“Вступний іспит – повернення до хабарництва”
Більшість найкращих учнів Сходу та Півдня висловилися проти ініціативи Семиноженка скасувати вступ до вузів за результатами тестів...
Більшість найкращих учнів Сходу та Півдня висловилися проти ініціативи Семиноженка скасувати вступ до вузів за результатами тестів.
«Я вважаю, що вступний іспит – це повернення до хабарництва, тому що найкращі вузи тоді знову прийматимуть «еліту», знову будуть заздалегідь відомі списки тих, кого «треба взяти». Відповідно, людей, що гідні вчитися в Шевченка та інших вузах, стане менше». Так каже Наталя Дмитренко – дівчина з містечка Ромни, що в Сумській області, яка тепер навчається на престижному юрфаку Київського університету имені Т.Шевченка. Вона – одна з дев`яти випускників шкіл південних і східних областей країни, що на минулорічному тестуванні набрали максимум балів, – по 200 з двох предметів. Ми опитали їх: як вони ставляться до ідеї нового віце-прем`єра Володимира Семиноженка повернути при вступі до вищих навчальних закладів один екзамен.
“За” висловилася Ольга Масляк з Києво-Могилянської академії. Торік вона закінчила Донецьку гімназію №.92. На тестуванні отримала максимальні 200 балів з української мови та літератури та математики. До Києво-Могилянської академії вступила за напрямом «Фінанси і кредит». Зауважує: тестування не завжди може оцінити потенціал абітурієнта. Тому вона за вступний іспит: «Екзамен допомагає розкрити людину, викладач може повністю побачити абітурієнта. Було дуже класно, коли в Могилянці були внутрішні тести».
Не знає як до цього ставитися Настя Маслечко. Випускниця Білгород-Дністровського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа другого ступеня – ліцей» дізналася про ідею Семиноженка від журналіста. “Я навіть не знаю... Я не впевнена чи це добре”, – відреагувала Настя. Торік вона відмінно склала тести з фізики й математики і тепер є студенткою Одеського національного університету імені Мечнікова.
«Я хотіла туди вступити. І, добре склавши тести, безпроблемно туди пройшла. Ніяких хабарів я не платила й навіть не чула щоб на нашому факультеті хтось вступив за хабар».
Семеро інших 400-балльників Сходу та Півдня – однозначно проти ідеї скасувати прийом до університетів за результатами тестів.
“Якщо, припустімо, людина хоче вступати в декілька вузів, то що, їй щоразу, окрім тестування, складати іспит?» – зауважує Ольга Ласкурик.. Вона закінчила Спеціалізований навчальний заклад 1–3-го ступенів у Долинську Кіровоградської області. Відмінно склала тести з географії і математики та вступила в Харківський політехнічний інститут на «Системний аналіз і управління».
«Думаю, це однозначно погано. Випускники й так натерпілися за цей рік – самі карантини, яких у Донецьку було кілька, чого варті. Школярі зараз готуються до тестів і зовсім не відомо, які завдання будуть на вступних іспитах. Не відомо, хто прийматиме, як це буде... Гадаю, що й середній бал атестата враховувати не треба – тестів цілком достатньо», –- додає Євгенія Цюрупа – випускниця Слов`янської загальноосвітньої школи в Донецьку. На 200 склала два тести – українську мову й літературу та математику. Навчається в Київському національному університеті будівництва та архітектури на факультеті «Будівництво та архітектура».
«ЗНО чудове тим, що мінімізовано контакт з викладачами. Тому я проти вступних іспитів – це поверне хабарництво. Ніякої об`єктивності в цьому не буде», – категорична кримчанка Маша Змисля. Зараз вона навчається в Харківському національному фармацевтичному університеті на «Фармації». Вона мріяла про медицину й, ідеально склавши тести з біології та хімії, змогла обрати найкращий для себе вуз.
Цю думку підтримує й Дмитро Апенько – випускник Шосткінської спеціалізованої школи 1–2-го ступенів-ліцею. На 200 склав математику й географію. Зараз навчається на “Економічній кібернетиці” в Шевченка: “Хабарництво – це по-перше. А по-друге, краще вдосконалити існуючі тести, ніж вигадувати щось іще”.
Слід зауважити: за результатами тестів усі дев`ятеро найкращих учнів Сходу та Півдня вступили у виші, які хотіли. На бюджетні місця. Новина про перегляд системи вступу «хто набрав найбільший бал на тестах, той і проходить» зараз активно обговорюється в школах. У двох районах Києва – Святошинському та Оболонському – старшокласники збирають підписи за збереження цієї системи. Їхній головний аргумент – право на чесний вступ без хабарів нині можна реалізувати лише за результатами тестів.
Максим Опанасенко, бюро журналістських розслідувань «Свідомо», для УНІАН