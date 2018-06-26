Презентація Соболєва не поступилася презентації Азарова

“Наша команда сповідуватиме проукраїнську політику, захищатиме незалежність, мову, культуру”... “Наш уряд – нової європейської моделі, уряд Януковича – з представників олігархії...”

Ну все владналося нарешті, всі на місці. Маю на увазі – опозиція на місці. А то вже переживати почала. День після призначення уряду Януковича Тимошенко мовчить, два – мовчить, три – мовчить. Тут стільки всього в новій владі відбувається, такі події “пропадають”, гріх не проїхатися по них опозиційним словом... (Ми ж не приймаємо серйозно оці всі законодавчі ініціативи нунсівця Миколи Мартиненка про те, що він буде собі окремим опозиціонером, не з БЮТ, бо хоче здійснювати свою опозиційність “у повному обсязі”). Уже вчора, на п’ятий день, лідер опозиції вийшла на пресу, але не з критикою, а з короткою заявою про об’єднанняопозиційних парламентських сил, формування опозиційного уряду, і сьогодні представила голову цього уряду народного депутата України Сергія Соболєва.

Представлення відбулося у Верховній Раді, на третьому поверсі, де зазвичай проходять засідання фракції БЮТ.

Сергій Соболєв – це саме те, що потрібно Юлії Тимошенко. Відмінник та розумник. Тимошенко наголосила на тому, що він має дві освіти, знає англійську і брав участь у найбільш гучних антикорупційних парламентських розслідуваннях. Окремо підкреслила його “компетентність та моральність, чого дуже бракує українській політиці”. Він давній член партії "Реформи і порядок", у минулому радник Ющенка періоду його прем’єрства та представник Ющенка у парламенті періоду його президентства. На дострокових виборах разом з іншими ПРПістами пройшов до парламенту за списком БЮТ. Що важливо для Тимошенко, він, навіть будучи публічною особою, не перетягуватиме на себе ковдру популярності. Тобто, слухаючи опозиційного прем’єра, ніхто не забуватиме, хто справжня Прима опозиції, яка поки що перебуває за стінами парламенту. Слід сказати, що інтерес до тіньового уряду, при всьому невдалому досвіді подібних кабінетів в Україні, зібрав десятки журналістів. Деякі з них прийшли з засідання діючого Кабінету й весело обговорювали, як Микола Азаров винуватив Тимошенко у тому, що вона не поремонтувала урядове авто.

“Влада Януковича – не надовго, це непорозуміння...”

Тимошенко та Соболєв прийшли з невеличким запізненням, доузгоджували позиції, пояснили вони пізніше.

– Сергій Владиславович, чому ви затрималися, невже на портфелі в тіньовому кабінеті такий самий конкурс, як і на чинний? – поцікавилася я.

– Майже, – ввічливо відповів Соболєв. – Ми відклали подання уряду, бо чекаємо рішення фракції “Нашо України – Народної самооборони” щодо входження в опозицію.

Першою почала виступ Юлія Тимошенко. Основна частина її промови була присвячена порівнянню діючого та опозиційного уряду.

– Якщо уряд Януковича схожий на совдепівський уряд, у який входить більш як тридцять міністрів, у якому всі розподілені по галузях, ми сформували наш уряд за європейською моделлю. У ньому буде суттєве зменшення кількості міністерств, це буде шістнадцять міністрів – усього. І більше їх насправді не потрібно, – пояснила лідер опозиції.

- Коли вони кажуть, що розділятимуть владу та бізнес, – це обман. Бо це консолідований тіньовий бізнес нашої держави. Уряд Азарова – уряд минулого. Там представлений кучмізм у “кращому” вигляді. І ми запропонуємо наш уряд, який іде шляхом майбутнього. Це буде аналітичний центр, який аналізуватиме ініціативи. Перше, що зробить наш уряд, – продовжить працю над законом про засади внутрішньої та зовнішньої політики. За весь час такий закон (новий. – Авт.) не було прийнято.

Насправді, в опозиційному уряді неважко розділяти владу та бізнес. Підприємці воліють бути в чинному кабінеті.

Тимошенко сказала, що виключено міністерства ЖКГ, промисловості, транспорту і зв’язку, натомість буде Міністерство економіки та інфраструктури – так, як у будь-якому сучасному європейському суспільстві. Пообіцяла продовжити прийняття тих законопроектів, які були винесені ще коли вона була при владі.

– Влада Януковича – ненадовго, це непорозуміння завершиться. Тим більше що влада сформована в незаконний спосіб, – пообіцяла лідер опозиції, додавши, що опозиційний уряд відстежуватиме кожен крок Януковича та Азарова.

Судячи з усього, заплановане на квітень прийняття бюджету для Азарова також буде небезхмарним.

– Ми відстежуватимемо ті соціальні стандарти, які планує уряд Азарова, – заявила Тимошенко. – І не допустимо того, що зараз планує уряд Азарова, – зрівняти в пенсійному забезпеченні, у виплаті заробітних плат бюджетникам, коли незалежно від стажу та середньої заробітної плати, усі представники бюджету та пенсіонери будуть зрівняні без тарифікації. Вони хочуть повернути зрівнялівку по всіх напрямках видатків.

Азаров узяв тактику валити все на Тимошенко

Далі виступив Сергій Соболєв. Він запевнив, що непопулярні кроки опозиція критикувати не буде. Бо ж “країна вагітна реформами”. Але сказав, що вони зроблять усе можливе, щоб реформи не вдарили по простих громадянах, коли власники великих підприємств виводитимуть державні кошти в офшори. Пообіцяв долучати до роботи людей, які ніколи не працювали в уряді, але вони можуть скласти основу для функціонування експертних рад.

Завершальне слово сказала Тимошенко. Вона не дуже гостро критикувала нову владу, намагалася продемонструвати інтелектуальну перевагу свого прем’єра над чинним. Підкреслювала законність свого уряду, порівняно із незаконним методом формування коаліції. Свою професійність і свій патріотизм (“Наша команда сповідувала і сповідуватиме проукраїнську політику, яка захищатиме незалежність, мову, культуру”), свою європейськість (“На відміну від уряду Януковича”). “Наш уряд – уряд нової європейської моделі, уряд Януковича – уряд представників олігархії, – сказала Тимошенко. – Відмінності між діючим та тіньовим урядом ми будемо бачити щодня”.

Після представлення Соболєва Юлія Тимошенко пішла, а новий опозиційний прем’єр ще півгодини відповідав на запитання журналістів.

– Сергію Владиславовичу, ваші законопроекти не пройдуть навіть перше читання. Чи вони виконуватимуть тільки презентаційну роль? – запитала я.

– Наші законопроекти – це альтернатива. Суспільство має бачити, що тим рішенням, які приймає Янукович, є альтернатива. Вони потрібні і нам, як наші напрацювання на майбутнє, і суспільству.

– Якщо фракція НУ–НС не ухвалить рішення про приєднання до вас, то опозиція де-юре буде сформована на основі однієї фракції?

– Ми не формуємо опозицію тушками. Вона є і сформована на основі нашої фракції. Але депутати інших фракцій матимуть можливість співпрацювати з партіями на іншій основі. Окремі депутати з цієї фракції увійдуть до опозиційного уряду. Також існує координаційна рада опозиції. Якщо фракція НУ–НС прийме рішення щодо приєднання до нас, то це буде міжфракційне об’єднання.

- Міністри будуть звітуватися?

– Так, обов’язково.

Соболєв критикував перші рішення Азарова щодо АПК, кажучи, що допомога селу має бути, поза сумнівом, елегантно відбивався від звинувачень чинного прем’єра про “борг держави 93%”, кажучи про зоряний час пана Азарова, який хоче показати борги, які раптом під його керівництвом почнуть зникати, і цитуючи при цьому Міжнародний валютний фонд та Всесвітній банк. І охоче відповів на запитання про кабмінівський автомобіль Тимошенко, який нібито вона залишила Азарову зламаним.

– Мені це дивно слухати. Тимошенко не користувалася державним автомобілем прем’єр-міністра, на якому колись їздили чи то Азаров чи то Янукович. Тимошенко завжди користується автомобілем, який їй надає партія. Так само вона не користується державною дачею. Не здивуюся, якщо Азаров скаже, що в нього світло на дачі вимкнене через Тимошенко. Хоча не мав би, він цю дачу вже приватизував, вона вже не державна. Азаров та його команда валять усе на попередника...

...Юлія Володимирівна примудряється зробити подію з того, що раніше подією не було. Я помітила, що журналісти випитують, хто буде членом тіньового кабінету з таким самим завзяттям, з яким з’ясовували тиждень тому, хто буде членом чинного уряду, по п’ять разів перепитуючи, коли буде перше засідання.

Хочеться вірити, що вона зможе стати запобіжником щодо тих процесів, які всіх нас лякають, – згортання свобод, закритості влади та нищення свободи слова.

До речі, про свободу слова... Щодо її перспективи, можна судити з того, що зі сказаного лідером опозиції з’явиться на телеканалах.

Маша Міщенко