш у межах загальноприйнятої – три відсотки “надомників”. Але були дільниці, де кількість таких виборців зашкалювала. І тому я не виключаю, що голосування на дому як технологія застосовуватиметься під час другого туру. Щодо норми закону, який дає змогу включати людей у список виборців у день голосування... У першому турі до списку включали тих людей, хто мав голосувати. Але в принципі проконтролювати процедуру важко. І думаю, під час другого туру це може стати механізмом для фальсифікації. Звичайно, підкуп буде. Це робитиметься заздалегідь – у селах, у гуртожитках.

Під “каруселлю” ви маєте на увазі технологію, коли людина на вході отримує заповнений бюлетень, кидає його в урну, а виносить свій чистий і віддає “кому слід”?

Так, але цей спосіб – позавчорашній день. І я не бачив, щоб це було масовим явищем.

Як ви прокоментуєте той факт, що ув’язнені у своїй більшості проголосували не за Януковича, а за Тимошенко?

Якщо раніше, у 2004 році, голосування контролювалося керівництвом пенітенціарних заходів, то 2007 рік показав, що процес виборів серед ув’язнених контролюється авторитетами й злодіями в законі. Адміністрація у вибори практично не втручається. Хоча знаю, що у виборчих штабах були певні програми передати чай та цигарки ув’язненим, аби задобрити їх. Але таких виборців усього якась тисячна частка від загальної кількості. Якщо навіть вони всі проголосують за когось одного, то не думаю, що це вплине на результати виборів.

Виходить, що нарешті наші політики злізли з дерев, припинили вночі відкривати урни для голосування, фальсифікуючи результати, тиснути на людей, робити відверті злочини. Ще не Європа, але вже прогрес?

Система тиску працювала і була результативна, коли і міліція, і адмінресурс, і гроші діяли разом. Зараз у кожного кандидата свій адмінресурс. Коли в однієї особи і влада, і гроші, а в другого – трохи грошей, це не зіставно. Коли в країні є свого роду режим демократії і і кожного є свій власний адмінресурс, то кандидати вже діють не катком, а більш технологічно. Конкурентне середовище змусило політиків шукати не такі брутальні, більш витончені механізми.

Але їм також можна протидіяти. Наприклад, знаю, що в деяких гуртожитках студентам обіцяли гроші, якщо вони принесуть фото бюлетеня в мобільному телефоні, де буде сфотографовано, що вони проголосували за певного кандидата. Але студенти вже “продвинуті”. Один, наприклад, може проголосувати, щоб заплатили. А потім розіслати всім фото свого бюлетеня, аби люди проголосували, як хочуть, але продемонструвавши “фальшиве” фото, взяли гроші.

Ще є методи уникнення фальсифікації. Це коли береться прозора обгортка, скажімо, від цигаркової пачки, на ній ставиться галочка, обгортка прикладається до бюлетеня навпроти конкретного кандидата, фотографується, потім обгортка викидається, і виборець голосує, як хоче. На будь-яку технологію є антитехнологія...

Поясність оцю незрозумілу ситуацію з грузинськими спостерігачами. Проти них явно виступали представники Партії регіонів. Але чим саме вони могли становити небезпеку для комісій Януковича на Донеччині і як допомогти БЮТ?

Чим більше спостерігачів – будь-яких, – тим демократичніший виборчий процес. Дуже часто міжнародні спостерігачі, навіть коли вони просто присутні на дільницях, певним чином, психологічно впливають на членів комісії.

Гадаю, бютівці не змогли “закрити” виборчі комісії на Донбасі. Бо що би там не казали, місцеві спостерігачі певним чином залежні від місцевої влади. А грузини – люди не з космосу, навіть не з Західної Європи. Грузини знають мову, розуміють технологію, вони проходили через нечесні вибори, і могли б бути ефективними.

Нагадаю, понад триста грузинів, яких не пустили, уже були у Донецькій області на виборах 2007 року й дуже часто запобігали серйозним порушенням. Очевидно, пам’ятаючи досвід 2007-го, у штабі Юлії Тимошенко вирішили попросити спостерігачів повторити цю роботу. Але їх ще на етапі реєстрації відсіяли. Мовляв, це грузинський спецназ...

Але ніяких інцидентів там не було, окрім побиття грузинського журналіста. Усе пройшло більш-менш спокійно. Прогнози Партії регіонів не справдилися, ніяких грузинських бойовиків не було. Наскільки мені відомо, там була частина людей з органів внутрішніх справ. Якби їх завозили з метою провокації, то вони б мали місце.

Те, що відбулося, не прикрашає наше ЦВК. Вони ж відмовили в реєстрації навіть голові грузинського Центвиборчкому і депутатам парламенту. Відмовили, незважаючи на те, що приїзд у гості колеги з ЦВК на вибори до сусідньої країни – це нормальний досвід, традиція. А коли тупо не реєструють – ну що тут скажеш?..

У ЦВК нині вісім членів орієнтовано на Януковича (з чотирнадцяти наявних, має бути п’ятнадцять). Яку роль відіграє склад ЦВК на цих виборах?

Так, є восьмеро людей, які приймають рішення синхронно. Ці рішення є сумнівними з точки зору законодавства. А на виборах Центвиборчком відіграє більш як вирішальну роль.

І хоча в Партії регіонів там більшість, опоненти Януковича можуть заблокувати засідання. Головує на засіданні або голова ЦВК, або його заступники. Ані Шаповал, ані Усенко-Чорна чи Магера до більшості Януковича не входять. Тому, з одного боку, Януковича у ЦВК має більшість, з другого – є керівництво, лояльне до іншого кандидата, яке має блокуючий пакет. Тому можливе серйозне протистояння.

Зараз усе події відбуваються навколо того, аби завести нового члена ЦВК. Його присутність може порушити баланс – якщо він буде лояльний до Януковича (а без голосування ПР у Верховній Раді не вистачить голосів призначити нового члена). Наскільки мені відомо, ведуться неоднозначні переговори з Шаповалом – щоб він тримав нейтралітет... Якщо Шаповал плюс ще один член додадуться до більшості Януковича, тоді ЦВК зможе збиратися й оголошувати результати виборів, незалежно від того чи захочуть цього члени, які дивляться в бік іншого кандидата.

Добре це чи погано – буде видно. Уявіть ситуацію, якщо ЦВК роздрібнене… Якщо справді вибори пройдуть більш-менше нормально, а ЦВК не зможе встановити результат тільки тому, що члени ЦВК не приходять на засідання… Усе залежатиме від того, як пройде другий тур виборів.

При мінімальному розриві кожен з кандидатів говоритиме про свою правоту.

БЮТ галасує, що зміни до закону про вибори дають змогу маніпулювати волевиявленням. Але ж у липні 2009 року фракції БЮТ та “Регіонів” цей закон приймали. Як кажуть, бачили очі, який закон приймали, – тепер насолоджуйтеся…

Абсолютно згоден. Усім експертам ці проблеми були очевидні ще в липні, коли закон розглядався. Ми говорили про це на всіх круглих столах. Нам у відповідь казали: та ні, цей закон приймається, щоб Президент не сфальшував вибори.

А зараз вони скасовують уночі рішеннями судів те, що понаприймали в авральному порядку. (Уночі з 16 на 17 січня суд ухвалив рішення про заборону голосувати на дому без медичної довідки та не вніс обмеження щодо включення виборців до списків. – Авт.). І це ще більше заплутує виборців.

Ще на етапі прийняття закону у тому ж БЮТ були Андрій Шевченко, Сергій Подгорний, які вносили нормальні поправки, намагаючись дезавуювати ті зміни, про які Портнов з Лавриновичем домовилися... Домовилися та обдурили самих себе...

І як поводилися дільничні комісії? Чим вони керувалися під час першого туру – законом чи рішенням судів?

Люди були дезорієнтовані. Особливо дискусійною була норма щодо можливості – неможливості включення до список виборців у день голосування. Закон каже, що можна, але не розписує механізму до кінця...

ЦВК каже інше, потім його рішення частково скасовується. Частина комісій включала людей у списки, частина – не включала. І це внесло хаос у виборчий процес.

Для нас головне – включати у список тих, хто має право проголосувати. Комісія формально порушує процедуру, але не порушує конституційне право на волевиявлення.

Розмовляла Лана Самохвалова