“Вступний іспит – повернення до хабарництва”

Більшість найкращих учнів Сходу та Півдня висловилися проти ініціативи Семиноженка скасувати вступ до вузів за результатами тестів.

«Я вважаю, що вступний іспит – це повернення до хабарництва, тому що найкращі вузи тоді знову прийматимуть «еліту», знову будуть заздалегідь відомі списки тих, кого «треба взяти». Відповідно, людей, що гідні вчитися в Шевченка та інших вузах, стане менше». Так каже Наталя Дмитренко – дівчина з містечка Ромни, що в Сумській області, яка тепер навчається на престижному юрфаку Київського університету имені Т.Шевченка. Вона – одна з дев`яти випускників шкіл південних і східних областей країни, що на минулорічному тестуванні набрали максимум балів, – по 200 з двох предметів. Ми опитали їх: як вони ставляться до ідеї нового віце-прем`єра Володимира Семиноженка повернути при вступі до вищих навчальних закладів один екзамен.

“За” висловилася Ольга Масляк з Києво-Могилянської академії. Торік вона закінчила Донецьку гімназію №.92. На тестуванні отримала максимальні 200 балів з української мови та літератури та математики. До Києво-Могилянської академії вступила за напрямом «Фінанси і кредит». Зауважує: тестування не завжди може оцінити потенціал абітурієнта. Тому вона за вступний іспит: «Екзамен допомагає розкрити людину, викладач може повністю побачити абітурієнта. Було дуже класно, коли в Могилянці були внутрішні тести».

Не знає як до цього ставитися Настя Маслечко. Випускниця Білгород-Дністровського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа другого ступеня – ліцей» дізналася про ідею Семиноженка від журналіста. “Я навіть не знаю... Я не впевнена чи це добре”, – відреагувала Настя. Торік вона відмінно склала тести з фізики й математики і тепер є студенткою Одеського національного університету імені Мечнікова.

«Я хотіла туди вступити. І, добре склавши тести, безпроблемно туди пройшла. Ніяких хабарів я не платила й навіть не чула щоб на нашому факультеті хтось вступив за хабар».

Семеро інших 400-балльників Сходу та Півдня – однозначно проти ідеї скасувати прийом до університетів за результатами тестів.

“Якщо, припустімо, людина хоче вступати в декілька вузів, то що, їй щоразу, окрім тестування, складати іспит?» – зауважує Ольга Ласкурик.. Вона закінчила Спеціалізований навчальний заклад 1–3-го ступенів у Долинську Кіровоградської області. Відмінно склала тести з географії і математики та вступила в Харківський політехнічний інститут на «Системний аналіз і управління».

«Думаю, це однозначно погано. Випускники й так натерпілися за цей рік – самі карантини, яких у Донецьку було кілька, чого варті. Школярі зараз готуються до тестів і зовсім не відомо, які завдання будуть на вступних іспитах. Не відомо, хто прийматиме, як це буде... Гадаю, що й середній бал атестата враховувати не треба – тестів цілком достатньо», –- додає Євгенія Цюрупа – випускниця Слов`янської загальноосвітньої школи в Донецьку. На 200 склала два тести – українську мову й літературу та математику. Навчається в Київському національному університеті будівництва та архітектури на факультеті «Будівництво та архітектура».

«ЗНО чудове тим, що мінімізовано контакт з викладачами. Тому я проти вступних іспитів – це поверне хабарництво. Ніякої об`єктивності в цьому не буде», – категорична кримчанка Маша Змисля. Зараз вона навчається в Харківському національному фармацевтичному університеті на «Фармації». Вона мріяла про медицину й, ідеально склавши тести з біології та хімії, змогла обрати найкращий для себе вуз.

Цю думку підтримує й Дмитро Апенько – випускник Шосткінської спеціалізованої школи 1–2-го ступенів-ліцею. На 200 склав математику й географію. Зараз навчається на “Економічній кібернетиці” в Шевченка: “Хабарництво – це по-перше. А по-друге, краще вдосконалити існуючі тести, ніж вигадувати щось іще”.

Слід зауважити: за результатами тестів усі дев`ятеро найкращих учнів Сходу та Півдня вступили у виші, які хотіли. На бюджетні місця. Новина про перегляд системи вступу «хто набрав найбільший бал на тестах, той і проходить» зараз активно обговорюється в школах. У двох районах Києва – Святошинському та Оболонському – старшокласники збирають підписи за збереження цієї системи. Їхній головний аргумент – право на чесний вступ без хабарів нині можна реалізувати лише за результатами тестів.

Максим Опанасенко, бюро журналістських розслідувань «Свідомо», для УНІАН