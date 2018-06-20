Віхи тижня. Вибори, таємні домовленості, очікування

Юлії Тимошенко не вдалося ліквідувати відставання від Віктора Януковича, але вона змогла скоротити розрив до розмірів, що відкривають судову перспективу для позовів її юристів. Партія регіонів готується до переговорів про створення нової коаліції. Віктор Ющенко пообіцяв, що українцям буде соромно за їх вибір.

Епопея під назвою «Президентські вибори-2010» близька до свого завершення. Після закриття ділянок для голосування всі екзит-поли зафіксували перевагу Януковича над Тимошенко у розмірі 3-4%. Олександр Турчинов, керівник виборчого штабу прем`єра, закликав не поспішати з підбиттям підсумків, зазначивши, що рано говорити про остаточні результати голосування. Подібне сказала і сама Юлія Володимирівна, наголосивши необхідність боротися за кожен відданий за неї голос.

Виступ Тимошенко примусив припустити, що «плану Б», необхідного для такого масштабного заходу, як президентські вибори, у її соратників не виявилося. Можливо, винуватцями такого проколу стали «регіонали», які змогли за три дні до другонр туру домогтися ухвалення нової редакції закону «Про вибори Президента України». В оновленому документі було відсутнє поняття кворуму, необхідного для ухвалення рішень виборчкомом. В результаті 7 лютого на роботу вийшла переважна більшість членів виборчих комісій, тож говорити про масштабний зрив виборів не доводиться. Соратники Юлії Володимирівни не забули сказати Віктору Ющенку щире «дякуємо» і за горезвісний закон, і за рекордну кількість тих, хто проголосував «проти всіх».

Нагадаємо, що важливий елемент передвиборної боротьби – телевізійні дебати на Першому національному – Віктор Янукович проігнорував. Він мав за краще дозволити Юлії Тимошенко звертатися на всю країну до порожнього місця, але не стати об`єктом її публічних нападок. Українці не одержали очікуваного шоу «Словесне побиття лідера Партії регіонів», а Юлія Володимирівна, схоже, недобрала потрібних рейтингових очок.

У першу неділю лютого виразно повіяло духом другого туру виборів-2004. Ручки із зникаючим чорнилом на виборчих ділянках в різних куточках країни, телефонні провокації з порадами, як краще проголосувати за того чи іншого кандидата, повідомлення про мінування ділянок – все це хоч і не мало системного характеру, але давало зрозуміти, що ставки на виборах дуже високі. Чи варто дивуватися, що на тлі підвищеного напруження один з членів виборчої комісії волів провести першу шлюбну ніч на робочому місці.

Слід сказати, що в готелі «Хайят», де розташувався штаб Тимошенко, настрій був сухо-робочим, натомість як в «Інтерконтиненталі», де організували штаб-квартиру «регіонали», з`їжджалися представники великого бізнесу, розкланюючись з Віктором Януковичем, а соратники Віктора Федоровича вже святкували перемогу. Сам лідер Партії регіонів під час свого першого брифінгу як неофіційний переможець президентської гонки виглядав скутим. Можливо, позначилася напруга виборчої кампанії або забобонне прагнення не назвати себе тріумфатором завчасно. Куди балакучіші були однопартійці Віктора Федоровича. Ганна Герман випромінювала щастя, адже з другої спроби «Залізний Господар» зійшов на президентську вершину, і в цьому є заслуга Ганни Миколаївни. Ринат Ахметов традиційно проводив футбольні аналогії, зазначаючи важливість перемоги з будь-яким рахунком. Борис Колесников дав зрозуміти, що Партія регіонів не віддасть перемогу свого вибору, а це означає, що в Україні може вперше з`явитися партійний глава держави.

З переважно довірчими інтонаціями «регіонали» міркують про перспективи формування парламентської коаліції в діючому скликанні Верховної Ради. Недавні обіцянки провести дострокові вибори поки що обертаються торгом з фракцією НУ–НС, для якої перевибори парламенту означатимуть розпад і розповзання по різних партійних квартирах. На стороні «регіоналів» зіграють комуністи і Володимир Литвин із соратниками: спікер вже дав зрозуміти, що масштабні реформи в країні проводити зараз не вийде, головне – утримати ситуацію. Отже обіцяну Януковичем «чорну мітку» прем`єр-міністр Юлія Тимошенко може одержати вже найближчим часом.

Намагалися скористатися другим туром виборів, щоб нагадати про себе, політики, які в нього не потрапили. Сергій Тігіпко миролюбно запропонував тому, хто програв, визнати свою поразку і скоріше взятися за вирішення економічних проблем країни. Сергій Леонідович навряд чи має ілюзії щодо отримання прем`єрського портфеля, натомість вельми зацікавлений у дострокових парламентських виборах. Арсеній Яценюк вивів групи волонтерів на розчищення столичних вулиць від снігу, бажаючи продемонструвати тим самим закладку фундаменту свого майбутнього президентства. Добре, що соратники Яценюка не копали окопи чи обладнували вогневі позиції в стилі агресивної риторики свого вождя. Віктор Ющенко, який не став травмувати дітей участю в голосуванні, яке нічого не вирішувало для батькау, певнений, що українцям буде соромно за свій вибір, але це теж демократія. Цікаво, чи зможе Віктор Ющенко почати нове партійне життя після політичної смерті як Президент?

Російський посол Михайло Зурабов промайнув в штабах обох фаворитів у ніч виборів. СБУ затримала групу співробітників ФСБ, які зухвало вербували українського громадянина. Її керівник в чині полковника залишився хлебтати українську баланду, а його підлеглих вислали за межі країни. Втім, не виключено, що в світлі нових політичних віянь російський «спец» буде не тільки відпущений, а й нагороджений якою-небудь дрібничкою «за зміцнення дружніх відносин між народами».

Євген Магда