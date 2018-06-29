Віхи тижня: парламент плюнув у душу Тігіпку, Феміда не посміхнулася Тимошенко, коаліції потрібен Литвин

Вищий адміністративний суд не виправдав сподівань Юлії Тимошенко. Коаліція у форматі БЮТ – НУ-НС - Блок Литвина одержала чорну мітку від спікера. Парламент відмінив місцеві вибори 30 травня і готується до інавгурації Віктора Януковича...

Президентська кампанія завершилася у Вищому адміністративному суді, який так і не став майданчиком для майстер-класу з політичного красномовства у виконанні Юлії Тимошенко. Лідер БЮТ разом з групою підтримки була готова захищати навіть не результати президентських виборів, а демократію в країні, але зіткнулася з нерозумінням колегії ВАСУ. Відмова суду забезпечити трансляцію процесу в телевізійному ефірі і прийняти запропоновані Юлією Володимирівною докази фальсифікацій результатів народного волевиявлення примусили її відкликати свій позов. З одного боку, Тимошенко пішла із зали суду формально непереможеною, з іншого – перешкод для проведення інавгурації Віктора Януковича більше не залишилося.

Юлія Володимирівна минулого тижня взагалі була в центрі уваги. Наприклад, відзначила закінчення кризи в металургії і сільському господарстві і назвала уряд «острівцем стабільності». Це не завадило Тимошенко напередодні щедро роздавати векселі на міністерські портфелі своїм парламентським прихильникам. Життя змусило лідера БЮТ йти до депутатів, і після наполегливо проявленого регіоналами бажання перевірити парламентську коаліцію на легітимність, Тимошенко провела зустріч із фракцією НУ-НС. Діалог з прем`єром потішив її тамтешніх симпатиків, а лідера фракції Миколу Мартиненка примусив заявити про чергову спробу загнати нунсівців у БЮТ. Нічого дивного: третя за величиною фракція давно стала ласою здобиччю для політичних вербувальників, які сьогодні помітно підвищили свою активність. Поки леді Ю обіцяє співпрацю лояльним нею парламентаріям з НУ-НС, регіонали натякають на готовність забезпечити тим, хто сумнівається політичне майбутнє.

Наприклад, Давид Жванія, який колись ходив у «Любих друзях» Віктора Ющенка потім профінансував створення «Народної самооборони», шукав спільні підходи з Юлією Тимошенко, так і не очоливши Антимонопольний комітет, а сьогодні активно заграє з регіоналами. Давид Важаєвич розплювався з Юрієм Луценком, який став для нього баластом, що не дозволяє здійснювати енергійні політичні маневри. До речі, публічна політична активність Юрія Віталійовича останнім часом помітно зменшилася. «Духовний лідер» МВС навіть не відреагував на позбавлення депутатських повноважень (і депутатського імунітету) Віктора Януковича. Той, у свою чергу, обіцяє парламенту спокійне життя до 2012 року і вибирає між «трьома богатирями» на пост прем`єра: Миколою Азаровим, Сергієм Тігіпком і Арсенієм Яценюком. Згадувваня останнього прізвища бальзамом лягає на душу Жванії, який став промоутером прем`єрства Арсенія Петровича, який недавно рвав на грудях камуфляж з обіцянками не домовлятися з переможцем президентських перегонів.

Показовою є позиція Володимира Литвина. Спікер, схоже, серйозно побоюється за своє політичне майбутнє (читай – крісло голови Верховної Ради), тому всіма силами готовий протистояти проведенню дострокових парламентських виборів. За спостереженнями Володимира Михайловича для їх проведення в державній скарбниці немає коштів. Подібні «дрібниці» ніколи не зупиняли ініціаторів переобрання Верховної Ради, тому Литвин змушений лавірувати між Тимошенко і Януковичем. З боку інколи здається, ніби соратники спікера до обіду знаходяться в одній коаліції, а після обіду – в іншій. Після довгої і тривалої боротьби з собою Володимир Михайлович висловив готовність оголосити про розпад коаліції БЮТ, НУ-НС і Блоку Литвина, якщо 2 березня не одержить підтвердження присутності в ній 226 парламентаріїв. Охочим необачно влитися в коаліційні ряди за екстреним закликом Тимошенко, підкріпленим обіцянкою кадрового достатку, мудрий Литвин нагадав, що прем`єр сьогодні набирає команду для війни з Януковичем. Крити цю тезу нічим.

Скажемо прямо, що в українській політиці бувають чудеса, серйозніші за мерехтливу парламентську коаліцію. Наприклад, Віктор Ющенко, який залишає президентську посаду влаштував прощальний зорепад нагород. Відверто кажучи, нагородження званням Героя України нардепа Григорія Омельченка виглядає навіть більш спірним, ніж аналогічний крок по відношенню до Степана Бандери. Григорій Омелянович нічим значущим, окрім «антимафіозної» риторики і розкручування «справи педофілів», не відрізнявся. Себе, коханого, Віктор Андрійович призначив головою наглядової ради музею «Містецький Арсенал». Мабуть, це й буде та тиха гавань, у якій Ющенко проходитиме реабілітації після президентської каденції.

Тим часом парламент плюнув у душу Сергію Тігіпку, який прагнув конвертувати успіх у президентських перегонах у нарощування політичної присутності на місцях. Законодавці відмінили заздалегідь призначені на 30 травня місцеві вибори, і не поспішають визначатися з новою датою. Прихильники Віктора Януковича не поспішають формалізувати опозиційні новому президентові настрої в більшій частині країни, нарікаючи на відсутність коштів. З ними згодні комуністи і литвинівці, та й БЮТ сьогодні не виглядає зацікавленим у новій політичній сутичці. В результаті Сергій Леонідович був змушений заявити, що тепер він або займе прем`єрський кабінет, або піде в опозицію.

Євген Магда