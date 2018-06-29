Судний день: Тимошенко, "як проста людина", просить об’єктивності (фоторепортаж)

Своє перше засідання у справі “Тимошенко проти ЦВК” Вищий адміністративний суд України почав з того, що відмовив прем’єру у вимозі організувати пряму трансляцію розгляду позову. Щоправда обіцяють транслювали у прямому ефірі заключну частину засідання, коли ухвалюватиметься остаточне рішення.

Сама Юлія Володимирівна, обгрунтовуючи свої позовні вимоги до ЦВК, заявила , що готова прийняти об’єктивне волевиявлення народу. Пролунало дослівно таке: «Якщо все буде встановлено, все буде всебічно вивчено і об’єктивно, я прийму те рішення (рішення суду - УНІАН), яке є волевиявленням народу. Але я не можу прийняти подвійні стандарти». На додачу прем’єр особисто закликала судей ВАСУ до об’єктивності: «Я прошу високий суд бути максимально об’єктивним у цьому, бо ми всі живемо в суспільстві, маємо різні зв’язки, свої бачення, ми маємо симпатії і антипатії, ми маємо впливи, взаємозв’язки і взаємозалежність. Так побудовано суспільство», нагадала про найвищу місію суду у боротьбі “за ствердження демократії, за ствердження чесних виборів” та про події 2004 року й про здатність України до “самоочищення”.

Прем’єр також заявила, що рішення звернутися з позовом за результатами виборів для неї було нелегким. «Я така сама людина, як і будь-яка інша, і мені також важко долати і емоції, і амбіції, долати у тому числі погані і гарні настрої. Коли оголошені були ці попередні результати, як проста нормальна людина, я, можливо, могла відійти і сказати так, як це диктувалося багатьма сторонами, учасниками цих виборів, могла відійти і сказати так: хай буде так як буде, і хай буде саме так, як хочуть бачити ті, які таким шляхом здобувають собі перемогу. Але я, як проста, пересічна людина, знайшла в собі сили і далі виборювати чесність виборів...»

Цікаво що навіть у БЮТі не існує єдиної думки, чи слід очікувати від ВАСУ чесного судочинства. Так Сергій Власенко заявив журналістам, що поки не бачить жодних упередженостей у позиції суду. Навіть у відмові прямої трансляції. “Суд вирішив абсолютно коректно всі ті клопотання, які розглядалися", - сказав нардеп. До цього Власенко додав, що до справи були долучені додаткові докази, які надала Юлія Тимошенко, але не було залучено до участі у засіданні простого громадянина, який висловив відповідне бажання. Тож підсумок: "все поки що коректно".

Натомість заступник керівника парламентської фракції БЮТ Сергій Соболєв не виключає можливості звернення до Верховного Суду. «Все залежить від того, яким чином це рішення буде сформульовано, тобто ніхто не виключає підстав для звернення в разі, якщо це буде порушення адміністративного кодексу...» Нардеп прекрасно памятає, що останні зміни у виборчому законодавстві визначили саме ВАСУ останньою інстанцією з розгляду усіх позовів щодо виборів. Він сам про це нагадав пресі. Але «якщо брати світову практику, то звернення до Верховного Суду відповідає світовій практиці».

А от лідер фракції БЮТ Іван Кириленко сьогодні запевнив, що блок імені прем’єра “підкориться рішенню ВАСУ, яким би воно не було”, і навіть не згадував про якісь додаткові вимоги до судового процесу.

І хоча критерії, за якими сторона позивача планує вимірювати чесність та об’єктивність суду, досі не були озвучені жодним представником Тимошенко (не кажучи вже про єдину позицію БЮТ з цього питання), яке саме рішення суду один із “двічі кандидатів у президенти” вважатиме справедливим, сьогодні вдалося почути від самої Юлії Володимирівни: “Якщо будуть повторні вибори, а я вірю, що якщо є справедливість то вони обов`язково будуть...”