Головні помилки кампанії Тимошенко

Згідно з даними ЦВК Юлія Тимошенко відстає від Віктора Януковича на три з гаком відсотка. Що перешкодило прем`єр-міністрові одержати повну перемогу? Які помилки були допущені під час кампанії? Де був ще резерв голосів? Як в принципі можна оцінити кампанію Тимошенко? Про це ми поговорили з експертами.

Денис Богуш, політтехнолог, експерт у сфері комунікацій: ЇЇ КАМПАНІЯ БУЛА НАЙКРАЩОЮ Якщо говорити про креативну, політтехнологічну складову, то кампанія Тимошенко була найкращою. Коли б не технології, Тимошенко набрала б близько 20% у першому турі і 35% – в другому. При опонентові Януковичі – багато хто голосував не за Тимошенко, а проти Януковича.

Всі етапи кампанії тримали увагу виборців. І хоч говорять, що вона була дорога, але в президентській гонці людей зазвичай не дратують витрати. Вони дивляться як на змагання – хто сильніший, хто розумніший, хто швидший, хто краще виглядає, хто кого переплюне.

Якщо говорити про прорахунки, то між першим і другим туром була слабо продумана мобілізація електорату. Янукович продумав, як добрати всі можливі голоси. Довезення людей до дільниць, голосування вдома, підкупи і стимулювання – все було організовано до дрібниць. Юлія Тимошенко не робила це системно і активно, як команда Януковича. І в умовах, коли розрив всього лише три відсотки – це зіграло вирішальну роль.

Сергій Панченко, директор Центру соціальних технологій «Соціополіс»: ШТАБ БЮТ ПРОГРАВ КІРОВОГРАДСЬКУ, ПОЛТАВСЬКУ, ЖИТОМИРСЬКУ І СУМСЬКУ ОБЛАСТІ У цілому кампанія Тимошенко була проведена на професійному рівні, але були погрішності в Центрі і на Західній Україні. Якщо порівнювати явку в Західній Україні в 2004-му і в 2010 роках, то різниця в середньому - десять відсотків. Припущу, що якби її прихильники зуміли активізувати Західну Україну, то це додало б півпроцента – відсоток до результату.

Кампанія по Східній Україні проведена успішно, але там працюють стереотипи і настрої ще часів Радянського Союзу, які долати складно, і надій на Луганськ, Донецьк і Крим особливих не було. Те, що там узяли, – це, вважаю, межа електоральних можливостей.

Невдало була проведена кампанія в Центрі. У таких областях, як Кіровоградська, Полтавська, Житомирська, Сумська, Янукович набрав набагато більше в порівнянні з виборами 2004, 2006 і 2007 років. Варто задуматися партійним функціонерам БЮТ – як вони провели кампанію, які були прорахунки.

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних і політичних досліджень «Софія»: ГЛАМУР ДРАТУВАВ ВИБОРЦЯ

Кампанія Тимошенко була найкреативнішою, найдорожчою і при цьому дуже малоефективною для виборця. Дещо невиправданою і незрозумілою вважають зміну стратегій в період виборів. Наприклад, кампанія «ВІН, ВОНА, ВОНИ» була на грані між тим, що прийнято називати політичною технологією і маніпуляцією суспільною свідомістю, тому що там явно були присутні прийоми нейролінгвістичного програмування. Думаю, що кампанія повинна стати уроком для нашої виборчої системи з погляду допуску і жорсткого контролю за тим набором прийомів, які використовують політики для формування громадської думки.

У будь-якому випадку, той етап, поза сумнівом, забезпечив Тимошенко велику увагу, задав певну лексику виборчої кампанії. Друга хвиля мені здається найменш ефективною, хоч і найяскравішою, – це кампанія «Тігрюля» і «З Україною в серці». Вона була зухвало гламурною і, по суті, викликала негативну реакцію виборця з погляду сприйняття політичного процесу, тому що вона радикально міняла порядок денний, перетворюючи політичну дискусію на дискусію образів, і дала мінімальний ефект.

Третій її сценарій – стихійна і спонтанна технократизація кампанії. Доповідь напередодні першого туру про новий курс і зміни, по суті, був перехопленням того порядку денного, з яким йшли її основні конкуренти. Такий поворот може дати ефект для кандидата від влади за однієї умови: влада, декларуючи нові підходи до політики, повинна підтверджувати їх швидкими практичними ініціативами.

Результати першого туру були достатньо прогнозовані. Більшість виборців, які знаходяться в традиції підтримки колишніх помаранчевих лідерів, сумувалися.

А ось приріст близько двадцяти відсотків за підсумками другого туру багато в чому відбувся стихійно, до неї відійшли виборці, які голосували не стільки за Тимошенко, скільки проти Януковича. І така формула була нею запропонована: «Янукович – ворог». З іншого боку, це мінімізувало її успіх, тому що загальні настрої виборців – проти війни. За тиждень до виборів багато прихильників Тимошенко розуміли, що з таким підходом і з такою постійною зміною виборних стратегій розраховувати на перемогу складно. Тому що ключове питання – повернення довіри до влади і перемоги влади над опозицією – він не вирішує.

Віталій Кулик, директор Центру досліджень проблем цивільного суспільства: ВОНА НЕ ЗМОГЛА МОБІЛІЗУВАТИ ЦЕНТР І ЗАХІД

На мій погляд, кампанія була побудована дуже динамічно. Основні месиджи знаходили відгук у виборця, але в частині мобілізаційного драйву, необхідного для отримання додаткових голосів і розширення електоральної ніші, Тимошенко спрацювала не повністю.

На Сході – в Луганську і Донецьку – була зроблена ставка на мобілізацію ресурсу, і Тимошенко, з урахуванням того, що це вотчина «регіоналів», одержала максимум можливого. Одержала – завдяки мережевим соціальним ініціативам, які були реалізовані штабом «Донбас». Там вона виборола граничну кількість голосів.

Але в Центрі України і великих містах такої мобілізації не відбулося. Тимошенко не вдалося достукатися до тих, хто був радикально настроєний проти обох кандидатів. Йдеться про науково-технічну, гуманітарну інтелігенцію, інтелектуалів, представників творчих професій, активний середній клас. Ті чотири відсотки «проти всіх» - їх якраз і не добрала Тимошенко для перемоги на цих виборах. Крім того, кампанія, яка проводилася Тимошенко в Центральній Україні, не сприяла підвищенню явки. Була зроблена ставка на «українськість», на проукраїнського кандидата, кандидата з української України. Але в Центрі хотіли почути конкретні відповіді на питання, що хвилювали їх. У 2007 році вона пообіцяла контрактувати армію і одержала нечувану підтримку в Центральній Україні. Цього не відбулося на цих виборах. Не було знайдено реперної крапки, яка б спрацювала детонатором для збільшення явки. Навпаки, спостерігається зниження підтримки.

Але при цьому я бачу збільшення підтримки на Сході України, на вкорінення політичних структур Тимошенко в Луганській і Донецькій області і наявність перспектив для їх політичного зростання.

В той же час на Заході, завдяки технологіям по зниженню явки, заявам Яценюка і Ющенко про непідтримку обох кандидатів, Тимошенко не змогла мобілізувати націонал-демократичний електорат, що також негативно позначилося на її результаті. Крім того, мінусом я вважаю те, що кампанія була нелінійною. Спочатку вона активно виступала, критикувала Януковича і говорила про свої досягнення, а після цього відбулася зміна іміджу: з білої і пухнастої вона перевтілюється у все чорне, а потім знову – заспокоєння і молитва, всепрощення. Виборець не зрозумів таких різких рухів в її іміджі, відбулося дезорієнтація: яка ж вона справжня? До того ж, під час останніх ефірів, коли Тимошенко не змогла відповісти на конкретні економічні питання, вона відштовхнула від себе частину тих, що не визначилися. І все це в комплексі привело до поразки.

Олексій Голобуцький, заступник директора Агенства моделювання ситуацій, політтехнолог: ТРЕБА БУЛО ПРАЦЮВАТИ НАД ЯВКОЮ В ЗАХІДНІЙ І ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ

Кампанія Юлії Тимошенко була ефективною, враховуючи, наскільки більше голосів вона добрала в другому турі. Але помилки були.

Треба було працювати над явкою в Західній і Центральній Україні. Не варто було апелювати до виборців Східної України. Як можна вимагати максимального результату від Донецька і Луганська, де штаби працювали в тилу ворога? Там люди працюють в стані пресингу, і там чекати вищого результату було нереально, там і так одержали максимум – більше, ніж в колишніх кампаніях.

Враховуючи, що база Тимошенко – це Центральна і Західна Україна, в другому турі треба було активніше працювати з штабами, направляти зусилля на підвищення явки.

Володимир Фесенко, керівник Центру політичних досліджень «Пента»: ВОНА УЗЯЛА МАКСИМУМ

Результат виявився помітно вищим, ніж чекали політики і експерти, а також її опоненти. Тому по п`ятибальній системі – це чотири з мінусом.

Стратегічно я не бачу кардинальних помилок. Вона узяла маскимум того, що могла узяти. І заломити кампанію в свою користь вона могла тільки за наявності помилок свого опонента і його команди. А ті істотних помилок не допустили. Тому кардинально змінити ситуацію вона не могла. Це був максимум її можливостей. І результат, який вона одержала, заслуговує пошани.

Знаю, що багато хто критикував зміну рекламного образу після першого туру. Говорили також, що їй треба переходити на російську мову.

Але я дотримуюся іншої думки. Розподіл голосів Тігіпка показав, що вона дійсно на максимумі. Думаю, програшні відсотки були на фініші. Саме в день голосування вирішувалася доля виборів. Місцеві штаби не допрацювали, не знайшовши масштабних порушень на виборчих ділянках. Те, що програли паритетність у виборчих комісіях (у Тимошенко слабші адміністративні можливості на «чужих територіях») і не змогли задокументувати масштабні порушення, – сприяло програшу. Судячи по результатах останніх днів, на руках у Тимошенко даних про такі порушення немає.

Опитувала Леся Дідковська