Віхи тижня. Коаліція поповнюється перебіжчиками, Литвин вислужується, донецький суд визначає, хто в Україні герой

Чисельність парламентської коаліції збільшується навіть без вердикту Конституційного суду щодо легітимності її існування. Трибуна Верховної Ради була заблокована вперше після президентських виборів. Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним указ Віктора Ющенка про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.

Страсний тиждень для українських політиків виявився наповненим зовсім не думками про вічне і покаяння. І влада, що набирає сили, і задкуюча опозиція продовжили позиційні бої за право називатися представниками інтересів мільйонів людей.

Ареною політичного протистояння вже звично стала Верховна Рада. Парламент традиційно залишається не тільки центром законотворчості, а й публічним майданчиком для виступів опозиції. Зокрема, лідер БЮТ Юлія Тимошенко, навіть не маючи в своєму розпорядженні депутатського мандата, охоче виступає в парламентських кулуарах і конференц-залі. Цього разу Юлія Володимирівна підготувала вже звичне викриття – про підкуп суддів Конституційного суду. Як розповіли їй джерела з суддівського середовища, кожному власникові бордової мантії, готовому визнати процедуру створення коаліції «Стабільність і реформи» легітимною, обіцяють по мільйону доларів. Обурений коментар голови КС Андрія Стрижака, який спробував дезавуювати заяву Тимошенко, дивним чином збігся в часі з просочуванням інформації про те, що коаліція цілком може бути визнана легітимною.

Утім, ряди парламентаріїв, що підтримують «Стабільність і реформи», зростають і без рішення КС. Вчорашні переконані супротивники Януковича і опозиціонери з бізнес-інтересами воліють з владою не сваритися. Якщо ж Конституційний суд остаточно видасть коаліції путівку в життя, за що Віктор Янукович пообіцяв «Богові молитися», то кількість перебіжчиків вимірюватиметься не одиницями, а десятками. Благо на середину квітня запланований розгляд проекту бюджету-2010, а Микола Азаров ще з часів президентства Леоніда Кучми навчився втамовувати депутатські жалі казенним коштом.

Перспективі отримання бюджетних «пряників» Юлія Тимошенко змогла протиставити хіба що презентацію опозиційного уряду, склад якого став явною поступкою доцільності перед ефективністю. У тіньовому Кабміні практично немає політичних «зірок», і навіть на стартовому засіданні звично виконувала (на правах лідера опозиції) соло Юлія Тимошенко, а не опозиційний прем`єр Сергій Соболєв. Решті бютівців доведеться із завмиранням серця чекати завершення суперечки про перерозподіл контролю над парламентськими комітетами. На вимогу опозиції дотримуватися Регламенту і передати контроль над десятком ключових комітетів опозиції, лідер парламентських «регіоналів» Олександр Єфремов (який очолює комітет з питань Регламенту і депутатської етики) неетично відповідає категоричною відмовою. За ним озвався Володимир Литвин, для якого паузи і заминки в законотворчості можуть коштувати прихильності Віктора Януковича. Тому Володимир Михайлович серйозно налаштований поставити опозиціонерів на місце шляхом ухвалення проекту бюджету-2010 і програми дій Кабінету міністрів без обговорення. Навіть не віриться, що сивоволосий спікер ще кілька місяців тому боровся за парламентську демократію.

Об`єктивно кажучи, справи опозиції йдуть не краще. Максимально консолідувати її змогло голосування щодо звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки. Проте 202 опозиційних «за» виявилося недостатньо для усунення міністра, що просував тезу про два етноси на території України. Тому опозиціонерам доведеться або об`єднуватися, або приєднуватися до коаліції «тушками» й «опудалами» - третього не дано. Варто зазначити, що встановлення коаліційного диктату сьогодні видається ймовірнішим, ніж консолідація опозиційних сил.

Поки ж Віктору Януковичу вдався гучний політичний трансфер: колишній глава юридичного департаменту БЮТ Андрій Портнов став заступником голови президентської адміністрації – керівником головного управління з питань судової реформи і судочинства. Портнова пов`язували з різними ділками від політики і бізнесу, тому його прихід на Банкову виглядає несподіваним, але логічним. Можна уявити, наскільки «зрадів» цьому призначенню голова Верховного Суду Василь Онопенко, якому Портнов відтепер опонуватиме з нової політичної висоти.

І ще про, так би мовити, «правосуддя». Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним указ президента Віктора Ющенка про присвоєння лідерові ОУН Степану Бандері звання Героя України. Рішення виглядає як «пасхальне яєчко» для Кремля, і з Росії на цю тему не забув висловитися депутат-«єдинорос» Затулін, який тривалий час був персоною нон-грата в Україні. Він порадив Януковичу відмінити цей указ Віктора Ющенка. Цікаво, що відповість Віктор Федорович, який відвідав Москву з неофіційним візитом?

Євген Магда