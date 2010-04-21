Яворівський: вибори будуть через рік і за мажоритарною системою

Народний депутат від БЮТ Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ прогнозує проведення виборів до місцевих рад у березні 2011 року за мажоритарною системою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Кіровограді.

«За моїми спостереженнями, і я думаю, що це правильно, більшість у парламенті сьогодні схиляється до мажоритарної системи. Ясна річ, що місця все одно купуватимуться. Ідеальної форми виборів немає, але мажоритарна на місцевому рівні, мабуть, більш виправдана, ніж пропорційна. А на загальноукраїнському рівні, очевидно, будуть відкриті списки», - зазначив В.ЯВОРІВСЬКИЙ.

Також він висловив сумнів, що Верховна Рада призначить вибори до органів місцевого самоврядування на осінь 2010 року.

«Вони (представники нової влади - УНІАН) хочуть сьогодні закріпитись в регіонах, почистити районні адміністрації та прийти до місцевих виборів, тримаючи все під контролем. Але до того часу в країні назріють колосальні протести», - переконаний В.ЯВОРІВСЬКИЙ.