На нараді з проблем Росії Путін лякав українізацією

У Росії, де бояться «українізації», тобто живого політичного життя, у журналістів одна радість – поїздити по сусідніх країнах, де відбуваються справжні вибори.

Учора перший раз порушила дану собі обіцянку і спробувала дивитися російські новини. Просто мене дуже зацікавило створення так званого Федерального Північно-Кавказького округу на чолі зі "смотрящим" від Кремля віце-прем`єром Олександром Хлопоніним. Ну хіба не цікаво, як Кремль розраховує таким от адміністративно-територіальним рухом тіла вирішити проблеми на Кавказі? А проблеми у них там , як ми знаємо – недитячі. Цікаво було, як Хлопонін обгрунтує створення округу, думала, може, заразом і регіональні лідери на Кавказі висловляться, чи подобається їм бути в одному адміністративному федеральному мішку із столицею в П`ятигорську.

Сиджу, згораю від нетерпіння – подивитися на віце-прем`єра Хлопоніна, а починаються новини сюжетом про засідання Держдуми, присвячене розвитку політичної системи Росії. Така нібито велич, вікторіанська епоха, помножена на кремлівську пиху, квадратний стіл, все таке мармурове. Сидять члени парламентських і (о Господи!) навіть непарламентських партій Росії, регіональні керівники, Кадиров дивиться вниз, напевно, томик Пушкіна на колінах тримає – його ж люблять зняти російські телеканали з томом Пушкіна.

І почалося дійство... Наша політична система хоч і не ідеально працює, оголосив Дмитро Медведєв, – партій стало менше, – але їх вплив збільшився. Дмитро Анатолійович задоволений тим, як представлена «Єдина Росія», але не подобається російському президентові, що комуністів в місцевих органах влади всього два відсотки, представників «Справедливої Росії» – один, а ЛДПР – і того менше. Не до душі Дмитру Анатолійовичу, що всього якась пара фракцій представлена в місцевих органах влади, і захотілося йому поговорити про демократизацію системи, яка все-таки хоч і не ідеально, але працює. Всім присутнім належило слідувати заданій тональності. Але осмілілі представники типу опозиційних партій почали перераховувати свої біди. Комуніст Геннадій Зюганов продовжив: мовляв, комуністів в місцевих органах влади і не буде. «Майже всіх, кого ми висували, викликали, допитали і сказали: світло відріжемо, газ не проведемо, якщо ви пройдете туди». А Сергій Мітрохін, голова партії «Яблуко» сказав про «величезну кількість свідчень про фальсифікацію (виборів в Росії. – Авт.) в Інтернеті, в ЗМІ». Але в результаті у судах, за його словами, оскаржені підсумки виборів, які вимірюються долями відсотка голосів виборців.

Почувши це, Дмитро Медведєв попросив висловлюватись обережніше: «В майбутньому я б запропонував утриматися від огульних звинувачень на адресу виборчої системи: не на адресу порушень, природно, – вони повинні присікатися і каратися, а на адресу самої виборчої системи, тому що це теж різновид правового нігілізму. Ще багато чого потрібно зробити, щоб довіра до виборчої системи, цього найважливішого інституту демократії, стало міцною».

Ось така відбулася «жива і щира» розмова, вінцем якої став вислів прем`єр-міністра Путіна про «недопущення українізації політичного життя».

Як все-таки забавно: російські лідери одного разу вранці прокинулися і зрозуміли, що дві фракції в місцевих органах влади – це недобре. Ну і вирішили виправити репутацію. Вирішили поговорити про це і дати зверху указ на демократизацію, але щоб «без огульної критики системи».

Згадую своє старе інтерв`ю з російським опозиційним політиком Борисом Нємцовим. Коли ми говорили про вибори в Росії, він був категоричний: «У нас в Росії репресивне виборче законодавство. У нас влада може зняти будь-яку партію з виборів без пояснення причин. У нас можуть не зареєструвати списки без пояснення причин і при слухняних судах. У нас вибори без виборів. Формально процедура залишилася, але ніякої інтриги не немає. Тому народ не цікавиться політикою».

Це радикальний Нємцов, а ось більш поміркований Сергій Глазьєв: «У нас немає демократії... У нас парламент – дорадчий орган, а не орган влади, як у вас. І фактично після розстрілу парламенту в 1993 році в Росії створена типова авторитарно-бюрократична держава, де вся влада в руках у однієї людини».

«У Росії парламент - не місце для дискусій», – сказав одного разу спікер Держдуми Борис Гризлов. «Ніякої українізації політичного життя», – в унісон з ним прем`єр-міністр Путін.

Панове, для того, щоб мати українізацію політичного життя, спочатку треба просто народити життя хоч якесь. А його українізація – це особливий привілей, який може бути наслідком вільних і чесних (відносно чесних) виборів. Тому, просимо не хвилюватися. Поки що ви демонструєте безнадійну політичну мертвечину.

Олександра Хлопоніна я таки дочекалася. Але він був лаконічний. Сказав, що округ створили, і це свідчить про підвищення ролі цих територій.

Регіональні лідери не виступали. Напевно, персонал ОРТ був зайнятий українськими виборами. Ну, зрозуміємо їх – про що їм писати... При їх системі, яка працює «не ідеально, але без українізації», тобто взагалі без виборів, у журналістів одна радість – поїздити по сусідніх країнах, де вибори таки відбуваються.

Послухала. Виявляється, Ющенко став Президентом ціною «світової ганьби», Майдан став тим, що пишуть в словнику, просто площею, Бандера (який провів чотири роки в німецьких концтаборах) «підлий калабораціоніст», а Ющенко – «зрадник Росії в питаннях Грузії». Наприкінці, в програму впустили ближнього боярина Віктора Януковича Олександра Єфремова, який теж сказав щось погане про Бандеру.

Я сумно дивилася на це дійство. І подумала: наш Президент Віктор Ющенко сказав, що свобода – це сонце. І оцінити її можна, тільки втративши її. У цьому він не має рації. Оцінити свободу можна, ще і тоді, коли можеш порівняти її з несвободою. І завдяки Росії, ми маємо можливість порівнювати. А, порівнюючи, думаєш: слава Богу, що у нас все по-іншому.

Маша Міщенко