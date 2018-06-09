Віхи тижня. Коаліція поповнюється перебіжчиками, Литвин вислужується, донецький суд визначає, хто в Україні герой
Обурення голови КС щодо звинувачень у корупції дивним чином збіглося з появою інформації про те, що коаліція може бути визнана легітимною...
Чисельність парламентської коаліції збільшується навіть без вердикту Конституційного суду щодо легітимності її існування. Трибуна Верховної Ради була заблокована вперше після президентських виборів. Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним указ Віктора Ющенка про присвоєння Степану Бандері звання Героя України.
Страсний тиждень для українських політиків виявився наповненим зовсім не думками про вічне і покаяння. І влада, що набирає сили, і задкуюча опозиція продовжили позиційні бої за право називатися представниками інтересів мільйонів людей.
|Юлія Тимошенко
Утім, ряди парламентаріїв, що підтримують «Стабільність і реформи», зростають і без рішення КС. Вчорашні переконані супротивники Януковича і опозиціонери з бізнес-інтересами воліють з владою не сваритися. Якщо ж Конституційний суд остаточно видасть коаліції путівку в життя, за що Віктор Янукович пообіцяв «Богові молитися», то кількість перебіжчиків вимірюватиметься не одиницями, а десятками. Благо на середину квітня запланований розгляд проекту бюджету-2010, а Микола Азаров ще з часів президентства Леоніда Кучми навчився втамовувати депутатські жалі казенним коштом.
Перспективі отримання бюджетних «пряників» Юлія Тимошенко змогла протиставити хіба що презентацію опозиційного уряду, склад якого став явною поступкою доцільності перед ефективністю. У тіньовому Кабміні практично немає політичних «зірок», і навіть на стартовому засіданні звично виконувала (на правах лідера опозиції) соло Юлія Тимошенко, а не опозиційний прем`єр Сергій Соболєв. Решті бютівців доведеться із завмиранням серця чекати завершення суперечки про перерозподіл контролю над парламентськими комітетами. На вимогу опозиції дотримуватися Регламенту і передати контроль над десятком ключових комітетів опозиції, лідер парламентських «регіоналів» Олександр Єфремов (який очолює комітет з питань Регламенту і депутатської етики) неетично відповідає категоричною відмовою. За ним озвався Володимир Литвин, для якого паузи і заминки в законотворчості можуть коштувати прихильності Віктора Януковича. Тому Володимир Михайлович серйозно налаштований поставити опозиціонерів на місце шляхом ухвалення проекту бюджету-2010 і програми дій Кабінету міністрів без обговорення. Навіть не віриться, що сивоволосий спікер ще кілька місяців тому боровся за парламентську демократію.
Об`єктивно кажучи, справи опозиції йдуть не краще. Максимально консолідувати її змогло голосування щодо звільнення Дмитра Табачника з посади міністра освіти і науки. Проте 202 опозиційних «за» виявилося недостатньо для усунення міністра, що просував тезу про два етноси на території України. Тому опозиціонерам доведеться або об`єднуватися, або приєднуватися до коаліції «тушками» й «опудалами» - третього не дано. Варто зазначити, що встановлення коаліційного диктату сьогодні видається ймовірнішим, ніж консолідація опозиційних сил.
|Андрій ПОРТНОВ
І ще про, так би мовити, «правосуддя». Донецький окружний адміністративний суд визнав незаконним указ президента Віктора Ющенка про присвоєння лідерові ОУН Степану Бандері звання Героя України. Рішення виглядає як «пасхальне яєчко» для Кремля, і з Росії на цю тему не забув висловитися депутат-«єдинорос» Затулін, який тривалий час був персоною нон-грата в Україні. Він порадив Януковичу відмінити цей указ Віктора Ющенка. Цікаво, що відповість Віктор Федорович, який відвідав Москву з неофіційним візитом?
Євген Магда