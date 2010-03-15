НУ-НС хоче потрапити в опозиційний Кабмін, в обхід «аеродрому» Тимошенко

Сьогодні голова фракції НУ-НС Микола МАРТИНЕНКО та народний депутат від НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО зареєстрували у парламенті проект Закону “Про зміни Регламенту Верховної Ради в частині діяльності парламентської опозиції».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі фракції «Наша Україна - Народна самооборона».

Даним законопроектом передбачено, що будь-якій фракції, яка заявила про свою опозиційність до діючої влади, буде надана можливість здійснювати свої контрольні функції у повному обсязі (створення опозиційного уряду, гарантоване право на виступ з трибуни ВР тощо).

На думку авторів законопроекту, чинна редакція Регламенту ВР обмежує право на опозиційну діяльність депутатських фракцій, оскільки надає формалізовані можливості для ефективної опозиції тільки одній – найбільшій фракції.

«Хочу нагадати, що Регламент Верховної Ради спільно готували і приймали Партія регіонів та БЮТ. Нормою про офіційну опозицію вони підготували собі запасний аеродром, тобто, в Регламенті свідомо закладена схема монополізації опозиції найбільшою фракцією серед не коаліційних”, -зазначає М.МАРТИНЕНКО.

За його словами, фракція НУ-НС заявила про свою опозиційність, але “ми не хочемо бути «піднощиками снарядів» для однієї, хай і найчисленнішої фракції”. “Мета нашої діяльності в опозиції – не реванш окремо взятого політика, а відстоювання розвитку України як європейської держави», – сказав він.

Автори запропонованих змін до Регламенту ВР наголосили, що «це в Росії є лише одна опозиція, а європейська політична традиція передбачає політичну багатоманітність і вільну конкуренцію». «Монополізація влади однією силою, а опозиції – іншою, в наших умовах призведе до повторення ПРіБЮТ, просто у зміненій формі. В опозиції ми можемо співробітничати з усіма депутатами та їх об’єднаннями, які поділяють наші ідеологічні принципи, в тому числі з БЮТ. Але без поділу на «старших» і «молодших», зазначають у фракції НУ-НС.