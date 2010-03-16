Тимошенко нарахувала більше 175 опозиціонерів у Верховній Раді

Вісім партій створили об’єднання опозиційних парламентських сил.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву підписали сьогодні представники партії «ВО «Батьківщина», Народного Руху України, Європейської партії України, партії «Народна самооборона», партії «Реформи і порядок», Партії захисників вітчизни, Християнсько-демократичного союзу та Української соціал-демократичної партії.

Як зазначила лідер ВО «Батьківщина» Юлія ТИМОШЕНКО, сьогодні розглядається декілька етапів «формування потужної демократичної опозиції в державі».

За її словами, на першому етапі відбудеться створення і посилення «загальнонаціонального всеукраїнського опозиційного руху». «Другий етап – це посилення цього руху і створення потужної парламентської опозиції», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що в парламенті вдасться створити міжфракційне, опозиційне об’єднання за участю фракцій БЮТ та «Наша Україна – Народна самооборона».

Ю.ТИМОШЕНКО закликала всіх «до спільної роботи», оскільки перед Україною «стоять великі і досить небезпечні виклики».

Вона підкреслила, що наступним кроком опозиції буде звернення до представників місцевих рад провести позачергові сесії і ухвалити рішення про перехід в опозицію до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА та виконавчої влади, яку «він сьогодні створив, а також протидій, які спрямовані проти всього українського».

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що також буде ухвалене положення про координаційну раду об’єднаних політичних опозиційних сил. За її словами, це дозволить об’єднати зусилля політичних сил, щоб «працювати спільно і дієво».

У заяві об’єднання опозиційних парламентських сил зазначається, що 8 партій «об’єдналися, відчуваючи свою відповідальність перед народом України, об’єдналися заради майбутнього нашої держави, об’єдналися заради боротьби проти нелегітимної антиукраїнської влади».

Документом проголошується створення об’єднання опозиційних парламентських сил, яке є складовою частиною всеукраїнського опозиційного руху. «Ми ставимо за мету консолідацію опозиційної діяльності восьми політичних партій, які представлені у парламенті і об’єднують переважну більшість народних депутатів, які не увійшли до правлячої коаліції», - сказано у заяві, яку зачитала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що сьогодні у парламенті об’єднується більш як 80% опозиційних депутатів. За її словами, це говорить про те, що «наші сили об’єднують більше 175 народних депутатів України, які вже не дозволять змінювати Конституцію у неконституційний спосіб і проти національних інтересів нашої держави».

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що для координації дій парламентської опозиції створюється координаційна рада та опозиційний уряд. Вона підкреслила, що «у найближчій перспективі ми оголосимо склад опозиційного уряду і оприлюднимо всі пропозиції щодо кандидатур опозиційних міністрів».

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що серед цілей опозиції – «протидія реставрації олігархічно-кримінального правління, відокремлення кримінального бізнесу від влади».

«Ми зобов’язуємося захищати незалежність України, її територіальну цілісність, недоторканність її кордонів, ми будемо боронити від усяких зазіхань українську мову як єдину державну, українську культуру, правдиву історію та національні традиції», - сказано в заяві.

Мета об’єднання опозиційних парламентських сил - «побудова вільного демократичного суспільства».

Також члени об’єднання закликають всі опозиційні сили «припинити практику взаємного внутрішнього самопоборювання і виступити єдиною, скоординованою, сильною опозиційною командою».