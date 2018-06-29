Віхи тижня: парламент плюнув у душу Тігіпку, Феміда не посміхнулася Тимошенко, коаліції потрібен Литвин
З одного боку, Тимошенко пішла із зали суду формально непереможеною, з іншого – перешкод для проведення інавгурації Віктора Януковича більше не залишилося...
Вищий адміністративний суд не виправдав сподівань Юлії Тимошенко. Коаліція у форматі БЮТ – НУ-НС - Блок Литвина одержала чорну мітку від спікера. Парламент відмінив місцеві вибори 30 травня і готується до інавгурації Віктора Януковича...
Президентська кампанія завершилася у Вищому адміністративному суді, який так і не став майданчиком для майстер-класу з політичного красномовства у виконанні Юлії Тимошенко. Лідер БЮТ разом з групою підтримки була готова захищати навіть не результати президентських виборів, а демократію в країні, але зіткнулася з нерозумінням колегії ВАСУ. Відмова суду забезпечити трансляцію процесу в телевізійному ефірі і прийняти запропоновані Юлією Володимирівною докази фальсифікацій результатів народного волевиявлення примусили її відкликати свій позов. З одного боку, Тимошенко пішла із зали суду формально непереможеною, з іншого – перешкод для проведення інавгурації Віктора Януковича більше не залишилося.
Юлія Володимирівна минулого тижня взагалі була в центрі уваги. Наприклад, відзначила закінчення кризи в металургії і сільському господарстві і назвала уряд «острівцем стабільності». Це не завадило Тимошенко напередодні щедро роздавати векселі на міністерські портфелі своїм парламентським прихильникам. Життя змусило лідера БЮТ йти до депутатів, і після наполегливо проявленого регіоналами бажання перевірити парламентську коаліцію на легітимність, Тимошенко провела зустріч із фракцією НУ-НС. Діалог з прем`єром потішив її тамтешніх симпатиків, а лідера фракції Миколу Мартиненка примусив заявити про чергову спробу загнати нунсівців у БЮТ. Нічого дивного: третя за величиною фракція давно стала ласою здобиччю для політичних вербувальників, які сьогодні помітно підвищили свою активність. Поки леді Ю обіцяє співпрацю лояльним нею парламентаріям з НУ-НС, регіонали натякають на готовність забезпечити тим, хто сумнівається політичне майбутнє.
|Давид Жванія
|Володимир Литвин
|Віктор Ющенко
Тим часом парламент плюнув у душу Сергію Тігіпку, який прагнув конвертувати успіх у президентських перегонах у нарощування політичної присутності на місцях. Законодавці відмінили заздалегідь призначені на 30 травня місцеві вибори, і не поспішають визначатися з новою датою. Прихильники Віктора Януковича не поспішають формалізувати опозиційні новому президентові настрої в більшій частині країни, нарікаючи на відсутність коштів. З ними згодні комуністи і литвинівці, та й БЮТ сьогодні не виглядає зацікавленим у новій політичній сутичці. В результаті Сергій Леонідович був змушений заявити, що тепер він або займе прем`єрський кабінет, або піде в опозицію.
Євген Магда